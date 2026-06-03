Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилди

Юртимизда кичик ва ўрта бизнес вакилларини қўллаб-қувватлаш, уларга эркин фаолият юритишлари учун кенг имкониятлар яратиш борасида навбатдаги тарихий ва ўта муҳим қадам ташланди. Муҳтарам Президентимиз томонидан имзоланган янги фармонга биноан, тадбиркорлик субъектлари учун қўшилган қиймат солиғини (ҚҚС) мажбурий тартибда тўлашга ўтиш айланма лимити 1 миллиард сўмдан 5 миллиард сўмгача оширилди.

Ушбу қувонарли янгилик ва ислоҳотнинг асл мақсади ҳақида давлатимиз раҳбарининг ёрдамчиси Саида Мирзиёева ўз муносабатини билдириб ўтди.

Сунъий тўсиқлар ва мажбурий бўлинишларга чек қўйилади

Саида Мирзиёева ўз баёнотида илгари тадбиркорлар дуч келган энг оғриқли муаммолардан бирига тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, аввалги тизимда белгиланган 1 миллиард сўмлик паст чегара сабабли кўплаб тадбиркорлар ортиқча солиқ юкидан қочиш мақсадида ўз бизнесларини сунъий равишда бир нечта кичик бўлакларга бўлишга мажбур бўлишар эди.

«Янги фармон шарофати билан бизнес энди ўз фаолиятини сунъий равишда майдалаштиришга ва бўлишга мажбур бўлмайди», — дея куйинчаклик билан қайд этди Президент ёрдамчиси.

Ислоҳот кимларга енгиллик яратади?

Мазкур янги тартиб ва иқтисодий енгиллик биринчи навбатда аҳоли билан бевосита ишлайдиган қуйидаги соҳа вакилларига катта ривожланиш иштиёқини бағишлайди:

  • Оилавий корхоналар ва дўконлар: Маҳаллалардаги кичик савдо шохобчалари ортиқча қоғозбозлик ва солиқ ҳавотирисиз ишлайди.

  • Умумий овқатланиш масканлари: Кафе ва ресторанлар ўз айланма маблағларини кенгайтириш имкониятига эга бўлади.

  • Хизмат кўрсатиш соҳаси: Аҳолига турли йўналишларда хизмат кўрсатувчи провайдерлар ва сервис марказлари ривожланади.

Иқтисодиёт учун янги туртки

Чегаранинг 5 миллиард сўмгача беш бараварга кенгайтирилиши мамлакатимиздаги минглаб ҳалол тадбиркорларга солиқ режимини мажбурий тарзда ўзгартирмасдан, хотиржам ривожланишни давом эттириш имконини беради. Экспертларнинг фикрича, ушбу қадам хуфиёна иқтисодиёт улушини камайтириб, яқин келажакда Ўзбекистон умумий иқтисодий ўсиш суръатларига жуда кучли ва ижобий туртки бериши шубҳасиздир.

Юртимиз иқтисодиёти, тадбиркорлик соҳасидаги энг сўнгги қулайликлар ва қонунчиликдаги муҳим янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:393 июн олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилиндиБугун, 05:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди