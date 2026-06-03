Kraken шоъба корхонаси чакана инвесторлар учун токенлаштирилган ИПО очмоқда
Kraken биржасига алоқадор бўлган Пайвард Сервисес компанияси янги токенлаштирилган акциялар дастури орқали чакана инвесторларга АҚШдаги ИПО жараёнларида иштирок этиш имкониятини тақдим этади. Чоршанба куни эълон қилинган хабарга кўра, Kraken мижозлари ва хСтоккс Аллиансе аъзолари компаниялар биржага чиқишидан олдин ўз қизиқишларини билдириб, листинг кунида токенлаштирилган акцияларни қўлга киритишлари мумкин бўлади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Компания маълумотларига кўра, ушбу акциялар ИПО нархида чиқарилади ва тартибга солинадиган ташкилот томонидан сақланадиган реал акциялар билан 1:1 нисбатда таъминланади. Бу одатда фақат институционал мижозлар учун очиқ бўлган инвестиция имкониятларини оддий чакана инвесторлар учун ҳам очиқ қилади. Мазкур ташаббус анъанавий молиявий маҳсулотларни блокчейн инфратузилмаси орқали кенгайтириш ва реал активларни (РВА) токенлаштириш глобал трендининг бир қисмидир.
Таклиф этилаётган жараёнга кўра, иштирокчи биржалар ИПОдан бир неча ҳафта олдин аризалар ойнасини очади. Пайвард турли платформалардан келган талабларни жамлайди ва листинг кунида акцияларни тақсимлаш учун андеррайтинг синдикати билан ҳамкорлик қилади. Натижада ҳосил бўлган токенлаштирилган акциялар ҳамкор биржалар орқали тарқатилади, бу эса инвесторларга анъанавий брокерлик ҳисоб рақамларини очмасдан туриб янги листингларда қатнашиш имконини беради.
Пайвард Сервисес раҳбари Марк Греэнбергнинг таъкидлашича, ИПО нархида акция сотиб олиш ўн йиллар давомида фақат маълум бир географик ҳудуд ва бойликка эга шахсларнинг имтиёзи бўлиб келган. Эндиликда хСтоккс инфратузилмаси туфайли Мадрид ёки Малайзиядаги оддий инвестор ҳам АҚШ биржасидаги ИПОда иштирок этиши мумкин. Бернстеин Ресеарч ҳисоб-китобларига кўра, РВА бозори жорий йилда 42 фоизга ўсиб, 51 миллиард долларга етган.
…