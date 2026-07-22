Anthropic муаллифлик ҳуқуқи учун 1,5 млрд доллар тўлайди: АҚШ тарихидаги рекорд келашув

·24·Техно
Anthropic муаллифлик ҳуқуқи учун 1,5 млрд доллар тўлайди: АҚШ тарихидаги рекорд келашув

Сунъий интеллект оламида йирик суд жараёнларидан бири якунига етди. Claude чат-ботини ишлаб чиқувчи Anthropic компанияси муаллифлик ҳуқуқларини бузганлик учун 1,5 миллиард доллар миқдорида товон пули тўлашга рози бўлди. АҚШ Федерал суди томонидан тасдиқланган ушбу келашув мамлакат тарихидаги интеллектуал мулк билан боғлиқ энг йирик компенсация сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур қарор 2024-йилда ёзувчилар Андреа Бартз, Чарлес Граебер ва Кирк Валласе Джонсон томонидан берилган жамоавий даъво аризаси асосида қабул қилинди. Муаллифлар Anthropic компаниясини ўзининг Claude моделини ўқитишда юз минглаб китоблардан рухсатсиз фойдаланганликда айблаган эди. Даъвогарларнинг фикрича, компания бизнес-моделининг асосини муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимояланган асарларни оммавий равишда ўзлаштириш ташкил этган.

Суд жараёнида Anthropic ҳақиқатан ҳам ЛибГен ва ПиЛиМи каби "соя" кутубхоналари орқали миллионлаб китобларни ноқонуний қўлга киритгани аниқланди. Бироқ, суд муҳим бир жиҳатга эътибор қаратди: китоблардан сунъий интеллект моделларини ўқитишда фойдаланиш АҚШ қонунчилигидаги "фаир усе" (виждонан фойдаланиш) тамойилига мос келади. Шунга қарамай, томонлар ўзаро келишувга эришишни маъқул кўришди.

Компенсация миқдори ва муаллифларга тўловлар

Келашув шартларига кўра, ажратилган маблағ тахминан 500 000 та асар ўртасида тақсимланади. Бу ҳар бир асар учун ўртача 3 000 доллардан тўғри келишини англатади. Таъкидлаш жоизки, ушбу сумма қонунчиликда белгиланган муаллифлик ҳуқуқини қасддан бузганлик учун бериладиган максимал компенсациядан қарийб тўрт баравар кўпдир.

Anthropic вакили Апарна Сридҳар компания ушбу суд жараёни якунланганидан мамнун эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, шартлари мос келадиган муаллиф ва нашриётларнинг 91 фоиздан ортиғи аллақачон ўз улушини олиш истагини билдирган. Тўловлар асарлари юқорида тилга олинган ноқонуний кутубхоналарда топилган ижодкорларга берилади.

Сунъий интеллект саноатига таъсири

Гарчи 1,5 миллиард доллар улкан сумма бўлиб кўринса-да, бу Anthropic учун оғир зарба бўлмаслиги кутилмоқда. Компания сўнгги инвестиция раундларидан сўнг 183 миллиард долларга баҳоланган эди. Ҳозирда эса у 1 триллион долларлик баҳо билан биржага (IPO) чиқишга тайёргарлик кўрмоқда. Аввалроқ компания бундай жарималар бизнес учун "ҳалокатли" бўлиши мумкинлигидан хавотир билдирган эди.

Ушбу воқеа бутун дунё бўйлаб сунъий интеллект ва муаллифлик ҳуқуқи ўртасидаги муносабатларни тартибга солишда янги босқични бошлаб беради. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва контент яратувчилар учун ҳам бу муҳим сигналдир, чунки глобал технологик гигантлар эндиликда маълумотлар базасини шакллантиришда муаллифларнинг моддий манфаатларини кўпроқ ҳисобга олишга мажбур бўлади.

AnthropicClaudeСунъий ИнтеллектМуаллифлик ҲуқуқиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиNVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиБугун, 18:00Skyворт компанияси танга қалинлигидаги ультра-ингичка Q9H Валлпапер ТВ телевизорини тақдим этдиSkyворт компанияси танга қалинлигидаги ультра-ингичка Q9H Валлпапер ТВ телевизорини тақдим этдиБугун, 17:22АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиАҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиБугун, 16:21Unitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиUnitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиБугун, 15:56Хитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиХитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиБугун, 15:29Киберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиКиберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда