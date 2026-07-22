«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлди

·0·Маданият
«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлди

«Годзилла Конгга қарши» фильмидаги Жия роли билан танилган америкалик ёш актриса Кейли Хоттл автомобил ҳалокати оқибатида вафот этди. 18 ёшли актриса оғир аҳволда шифохонага олиб кетилаётган вақтда ҳаётдан кўз юмган.

Фожиа АҚШнинг Мэриленд штатида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, актриса йўловчи сифатида кетаётган автомобиль йўлдан чиқиб, сув ўтказиш иншоотига бориб урилган.

Автомобиль йўлдан чиқиб кетган

Полиция маълумотига кўра, ЙТҲ эрта тонгда Мэриленд штатидаги Ижамсвилл ҳудудида юз берган. Автомобиль ҳаракат вақтида йўлдан чиқиб кетиб, йўл четидаги қувурсимон иншоотга урилган. Дастлабки тахминларга кўра, юқори тезлик ҳалокатга сабаб бўлган омиллардан бири бўлиши мумкин. Якуний хулоса ҳали эълон қилинмаган.

Кейли Хоттл оғир жароҳат олгач, тиббиёт муассасасига етказишга ҳаракат қилинган. Бироқ актриса йўлда вафот этган.

Автомобилни бошқарган шахс ҳаёт учун хавфли бўлмаган жароҳатлар олган. Машинадаги яна бир йўловчи эса тиббий ёрдамдан бош тортган. Ҳодиса юзасидан суриштирув давом этмоқда.

Жия роли унга катта машҳурлик олиб келган

Кейли Хоттл томошабинларга 2021 йилда экранларга чиққан «Годзилла Конгга қарши» фильмидаги Жия образи орқали танилганди.

У 2024 йилги «Годзилла ва Конг: Янги империя» фильмида ҳам худди шу қаҳрамонни гавдалантирди. Жия фильмда Конг билан имо-ишора тили орқали мулоқот қиладиган эшитмайдиган қиз сифатида тасвирланган.

Хоттл, шунингдек, «Шахсий детектив Магнум» сериалида ҳам кичик роль ижро этган. Унинг кино фаолияти узоқ бўлмаганига қарамай, Жия образи франшизадаги энг таъсирчан қаҳрамонлардан бирига айланганди.

Актриса эшитмайдиган оилада улғайган

Кейли туғилганидан эшитмаган ва Америка имо-ишора тилидан она тили сифатида фойдаланган. У эшитмайдиган инсонлар оиласида улғайгани сабаб Жия образини табиий ва ишонарли тарзда гавдалантиргани учун юқори баҳоланган.

Актрисанинг вафоти ҳақидаги хабарни унинг отаси ҳамда у таҳсил олган Техас карлар мактаби тасдиқлади. Кейли билан бирга ишлаган актёрлар ва эшитмайдиганлар жамияти вакиллари унинг яқинларига ҳамдардлик билдирмоқда.

Кейли Хоттлнинг кутилмаган ўлими «Годзилла» франшизаси мухлислари ва кино жамоатчилиги учун оғир йўқотиш бўлди. ЙТҲнинг барча сабаблари полиция текшируви якунланганидан кейин маълум бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўйдан кейин Шаҳло Салаева қўлига илк бор тўппонча олди (видео)Тўйдан кейин Шаҳло Салаева қўлига илк бор тўппонча олди (видео)Бугун, 17:00«Особняк» театри асосчиси, таниқли актёр Дмитрий Поднозов вафот этди«Особняк» театри асосчиси, таниқли актёр Дмитрий Поднозов вафот этдиБугун, 14:38“Годзилла Конгга қарши” филми қаҳрамони Кайли Хоттл 18 ёшида ҳаётдан кўз юмди“Годзилла Конгга қарши” филми қаҳрамони Кайли Хоттл 18 ёшида ҳаётдан кўз юмдиБугун, 09:46Адиз Ражабов ва Айсанем Юсупова “Гулайим ва Қирқ қиз” янги тарихий филми учун синовдан ўтмоқда!Адиз Ражабов ва Айсанем Юсупова “Гулайим ва Қирқ қиз” янги тарихий филми учун синовдан ўтмоқда!Бугун, 05:52Хонзода Дўстова: “Сабр қилган оиланинг пойдевори мустаҳкам бўлади”Хонзода Дўстова: “Сабр қилган оиланинг пойдевори мустаҳкам бўлади”Бугун, 05:25Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)Бугун, 04:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)