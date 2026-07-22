Украинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилди
Россия–Украина уруши фонида фронт ва сиёсий раҳбариятда бир қатор муҳим воқеалар юз берди. Россия Мудофаа вазирлиги Харков вилоятидаги яна бир аҳоли пункти назоратга олинганини билдирган бўлса, Украина президенти Володимир Зеленский мамлакат Қуролли кучларига янги бош қўмондон тайинлади.
Шу билан бирга, Одесса портларига зарбалар, Украина армиясининг йўқотишлари ва Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари фаолияти бўйича ҳам турли рақамлар эълон қилинди. Ушбу маълумотларнинг катта қисми урушда иштирок этаётган томонлар баёноти бўлиб, мустақил манбалар томонидан тўлиқ тасдиқланмаган.
Россия Волоховское назоратга олинганини билдирди
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, «Шимол» қўшинлари гуруҳи Харков вилоятидаги Волоховское аҳоли пункти устидан назорат ўрнатган.
Россия томони бу натижа бўлинмаларнинг фаол ҳужум ҳаракатлари орқали қўлга киритилганини маълум қилди. Украина томонининг аҳоли пунктидаги вазиятга доир расмий муносабати ҳозирча келтирилмаган. Шу сабаб ҳудуд устидан назорат ҳақидаги хабарни мустақил равишда тасдиқлаш имкони йўқ.
Россия ҳарбий идораси шунингдек, Украина Қуролли кучлари таъминотида фойдаланилгани айтилган порт объектларига зарбалар берилганини хабар қилди. Баёнотда Одесса портидаги инфратузилма объектлари нишонга олингани қайд этилган.
Россия томони катта йўқотишлар ҳақида маълум қилди
Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбийлари бир сутка ичида турли йўналишларда 1490 нафардан ортиқ аскарини йўқотганини даъво қилди.
Бироқ уруш шароитида ҳар икки томон рақиб йўқотишларига оид ўз ҳисоб-китобларини эълон қилиб келади. Бу рақамлар кўп ҳолларда мустақил текширувдан ўтказилмайди ва қарши томон маълумотлари билан кескин фарқ қилиши мумкин.
Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари бир суткада 11 та бошқариладиган авиация бомбаси, саккизта HIMARS реактив снаряди, еттита «Flamingo» қанотли ракетаси ҳамда 655 та самолёт типидаги дронни уриб туширганини ҳам билдирди. Бу кўрсаткичлар ҳам Россия Мудофаа вазирлиги баёнотига асосланган.
Зеленский Сирский ўрнига Драпатийни тайинлади
Фронтдаги хабарлар билан бир вақтда Украина ҳарбий раҳбариятида ҳам катта ўзгариш амалга оширилди. Президент Володимир Зеленский Олександр Сирский ўрнига генерал-майор Михайло Драпатийни Украина Қуролли кучлари бош қўмондони этиб тайинлашини маълум қилди.
Зеленскийнинг расмий баёнотига кўра, янги қўмондон билан яқин ва ўрта муддатда амалга оширилиши керак бўлган вазифалар муҳокама қилинган. Украина президенти узоқ масофали зарбалар ва мудофаа операциялари давом эттирилишини таъкидлади.
43 ёшли Драпатий 26 йиллик ҳарбий тажрибага эга. У аввал Қуруқлик қўшинлари ва Бирлашган кучлар қўмондонлигида ишлаган, Харков йўналишидаги операцияларда ҳам иштирок этган.
Сирский эса лавозимни тарк этаётганини тасдиқлаб, ўзидан кейин мудофаа ва ҳужум операцияларини давом эттира оладиган армия қолдираётганини билдирди.
400 миллион долларлик ёрдам масаласи очиқ қолмоқда
АҚШ сенатори Дик Дурбин Украина учун 2026 молиявий йилида ажратилган 400 миллион долларлик хавфсизлик ёрдами ҳали ҳам тўхтаб турганини маълум қилган.
Маблағлар АҚШ компанияларидан Украина учун ҳарбий техника ва қурол-яроғ харид қилишга мўлжалланган. Дурбин Вашингтон маъмуриятидан ажратилган маблағни кечиктирмасдан ишга туширишни талаб қилмоқда.
Шу сабаб АҚШнинг Украинага кейинги ҳарбий ёрдами нафақат президент маъмурияти, балки Конгрессдаги сиёсий тортишувларга ҳам боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Трамп Инфантинони БМТ раҳбарлигига таклиф қилмоқчи
Шу куни АҚШ сиёсий доираларида яна бир кутилмаган хабар тарқалди. New York Post манбаларига кўра, Доналд Трамп FIFA президенти Жанни Инфантинони БМТнинг кейинги бош котиби лавозимига номзод сифатида илгари суришни истамоқда.
Бироқ Инфантинонинг ўзи бу лавозимга қизиқиш билдиргани маълум эмас. БМТ бош котиби номзоди Хавфсизлик кенгаши тавсиясидан ўтиши ва Бош ассамблея томонидан тасдиқланиши лозим.
Фронтдаги ҳаракатлар, Украина ҳарбий раҳбариятининг янгиланиши ва АҚШ ёрдами атрофидаги ноаниқликлар урушнинг кейинги босқичига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
…