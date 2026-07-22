Саудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирди
Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришларни амалга оширишга тайёрланмоқда. Жамоа раҳбарияти ўз таркибини кучайтириш мақсадида Европанинг икки етакчи клуби — Рома ва Барселона юлдузларини нишонга олди. Бу ҳаракатлар Саудия Pro лигасининг жаҳон футболидаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ал-Аҳли айни дамда Рома ярим ҳимоячиси Ману Коне трансфери бўйича расмий музокараларни бошлаган. 25 ёшли Франция терма жамоаси аъзоси сўнгги йилларда ўзининг жисмоний кучи ва майдонни кўра олиш қобилияти билан кўплаб гранд жамоалар эътиборини тортиб келмоқда. Унинг трансфер нархи ҳозирда Трансфермаркт портали томонидан 50 миллион еврога баҳоланмоқда.
Манчестер Юнайтед билан рақобатМану Коне учун кураш осон кечмаслиги аниқ. Боиси, футболчига Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Ал-Аҳли ушбу трансфер пойгасида ғолиб чиқиш учун нафақат молиявий, балки спорт лойиҳаси жиҳатидан ҳам жозибадор таклиф тайёрлаши талаб этилади. Коне Рома сафида икки мавсум давомида 82 та ўйинда майдонга тушиб, жамоасининг Чемпионлар лигасига йўлланма олишида катта ҳисса қўшган.
Шу билан бирга, саудияликлар Барселона ёш иқтидори Марк Касадо вариантини ҳам кўриб чиқишмоқда. Ал-Аҳли раҳбарияти каталонияликлар билан алоқага чиқиб, ёш ярим ҳимоячининг трансфер шартларини ўрганишга киришган. Бу қадам клубнинг нафақат тажрибали, балки келажаги порлоқ ёш футболчиларни ҳам ўз сафига қўшиб олиш стратегиясидан далолат беради.
Ману Коне Франция терма жамоаси таркибида 2026-йилги жаҳон чемпионатида кўрсатган ёрқин ўйини орқали ўз нуфузини сезиларли даражада ошириб олди. Унинг терма жамоа билан ярим финалга қадар етиб боргани ва турнир давомида кўрсатган барқарорлиги трансфер бозоридаги қийматини рекорд даражага кўтарди. Ал-Аҳли эса айнан шундай "темир девор" вазифасини ўтайдиган ўйинчига муҳтож.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Саудия чемпионатидаги бу каби ўзгаришлар қизиқарли, боиси минтақавий Осиё Чемпионлар лигаси доирасида бу юлдузлар бизнинг клубларимизга қарши майдонга тушиши эҳтимоли юқори. Ал-Аҳли ушбу трансферларни амалга оширса, нафақат ички чемпионатда, балки қитъа миқёсида ҳам энг кучли таркиблардан бирига эга бўлади.
…