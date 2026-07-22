Саудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирди

·35·Спорт
Саудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирди

Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришларни амалга оширишга тайёрланмоқда. Жамоа раҳбарияти ўз таркибини кучайтириш мақсадида Европанинг икки етакчи клуби — Рома ва Барселона юлдузларини нишонга олди. Бу ҳаракатлар Саудия Pro лигасининг жаҳон футболидаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ал-Аҳли айни дамда Рома ярим ҳимоячиси Ману Коне трансфери бўйича расмий музокараларни бошлаган. 25 ёшли Франция терма жамоаси аъзоси сўнгги йилларда ўзининг жисмоний кучи ва майдонни кўра олиш қобилияти билан кўплаб гранд жамоалар эътиборини тортиб келмоқда. Унинг трансфер нархи ҳозирда Трансфермаркт портали томонидан 50 миллион еврога баҳоланмоқда.

Манчестер Юнайтед билан рақобат

Ману Коне учун кураш осон кечмаслиги аниқ. Боиси, футболчига Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Ал-Аҳли ушбу трансфер пойгасида ғолиб чиқиш учун нафақат молиявий, балки спорт лойиҳаси жиҳатидан ҳам жозибадор таклиф тайёрлаши талаб этилади. Коне Рома сафида икки мавсум давомида 82 та ўйинда майдонга тушиб, жамоасининг Чемпионлар лигасига йўлланма олишида катта ҳисса қўшган.

Шу билан бирга, саудияликлар Барселона ёш иқтидори Марк Касадо вариантини ҳам кўриб чиқишмоқда. Ал-Аҳли раҳбарияти каталонияликлар билан алоқага чиқиб, ёш ярим ҳимоячининг трансфер шартларини ўрганишга киришган. Бу қадам клубнинг нафақат тажрибали, балки келажаги порлоқ ёш футболчиларни ҳам ўз сафига қўшиб олиш стратегиясидан далолат беради.

Ману Коне Франция терма жамоаси таркибида 2026-йилги жаҳон чемпионатида кўрсатган ёрқин ўйини орқали ўз нуфузини сезиларли даражада ошириб олди. Унинг терма жамоа билан ярим финалга қадар етиб боргани ва турнир давомида кўрсатган барқарорлиги трансфер бозоридаги қийматини рекорд даражага кўтарди. Ал-Аҳли эса айнан шундай "темир девор" вазифасини ўтайдиган ўйинчига муҳтож.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Саудия чемпионатидаги бу каби ўзгаришлар қизиқарли, боиси минтақавий Осиё Чемпионлар лигаси доирасида бу юлдузлар бизнинг клубларимизга қарши майдонга тушиши эҳтимоли юқори. Ал-Аҳли ушбу трансферларни амалга оширса, нафақат ички чемпионатда, балки қитъа миқёсида ҳам энг кучли таркиблардан бирига эга бўлади.

Ал-АҳлиМану КонеРомаБарселонаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?Бугун, 18:03Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийФил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийБугун, 17:52Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Бугун, 17:38Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Бугун, 17:32Месси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиМесси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиБугун, 17:09Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Бугун, 17:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"