«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлди
«Годзилла Конгга қарши» фильмидаги Жия роли билан танилган америкалик ёш актриса Кейли Хоттл автомобил ҳалокати оқибатида вафот этди. 18 ёшли актриса оғир аҳволда шифохонага олиб кетилаётган вақтда ҳаётдан кўз юмган.
Фожиа АҚШнинг Мэриленд штатида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, актриса йўловчи сифатида кетаётган автомобиль йўлдан чиқиб, сув ўтказиш иншоотига бориб урилган.
Автомобиль йўлдан чиқиб кетган
Полиция маълумотига кўра, ЙТҲ эрта тонгда Мэриленд штатидаги Ижамсвилл ҳудудида юз берган. Автомобиль ҳаракат вақтида йўлдан чиқиб кетиб, йўл четидаги қувурсимон иншоотга урилган. Дастлабки тахминларга кўра, юқори тезлик ҳалокатга сабаб бўлган омиллардан бири бўлиши мумкин. Якуний хулоса ҳали эълон қилинмаган.
Кейли Хоттл оғир жароҳат олгач, тиббиёт муассасасига етказишга ҳаракат қилинган. Бироқ актриса йўлда вафот этган.
Автомобилни бошқарган шахс ҳаёт учун хавфли бўлмаган жароҳатлар олган. Машинадаги яна бир йўловчи эса тиббий ёрдамдан бош тортган. Ҳодиса юзасидан суриштирув давом этмоқда.
Жия роли унга катта машҳурлик олиб келган
Кейли Хоттл томошабинларга 2021 йилда экранларга чиққан «Годзилла Конгга қарши» фильмидаги Жия образи орқали танилганди.
У 2024 йилги «Годзилла ва Конг: Янги империя» фильмида ҳам худди шу қаҳрамонни гавдалантирди. Жия фильмда Конг билан имо-ишора тили орқали мулоқот қиладиган эшитмайдиган қиз сифатида тасвирланган.
Хоттл, шунингдек, «Шахсий детектив Магнум» сериалида ҳам кичик роль ижро этган. Унинг кино фаолияти узоқ бўлмаганига қарамай, Жия образи франшизадаги энг таъсирчан қаҳрамонлардан бирига айланганди.
Актриса эшитмайдиган оилада улғайган
Кейли туғилганидан эшитмаган ва Америка имо-ишора тилидан она тили сифатида фойдаланган. У эшитмайдиган инсонлар оиласида улғайгани сабаб Жия образини табиий ва ишонарли тарзда гавдалантиргани учун юқори баҳоланган.
Актрисанинг вафоти ҳақидаги хабарни унинг отаси ҳамда у таҳсил олган Техас карлар мактаби тасдиқлади. Кейли билан бирга ишлаган актёрлар ва эшитмайдиганлар жамияти вакиллари унинг яқинларига ҳамдардлик билдирмоқда.
Кейли Хоттлнинг кутилмаган ўлими «Годзилла» франшизаси мухлислари ва кино жамоатчилиги учун оғир йўқотиш бўлди. ЙТҲнинг барча сабаблари полиция текшируви якунланганидан кейин маълум бўлиши кутилмоқда.
…