Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»
Бразилия терма жамоасининг афсонавий собиқ ҳужумчиси Роналдо ЖЧ–2026 финалида Испания ва Аргентина ўртасидаги ўйин ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, ҳисоб минимал бўлганига қарамай, майдондаги кучлар нисбати анча катта фарқ қилган.
Ҳал қилувчи баҳс тақдирини қўшимча бўлимда Ферран Торрес урган ягона гол ҳал қилди. Бироқ Роналдо Испаниянинг устунлиги таблодаги 1:0 ҳисобидан анча яққолроқ бўлганини айтди.
«Испания бошидан охиригача устунлик қилди»
Роналдо ижтимоий тармоқлардаги видеомурожаатида Испания терма жамоаси финални тўлиқ назорат қилганини таъкидлади.
«Испания учрашув бошидан охиригача тўлиқ устунлик қилди. Мен кутганим ҳам шу эди», — деди бразилиялик собиқ футболчи.
Унинг баҳосига кўра, испанлар тўп билан ҳаракатланиш, вазиятлар яратиш ва ўйин суръатини белгилашда Аргентинадан анча ишончли кўринган.
Роналдо финалдаги устунликни тасодифий эпизод ёки битта гол билан эмас, бутун учрашув давомидаги ўйин сифати билан изоҳлади.
Нега ҳисоб йирик бўлмади?
Испания майдонда устунлик қилган бўлса-да, асосий вақтда Аргентина дарвозасини ишғол эта олмади. Шу сабаб чемпионни аниқлаш учун қўшимча бўлимлар талаб этилди.
Роналдонинг фикрича, испанлар яратилган имкониятлардан самаралироқ фойдаланганида, финалдаги ҳисоб анча йирик бўлиши мумкин эди.
«Испания кўп гол уролмади, шу боис ҳисобда кутилганча йирик фарқ бўлмади. Лекин барибир майдонда мутлақ устунликни кўрдик», — деди у.
Шу тариқа, 1:0 ҳисобидаги натижа баҳсдаги умумий манзарани тўлиқ акс эттирмагани айтилмоқда.
Финал тақдирини Торрес ҳал қилди
Учрашувнинг асосий вақтида ҳисоб очилмади. Испания ҳал қилувчи устунликка қўшимча бўлимда эришди.
106-дақиқада Ферран Торрес Аргентина дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Кейинчалик бу гол финалдаги ягона самарали зарба бўлиб қолди.
Торреснинг голи Испанияга жаҳон чемпионлиги унвонини тақдим этди. У эса мамлакат футболи тарихидаги энг муҳим голлардан бири муаллифига айланди.
Роналдо ўйин сифатида катта фарқни кўрди
Бразилиялик афсона Аргентинанинг финалдаги ҳаракатларини тўғридан-тўғри танқид қилмаган бўлса-да, икки жамоанинг ўйин савияси ўртасида жиддий фарқ бўлганини очиқ айтди.
«Ўйин сифати бўйича Испания Аргентинадан анча устун бўлди. Фарқ жуда катта эди», — дея таъкидлади Роналдо.
Унинг сўзларига кўра, Испания ўз режасини майдонда тўлиқ амалга оширди. Аргентина эса рақибнинг босимига муносиб жавоб қайтариш ва ўйин йўналишини ўзгартиришда қийналган.
Минимал ҳисоб, аммо ишончли чемпионлик
Финал натижасига биргина гол таъсир кўрсатган бўлса-да, Роналдо Испаниянинг чемпионлигини қонуний деб ҳисобламоқда.
Испанлар учун бу ғалаба фақат Торреснинг ҳал қилувчи зарбаси эмас, балки бутун учрашув давомидаги устунлик, сабр ва ўйин назоратининг натижаси бўлди.
Аргентина эса финалгача етиб келганига қарамай, энг муҳим баҳсда рақибга ўз футболини ўтказиш имконини бериб қўйди. Роналдонинг баҳоси эса мундиал финали ҳақидаги муҳокамаларни янада қизитди.
…