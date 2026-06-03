Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилди
Юртимизда кичик ва ўрта бизнес вакилларини қўллаб-қувватлаш, уларга эркин фаолият юритишлари учун кенг имкониятлар яратиш борасида навбатдаги тарихий ва ўта муҳим қадам ташланди. Муҳтарам Президентимиз томонидан имзоланган янги фармонга биноан, тадбиркорлик субъектлари учун қўшилган қиймат солиғини (ҚҚС) мажбурий тартибда тўлашга ўтиш айланма лимити 1 миллиард сўмдан 5 миллиард сўмгача оширилди.
Ушбу қувонарли янгилик ва ислоҳотнинг асл мақсади ҳақида давлатимиз раҳбарининг ёрдамчиси Саида Мирзиёева ўз муносабатини билдириб ўтди.
Сунъий тўсиқлар ва мажбурий бўлинишларга чек қўйилади
Саида Мирзиёева ўз баёнотида илгари тадбиркорлар дуч келган энг оғриқли муаммолардан бирига тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, аввалги тизимда белгиланган 1 миллиард сўмлик паст чегара сабабли кўплаб тадбиркорлар ортиқча солиқ юкидан қочиш мақсадида ўз бизнесларини сунъий равишда бир нечта кичик бўлакларга бўлишга мажбур бўлишар эди.
«Янги фармон шарофати билан бизнес энди ўз фаолиятини сунъий равишда майдалаштиришга ва бўлишга мажбур бўлмайди», — дея куйинчаклик билан қайд этди Президент ёрдамчиси.
Ислоҳот кимларга енгиллик яратади?
Мазкур янги тартиб ва иқтисодий енгиллик биринчи навбатда аҳоли билан бевосита ишлайдиган қуйидаги соҳа вакилларига катта ривожланиш иштиёқини бағишлайди:
Оилавий корхоналар ва дўконлар: Маҳаллалардаги кичик савдо шохобчалари ортиқча қоғозбозлик ва солиқ ҳавотирисиз ишлайди.
Умумий овқатланиш масканлари: Кафе ва ресторанлар ўз айланма маблағларини кенгайтириш имкониятига эга бўлади.
Хизмат кўрсатиш соҳаси: Аҳолига турли йўналишларда хизмат кўрсатувчи провайдерлар ва сервис марказлари ривожланади.
Иқтисодиёт учун янги туртки
Чегаранинг 5 миллиард сўмгача беш бараварга кенгайтирилиши мамлакатимиздаги минглаб ҳалол тадбиркорларга солиқ режимини мажбурий тарзда ўзгартирмасдан, хотиржам ривожланишни давом эттириш имконини беради. Экспертларнинг фикрича, ушбу қадам хуфиёна иқтисодиёт улушини камайтириб, яқин келажакда Ўзбекистон умумий иқтисодий ўсиш суръатларига жуда кучли ва ижобий туртки бериши шубҳасиздир.
Юртимиз иқтисодиёти, тадбиркорлик соҳасидаги энг сўнгги қулайликлар ва қонунчиликдаги муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…