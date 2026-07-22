Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»

·50·Спорт
Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»

Бразилия терма жамоасининг афсонавий собиқ ҳужумчиси Роналдо ЖЧ–2026 финалида Испания ва Аргентина ўртасидаги ўйин ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, ҳисоб минимал бўлганига қарамай, майдондаги кучлар нисбати анча катта фарқ қилган.

Ҳал қилувчи баҳс тақдирини қўшимча бўлимда Ферран Торрес урган ягона гол ҳал қилди. Бироқ Роналдо Испаниянинг устунлиги таблодаги 1:0 ҳисобидан анча яққолроқ бўлганини айтди.

«Испания бошидан охиригача устунлик қилди»

Роналдо ижтимоий тармоқлардаги видеомурожаатида Испания терма жамоаси финални тўлиқ назорат қилганини таъкидлади.

«Испания учрашув бошидан охиригача тўлиқ устунлик қилди. Мен кутганим ҳам шу эди», — деди бразилиялик собиқ футболчи.

Унинг баҳосига кўра, испанлар тўп билан ҳаракатланиш, вазиятлар яратиш ва ўйин суръатини белгилашда Аргентинадан анча ишончли кўринган.

Роналдо финалдаги устунликни тасодифий эпизод ёки битта гол билан эмас, бутун учрашув давомидаги ўйин сифати билан изоҳлади.

Нега ҳисоб йирик бўлмади?

Испания майдонда устунлик қилган бўлса-да, асосий вақтда Аргентина дарвозасини ишғол эта олмади. Шу сабаб чемпионни аниқлаш учун қўшимча бўлимлар талаб этилди.

Роналдонинг фикрича, испанлар яратилган имкониятлардан самаралироқ фойдаланганида, финалдаги ҳисоб анча йирик бўлиши мумкин эди.

«Испания кўп гол уролмади, шу боис ҳисобда кутилганча йирик фарқ бўлмади. Лекин барибир майдонда мутлақ устунликни кўрдик», — деди у.

Шу тариқа, 1:0 ҳисобидаги натижа баҳсдаги умумий манзарани тўлиқ акс эттирмагани айтилмоқда.

Финал тақдирини Торрес ҳал қилди

Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади. Испания ҳал қилувчи устунликка қўшимча бўлимда эришди.

106-дақиқада Ферран Торрес Аргентина дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Кейинчалик бу гол финалдаги ягона самарали зарба бўлиб қолди.

Торреснинг голи Испанияга жаҳон чемпионлиги унвонини тақдим этди. У эса мамлакат футболи тарихидаги энг муҳим голлардан бири муаллифига айланди.

Роналдо ўйин сифатида катта фарқни кўрди

Бразилиялик афсона Аргентинанинг финалдаги ҳаракатларини тўғридан-тўғри танқид қилмаган бўлса-да, икки жамоанинг ўйин савияси ўртасида жиддий фарқ бўлганини очиқ айтди.

«Ўйин сифати бўйича Испания Аргентинадан анча устун бўлди. Фарқ жуда катта эди», — дея таъкидлади Роналдо.

Унинг сўзларига кўра, Испания ўз режасини майдонда тўлиқ амалга оширди. Аргентина эса рақибнинг босимига муносиб жавоб қайтариш ва ўйин йўналишини ўзгартиришда қийналган.

Минимал ҳисоб, аммо ишончли чемпионлик

Финал натижасига биргина гол таъсир кўрсатган бўлса-да, Роналдо Испаниянинг чемпионлигини қонуний деб ҳисобламоқда.

Испанлар учун бу ғалаба фақат Торреснинг ҳал қилувчи зарбаси эмас, балки бутун учрашув давомидаги устунлик, сабр ва ўйин назоратининг натижаси бўлди.

Аргентина эса финалгача етиб келганига қарамай, энг муҳим баҳсда рақибга ўз футболини ўтказиш имконини бериб қўйди. Роналдонинг баҳоси эса мундиал финали ҳақидаги муҳокамаларни янада қизитди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?Бугун, 18:03Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийФил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийБугун, 17:52Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Бугун, 17:38Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Бугун, 17:32Месси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиМесси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиБугун, 17:09Саудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиСаудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиБугун, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"