АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритди

·0·Иқтисодиёт
АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритди

АҚШ Ғазначилиги Эронни глобал молия тизимидан узиб қўйишга қаратилган “Экономик Фурй” кампанияси доирасида мамлакатнинг тўртта йирик крипто биржасига, жумладан, энг йирик платформа бўлмиш Нобитехга нисбатан санкциялар эълон қилди. Сешанба куни Ғазначилик Валлех, Битпин ва Ramзинех биржаларини Хорижий активларни назорат қилиш бошқармасининг (ОФАК) санкциялар рўйхатига қўшди. Бу чора АҚШ компаниялари ва жисмоний шахсларига ушбу платформаларга хизмат кўрсатишни тақиқлайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ғазначилик котиби Скотт Бессентнинг таъкидлашича, Эрон иқтисодиёти инқирозга юз тутаётган бир пайтда, режим рақамли активлар технологияларидан санкцияларни четлаб ўтиш ва маблағларни мамлакатдан олиб чиқиш каби коррупцион мақсадларда фойдаланмоқда. Ушбу чоралар жорий йилнинг апрель ойида бошланган кенг кўламли иқтисодий босим кампаниясининг бир қисмидир.

АҚШ ҳукумати Эроннинг ядровий дастурини тўхтатишни ўзининг устувор вазифаларидан бири деб билади. Скотт Бессент яқинда берган баёнотида, уруш бошланганидан бери Эрон крипто биржалари ва ҳамёнларидан қарийб 1 миллиард УСД миқдоридаги крипто маблағлар мусодара қилинганини маълум қилди. Нобитех биржаси Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси ва бошқа санкцияланган ташкилотлар учун тўловларни амалга оширишда давом этаётгани айтилмоқда.

Чаиналйсис блокчейн таҳлил платформаси маълумотларига кўра, Нобитех Эроннинг “рақамли доллар қувури” марказида туради ва мамлакатдаги крипто савдо ҳажмининг қарийб 50 фоизини назорат қилади. Шунингдек, Ғазначилик ушбу биржани давлат томонидан фуқароларни кузатишда иштирок этганликда айблади. Санкциялар рўйхатига Нобитех бош директори Сеед Али Хоэе ва раис Амир Ҳоссеин Рад ҳам киритилган.

АҚШЭронКриптоСанкцияНобитех
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:393 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилиндиБугун, 05:33Битвисе: Криптовалюталар AI акциялари фонида тескари инвестицияга айландиБугун, 05:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди