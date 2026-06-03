Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайди
Мамлакатимизнинг энергетика тармоғи ва ундаги ишлаб чиқариш кўрсаткичлари айни пайтда иқтисодий таҳлилчилар ҳамда кенг жамоатчилик диққат марказида бўлиб турибди. Таниқли иқтисодчи Отабек Бакиров юртимиз энергетика тизимидаги жорий ҳолатни баҳолар экан, соҳадаги инқирозий аломатлар ва пасайиш суръатлари чуқурлашиб бораётганига эътибор қаратди. Эълон қилинган энг сўнгги расмий статистик ҳисоботлар (апрель ойи якунлари) ҳам тармоқнинг асосий йўналишларида пасайиш кузатилаётганини яққол тасдиқламоқда.
Энергетика тармоғидаги асосий йўқотишлар ва пасайиш рақамлари
Ишлаб чиқариш ва ер қаъридан бойликларни қазиб олиш йўналишида қатор пасайиш кўрсаткичлари қайд этилди. Тармоқлар кесимидаги рақамлар қуйидагича акс этган:
Табиий газ ҳажми: Бор-йўғи бир ой ичида кўк аланга қазиб олиш ҳажми яна 700 миллион куб метрга қисқарди ва умумий кўрсаткич 3 миллиард куб метргача тушиб қолди. Энг хавотирлиси, жорий йилнинг бошидан буён ҳисоблаганда умумий камайиш кўлами 2,4 миллиард куб метрни ташкил этмоқда.
Кўмир саноати: Ушбу соҳада энг катта пасайиш кузатилди — кўмир қазиб олиш ҳажми қарийб 3 бараварга қисқариб, бор-йўғи 200 минг тоннагача тушиб кетди.
Хомашё соҳасидаги бошқа кўрсаткичлар: Шу билан бир қаторда, ҳисобот даврида нефть қазиб олиш кўрсаткичи 51,7 минг тоннагача, газ конденсати эса 77 минг тоннагача камайгани кузатилди.
Қайта ишлаш ва умумий саноатга таъсири
Хомашё етишмовчилиги, ўз-ўзидан, тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш занжирига ҳам салбий таъсир кўрсатмай қолмади. Хусусан, дизель ёқилғисини ишлаб чиқариш ҳажми 100,1 минг тоннагача, иқтисодиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлган электр энергиясини ишлаб чиқариш эса 6,9 миллиард кВт/соатгача пасайган.
Мазкур жараёнларнинг умумий манзараси қуйидаги жадвалда ифодаланган:
Маҳсулот / Йўналиш номи
Апрель ойидаги жорий кўрсаткич
Пасайиш даражаси / Ҳолати
Табиий газ
3 млрд м³
Бир ойда 700 млн м³ га камайди
Кўмир
200 минг тонна
3 бараварга қисқарди
Дизель ёқилғиси
100,1 минг тонна
Пасайиш қайд этилди
Электр энергияси
6,9 миллиард кВт/соат
Тезкор камайиш кузатилди
Энергетика соҳасидаги ушбу пасайиш фонида, мамлакатимиз умумий саноат ишлаб чиқаришининг ўсиш суръатлари ҳам секинлашган. Кўрсаткич жорий йилнинг март ойидаги 8 фоизлик маррадан, апрель ойи якунларига кўра 7,8 фоизгача пасайган.
Таҳлилчи ва экспертлар соҳа масъуллари томонидан илгари сурилаётган "тизимнинг тез фурсатларда барқарорлашиши" ҳақидаги ваъдалар ва белгиланган муддатлар амалда қанчалик ўзини оқлашини жиддий шубҳа остига қўймоқдалар.
Юртимиз иқтисодиёти ва энергетика тизимига оид энг муҳим, расмий ҳамда долзарб янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида кузатиб боринг.
…