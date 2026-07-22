Украинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилди

·61·Дунё
Украинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилди

РоссияУкраина уруши фонида фронт ва сиёсий раҳбариятда бир қатор муҳим воқеалар юз берди. Россия Мудофаа вазирлиги Харков вилоятидаги яна бир аҳоли пункти назоратга олинганини билдирган бўлса, Украина президенти Володимир Зеленский мамлакат Қуролли кучларига янги бош қўмондон тайинлади.

Шу билан бирга, Одесса портларига зарбалар, Украина армиясининг йўқотишлари ва Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари фаолияти бўйича ҳам турли рақамлар эълон қилинди. Ушбу маълумотларнинг катта қисми урушда иштирок этаётган томонлар баёноти бўлиб, мустақил манбалар томонидан тўлиқ тасдиқланмаган.

Россия Волоховское назоратга олинганини билдирди

Россия Мудофаа вазирлигига кўра, «Шимол» қўшинлари гуруҳи Харков вилоятидаги Волоховское аҳоли пункти устидан назорат ўрнатган.

Россия томони бу натижа бўлинмаларнинг фаол ҳужум ҳаракатлари орқали қўлга киритилганини маълум қилди. Украина томонининг аҳоли пунктидаги вазиятга доир расмий муносабати ҳозирча келтирилмаган. Шу сабаб ҳудуд устидан назорат ҳақидаги хабарни мустақил равишда тасдиқлаш имкони йўқ.

Россия ҳарбий идораси шунингдек, Украина Қуролли кучлари таъминотида фойдаланилгани айтилган порт объектларига зарбалар берилганини хабар қилди. Баёнотда Одесса портидаги инфратузилма объектлари нишонга олингани қайд этилган.

Россия томони катта йўқотишлар ҳақида маълум қилди

Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбийлари бир сутка ичида турли йўналишларда 1490 нафардан ортиқ аскарини йўқотганини даъво қилди.

Бироқ уруш шароитида ҳар икки томон рақиб йўқотишларига оид ўз ҳисоб-китобларини эълон қилиб келади. Бу рақамлар кўп ҳолларда мустақил текширувдан ўтказилмайди ва қарши томон маълумотлари билан кескин фарқ қилиши мумкин.

Россия ҳаво ҳужумидан мудофаа воситалари бир суткада 11 та бошқариладиган авиация бомбаси, саккизта HIMARS реактив снаряди, еттита «Flamingo» қанотли ракетаси ҳамда 655 та самолёт типидаги дронни уриб туширганини ҳам билдирди. Бу кўрсаткичлар ҳам Россия Мудофаа вазирлиги баёнотига асосланган.

Зеленский Сирский ўрнига Драпатийни тайинлади

Фронтдаги хабарлар билан бир вақтда Украина ҳарбий раҳбариятида ҳам катта ўзгариш амалга оширилди. Президент Володимир Зеленский Олександр Сирский ўрнига генерал-майор Михайло Драпатийни Украина Қуролли кучлари бош қўмондони этиб тайинлашини маълум қилди.

Зеленскийнинг расмий баёнотига кўра, янги қўмондон билан яқин ва ўрта муддатда амалга оширилиши керак бўлган вазифалар муҳокама қилинган. Украина президенти узоқ масофали зарбалар ва мудофаа операциялари давом эттирилишини таъкидлади.

43 ёшли Драпатий 26 йиллик ҳарбий тажрибага эга. У аввал Қуруқлик қўшинлари ва Бирлашган кучлар қўмондонлигида ишлаган, Харков йўналишидаги операцияларда ҳам иштирок этган.

Сирский эса лавозимни тарк этаётганини тасдиқлаб, ўзидан кейин мудофаа ва ҳужум операцияларини давом эттира оладиган армия қолдираётганини билдирди.

400 миллион долларлик ёрдам масаласи очиқ қолмоқда

АҚШ сенатори Дик Дурбин Украина учун 2026 молиявий йилида ажратилган 400 миллион долларлик хавфсизлик ёрдами ҳали ҳам тўхтаб турганини маълум қилган.

Маблағлар АҚШ компанияларидан Украина учун ҳарбий техника ва қурол-яроғ харид қилишга мўлжалланган. Дурбин Вашингтон маъмуриятидан ажратилган маблағни кечиктирмасдан ишга туширишни талаб қилмоқда.

Шу сабаб АҚШнинг Украинага кейинги ҳарбий ёрдами нафақат президент маъмурияти, балки Конгрессдаги сиёсий тортишувларга ҳам боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Трамп Инфантинони БМТ раҳбарлигига таклиф қилмоқчи

Шу куни АҚШ сиёсий доираларида яна бир кутилмаган хабар тарқалди. New York Post манбаларига кўра, Доналд Трамп FIFA президенти Жанни Инфантинони БМТнинг кейинги бош котиби лавозимига номзод сифатида илгари суришни истамоқда.

Бироқ Инфантинонинг ўзи бу лавозимга қизиқиш билдиргани маълум эмас. БМТ бош котиби номзоди Хавфсизлик кенгаши тавсиясидан ўтиши ва Бош ассамблея томонидан тасдиқланиши лозим.

Фронтдаги ҳаракатлар, Украина ҳарбий раҳбариятининг янгиланиши ва АҚШ ёрдами атрофидаги ноаниқликлар урушнинг кейинги босқичига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийХарьковОдесса
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиЁнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиБугун, 16:39Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Бугун, 16:34Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Бугун, 16:33Ҳиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиҲиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиБугун, 16:26 Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқди Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқдиБугун, 16:03Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Бугун, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?