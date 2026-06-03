АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритди
АҚШ Ғазначилиги Эронни глобал молия тизимидан узиб қўйишга қаратилган “Экономик Фурй” кампанияси доирасида мамлакатнинг тўртта йирик крипто биржасига, жумладан, энг йирик платформа бўлмиш Нобитехга нисбатан санкциялар эълон қилди. Сешанба куни Ғазначилик Валлех, Битпин ва Ramзинех биржаларини Хорижий активларни назорат қилиш бошқармасининг (ОФАК) санкциялар рўйхатига қўшди. Бу чора АҚШ компаниялари ва жисмоний шахсларига ушбу платформаларга хизмат кўрсатишни тақиқлайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ғазначилик котиби Скотт Бессентнинг таъкидлашича, Эрон иқтисодиёти инқирозга юз тутаётган бир пайтда, режим рақамли активлар технологияларидан санкцияларни четлаб ўтиш ва маблағларни мамлакатдан олиб чиқиш каби коррупцион мақсадларда фойдаланмоқда. Ушбу чоралар жорий йилнинг апрель ойида бошланган кенг кўламли иқтисодий босим кампаниясининг бир қисмидир.
АҚШ ҳукумати Эроннинг ядровий дастурини тўхтатишни ўзининг устувор вазифаларидан бири деб билади. Скотт Бессент яқинда берган баёнотида, уруш бошланганидан бери Эрон крипто биржалари ва ҳамёнларидан қарийб 1 миллиард УСД миқдоридаги крипто маблағлар мусодара қилинганини маълум қилди. Нобитех биржаси Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси ва бошқа санкцияланган ташкилотлар учун тўловларни амалга оширишда давом этаётгани айтилмоқда.
Чаиналйсис блокчейн таҳлил платформаси маълумотларига кўра, Нобитех Эроннинг “рақамли доллар қувури” марказида туради ва мамлакатдаги крипто савдо ҳажмининг қарийб 50 фоизини назорат қилади. Шунингдек, Ғазначилик ушбу биржани давлат томонидан фуқароларни кузатишда иштирок этганликда айблади. Санкциялар рўйхатига Нобитех бош директори Сеед Али Хоэе ва раис Амир Ҳоссеин Рад ҳам киритилган.
…