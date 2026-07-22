Қизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топди

·0·Спорт
Қизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топди

Катта опа лойиҳаси аъзолари ҳар ҳафта мактабдан кейин Истлида учрашишади.

Буюк Британияда ўсмир қизларни спортда ушлаб қолишга қаратилган «Катта опа» лойиҳаси кутилганидан ҳам муҳим натижа бермоқда. Фақат қизлар қатнашадиган машғулотлар, хотиржам муҳит ва ёш мураббийларнинг қўллаб-қувватлаши уларга ўзини эркин ҳис қилиш ва спортга қайта қизиқиш имконини беряпти.

Тадқиқотларга кўра, аввал ўзини спортчи деб ҳисоблаган қизларнинг 43 фоизи ўсмирлик даврида жисмоний фаолликка бўлган муҳаббатини йўқотади. Лойиҳа ана шу хавотирли тенденцияни ўзгартиришга уринмоқда.

Қизлар нега машғулотларни ташлаб кетади?

«Спортдаги аёллар» хайрия ташкилоти ўтказган ўрганишда қизларнинг спортдан узоқлашишига бир нечта омил сабаб бўлиши аниқланган.

Энг кўп тилга олинган муаммолардан бири — бошқалар уларни доим баҳолаётгандек ҳис қилиш. Айрим ўсмирлар ўзини етарлича кучли, эпчил ёки яхши кўринмайди, деб ўйлайди.

Ўғил болалар билан бирга ўтказиладиган машғулотларда эса баъзи қизлар хато қилишдан, масхара бўлишдан ёки ўзини бошқалар билан таққослашдан хавотир олади. Натижада улар имкониятини синаб кўриш ўрнига спортни бутунлай ташлаб кетади.

Фақат қизлар қатнашадиган хавфсиз муҳит

«Катта опа» дастурида 9 ёшдан 15 ёшгача бўлган қизлар турли спорт турларини синаб кўришга рағбатлантирилади. Машғулотларда баскетбол, футбол, фитнес ва спорт залидаги жисмоний машқлар қамраб олинади.

Лойиҳанинг энг фаол марказларидан бири Ҳемпшир графлигининг Истли шаҳридаги Places Leisure Center’да жойлашган.

Бу ерда қизлар ҳар ҳафта мактабдан кейин учрашади. Улардан дарҳол юқори натижа талаб қилинмайди. Асосий эътибор ҳаракатдан завқ олиш, янги дўстлар орттириш ва ўзига бўлган ишончни мустаҳкамлашга қаратилади.

11 ёшли Поппи дастурдаги машғулотларни «қизиқарли» деб атади.

«Мен дўстлар орттираман ва жисмонан бақувват бўламан», — деди у.

«Қизлар ҳам ҳамма нарсани қила олади»

14 ёшли Холлининг фикрича, фақат қизлардан иборат муҳит алоҳида қўллаб-қувватлаш ҳиссини беради.

«Ўғил болалар кўпинча ўзларини ҳамма нарсада, айниқса спортда яхшироқ деб ўйлайди. Бу машғулот эса қизлар ҳам улар қила оладиган ишларни бажаришини кўрсатади», — деди у.

Холлига кўра, машғулотда фақат қизларнинг бўлиши уларни эркинроқ ҳаракат қилишга ва ўз кучини синаб кўришга ундайди.

Бу ерда натижадан кўра иштирок, рақобатдан кўра бир-бирини қўллаб-қувватлаш муҳимроқ.

Мураббий эмас, ишончли «катта опа»

21 ёшли Талия Брукс лойиҳада йўриқчи ва элчи сифатида фаолият юритади. Унинг вазифаси фақат машқларни кўрсатиб беришдан иборат эмас.

Талия қизлар учун ишончли «катта опа» бўлишга, уларнинг жисмоний ва руҳий ҳолатини қўллаб-қувватлашга ҳаракат қилади.

«Улар менга ишониши мумкин. Бирор муаммоси бўлса, келиб мактаб, ҳайз ёки бошқа ташвишлари ҳақида гаплашиши мумкин», — деди у.

Брукснинг таъкидлашича, ўғил болалар иштирокида айрим қизлар ўзини тўхтатиб, машқни бажаришдан воз кечади. Фақат қизлар қатнашадиган муҳитда эса улар ўзини эркин тутиб, янги ҳаракатларни қўрқмасдан синаб кўради.

Натижа: қизларнинг 60 фоизи спортни кўпроқ ёқтирган

Дастлаб давлатнинг тампон солиғи гранти ҳисобидан молиялаштирилган лойиҳа ҳозир Places Leisure билан ҳамкорликда Буюк Британиянинг 80 дан ортиқ марказида амалга оширилмоқда.

Айрим иштирокчилар спорт залига бепул аъзо бўлиш ва машғулотларда қатнашиш имкониятига эга. Бошқалар учун эса имтиёзли тарифлар таклиф қилинади.

«Спортдаги аёллар» ташкилоти вакили Рейчел Уильямснинг айтишича, дастурда қатнашган қизларнинг 60 фоизи кейинчалик спортни аввалгидан кўпроқ ёқтиришини билдирган.

Лойиҳа нафақат жисмоний фаолликни оширмоқда, балки қизларнинг бахти, чидамлилиги ва янги нарсаларни синаб кўришга тайёрлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Энг муҳим сабоқ — бошқаларнинг фикридан қўрқмаслик

Талия Брукс машғулотлардан кейин қизларнинг тобора ишончли ва хотиржам бўлиб бораётганини кўришини айтди.

У спорт залида ҳамма уларга қараётгандек туюладиган қизларга оддий, аммо таъсирли фикрни тушунтиради:

«Аслида ҳеч ким сизга қарамаяпти. Одамлар кўзгуда ўзларига қараяпти».

Поппи эса дастурда ўрганган энг катта сабоғини бир жумла билан ифодалади:

«Ҳеч кимнинг фикрини ўйлама, фақат ўзинг бўлишни ўйла».

«Катта опа» тажрибаси қизларни спортда ушлаб қолиш учун қиммат жиҳозлардан кўра, хавфсиз муҳит, ишонч ва уларни тушунадиган инсон муҳимроқ эканини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиРоберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиБугун, 18:17ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?Бугун, 18:03Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийФил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийБугун, 17:52Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Бугун, 17:38Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Бугун, 17:32Месси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиМесси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиБугун, 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"