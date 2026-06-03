Kraken шоъба корхонаси чакана инвесторлар учун токенлаштирилган ИПО очмоқда

·24·Иқтисодиёт
Kraken шоъба корхонаси чакана инвесторлар учун токенлаштирилган ИПО очмоқда
Аудио версияси

Kraken биржасига алоқадор бўлган Пайвард Сервисес компанияси янги токенлаштирилган акциялар дастури орқали чакана инвесторларга АҚШдаги ИПО жараёнларида иштирок этиш имкониятини тақдим этади. Чоршанба куни эълон қилинган хабарга кўра, Kraken мижозлари ва хСтоккс Аллиансе аъзолари компаниялар биржага чиқишидан олдин ўз қизиқишларини билдириб, листинг кунида токенлаштирилган акцияларни қўлга киритишлари мумкин бўлади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Компания маълумотларига кўра, ушбу акциялар ИПО нархида чиқарилади ва тартибга солинадиган ташкилот томонидан сақланадиган реал акциялар билан 1:1 нисбатда таъминланади. Бу одатда фақат институционал мижозлар учун очиқ бўлган инвестиция имкониятларини оддий чакана инвесторлар учун ҳам очиқ қилади. Мазкур ташаббус анъанавий молиявий маҳсулотларни блокчейн инфратузилмаси орқали кенгайтириш ва реал активларни (РВА) токенлаштириш глобал трендининг бир қисмидир.

Таклиф этилаётган жараёнга кўра, иштирокчи биржалар ИПОдан бир неча ҳафта олдин аризалар ойнасини очади. Пайвард турли платформалардан келган талабларни жамлайди ва листинг кунида акцияларни тақсимлаш учун андеррайтинг синдикати билан ҳамкорлик қилади. Натижада ҳосил бўлган токенлаштирилган акциялар ҳамкор биржалар орқали тарқатилади, бу эса инвесторларга анъанавий брокерлик ҳисоб рақамларини очмасдан туриб янги листингларда қатнашиш имконини беради.

Пайвард Сервисес раҳбари Марк Греэнбергнинг таъкидлашича, ИПО нархида акция сотиб олиш ўн йиллар давомида фақат маълум бир географик ҳудуд ва бойликка эга шахсларнинг имтиёзи бўлиб келган. Эндиликда хСтоккс инфратузилмаси туфайли Мадрид ёки Малайзиядаги оддий инвестор ҳам АҚШ биржасидаги ИПОда иштирок этиши мумкин. Бернстеин Ресеарч ҳисоб-китобларига кўра, РВА бозори жорий йилда 42 фоизга ўсиб, 51 миллиард долларга етган.

KrakenИПОТокенизацияИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда