Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайди

Мамлакатимизнинг энергетика тармоғи ва ундаги ишлаб чиқариш кўрсаткичлари айни пайтда иқтисодий таҳлилчилар ҳамда кенг жамоатчилик диққат марказида бўлиб турибди. Таниқли иқтисодчи Отабек Бакиров юртимиз энергетика тизимидаги жорий ҳолатни баҳолар экан, соҳадаги инқирозий аломатлар ва пасайиш суръатлари чуқурлашиб бораётганига эътибор қаратди. Эълон қилинган энг сўнгги расмий статистик ҳисоботлар (апрель ойи якунлари) ҳам тармоқнинг асосий йўналишларида пасайиш кузатилаётганини яққол тасдиқламоқда.

Энергетика тармоғидаги асосий йўқотишлар ва пасайиш рақамлари

Ишлаб чиқариш ва ер қаъридан бойликларни қазиб олиш йўналишида қатор пасайиш кўрсаткичлари қайд этилди. Тармоқлар кесимидаги рақамлар қуйидагича акс этган:

  • Табиий газ ҳажми: Бор-йўғи бир ой ичида кўк аланга қазиб олиш ҳажми яна 700 миллион куб метрга қисқарди ва умумий кўрсаткич 3 миллиард куб метргача тушиб қолди. Энг хавотирлиси, жорий йилнинг бошидан буён ҳисоблаганда умумий камайиш кўлами 2,4 миллиард куб метрни ташкил этмоқда.

  • Кўмир саноати: Ушбу соҳада энг катта пасайиш кузатилди — кўмир қазиб олиш ҳажми қарийб 3 бараварга қисқариб, бор-йўғи 200 минг тоннагача тушиб кетди.

Хомашё соҳасидаги бошқа кўрсаткичлар: Шу билан бир қаторда, ҳисобот даврида нефть қазиб олиш кўрсаткичи 51,7 минг тоннагача, газ конденсати эса 77 минг тоннагача камайгани кузатилди.

Қайта ишлаш ва умумий саноатга таъсири

Хомашё етишмовчилиги, ўз-ўзидан, тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш занжирига ҳам салбий таъсир кўрсатмай қолмади. Хусусан, дизель ёқилғисини ишлаб чиқариш ҳажми 100,1 минг тоннагача, иқтисодиётнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлган электр энергиясини ишлаб чиқариш эса 6,9 миллиард кВт/соатгача пасайган.

Мазкур жараёнларнинг умумий манзараси қуйидаги жадвалда ифодаланган:

Маҳсулот / Йўналиш номи

Апрель ойидаги жорий кўрсаткич

Пасайиш даражаси / Ҳолати

Табиий газ

3 млрд м³

Бир ойда 700 млн м³ га камайди

Кўмир

200 минг тонна

3 бараварга қисқарди

Дизель ёқилғиси

100,1 минг тонна

Пасайиш қайд этилди

Электр энергияси

6,9 миллиард кВт/соат

Тезкор камайиш кузатилди

Энергетика соҳасидаги ушбу пасайиш фонида, мамлакатимиз умумий саноат ишлаб чиқаришининг ўсиш суръатлари ҳам секинлашган. Кўрсаткич жорий йилнинг март ойидаги 8 фоизлик маррадан, апрель ойи якунларига кўра 7,8 фоизгача пасайган.

Таҳлилчи ва экспертлар соҳа масъуллари томонидан илгари сурилаётган "тизимнинг тез фурсатларда барқарорлашиши" ҳақидаги ваъдалар ва белгиланган муддатлар амалда қанчалик ўзини оқлашини жиддий шубҳа остига қўймоқдалар.

Юртимиз иқтисодиёти ва энергетика тизимига оид энг муҳим, расмий ҳамда долзарб янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида Хитой ва Россия яна етакчи бўлдиБугун, 06:584 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди