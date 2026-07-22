Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббий
Англиянинг амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоаси ўзининг тарбияланувчиси ва асосий юлдузларидан бири Фил Фоден билан амалдаги келишувни узайтирди. Клуб расмий сайти тарқатган маълумотга кўра, 26 ёшли ярим ҳимоячи билан тўрт йиллик янги шартнома имзоланган. Ушбу келишувда ҳамкорликни яна бир йилга, яни 2030-йилга қадар узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер янгилиги футболчи атрофидаги барча миш-мишларга чек қўйди. Аввалроқ, Туркиянинг Галатасарой клуби инглиз футболчисини ўз сафига қўшиб олишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ, "шаҳарликлар" ўз етакчисини қўйиб юбормасликка қарор қилди ва унга янада манфаатлироқ молиявий шартларни таклиф этди.
Энзо Мареска билан янги мақсадлар сариФил Фоден янги шартнома имзоланиши муносабати билан берган интервюсида жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Маълумки, италиялик мутахассис Челси ва Лестер Сити клубларидаги муваффақиятли фаолиятидан сўнг Манчестер Сити бошқарувига келди. Фоден ва Мареска аввал ҳам бирга ишлаган — италиялик мутахассис Пеп Гуардиола ассистенти сифатида 2022-23-йилги тарихий требл мавсумида иштирок этган.
"Энзо билан яна бирга ишлашни интиқлик билан кутяпман. У требл ютилган мавсумда ажойиб ишлаган эди — барча футболчилар уни ҳурмат қиларди ва у билан ишлашдан завқ оларди. Унинг қайтиши мен учун жуда ҳаяжонли. Шаҳарликлар сафида қолиш мен учун ҳамма нарсани англатади, бу клубда ўйнаш доимий орзум бўлган", — дейди Фил Фоден.
Клуб спорт директори Уго Виана ҳам футболчининг жамоа учун аҳамиятини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Фоден академиянинг энг яхши намунаси бўлиб, унинг ижодкорлиги ва ўйинга бўлган ёндашуви Манчестер Сити фалсафасига тўлиқ мос келади. Виана футболчининг энг яхши йиллари ҳали олдинда эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтди.
Фил Фоден ўтган мавсумда ўйин амалиёти борасида бироз қийинчиликларга дуч келган ва ҳатто Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати қайдномасидан ҳам тушиб қолган эди. Бироқ, клуб раҳбарияти ва янги мураббийлар штаби унинг салоҳиятига ишонч билдиришда давом этмоқда. Янги шартнома футболчи учун ўзига хос мотивация бўлиши кутилмоқда.
Манчестер Сити ҳозирда ўз таркибини ёшартириш ва узоқ муддатли барқарорликни таъминлаш устида ишламоқда. Фоденнинг 2030-йилгача жамоада қолиши клубнинг келажакдаги стратегик режаларининг муҳим қисми ҳисобланади. Эндиликда мухлислар ушбу иқтидорли футболчининг Энзо Мареска қўл остида қандай янги қирраларини намоён этишини кузатишади.
…