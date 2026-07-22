Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббий

·0·Спорт
Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббий

Англиянинг амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоаси ўзининг тарбияланувчиси ва асосий юлдузларидан бири Фил Фоден билан амалдаги келишувни узайтирди. Клуб расмий сайти тарқатган маълумотга кўра, 26 ёшли ярим ҳимоячи билан тўрт йиллик янги шартнома имзоланган. Ушбу келишувда ҳамкорликни яна бир йилга, яни 2030-йилга қадар узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер янгилиги футболчи атрофидаги барча миш-мишларга чек қўйди. Аввалроқ, Туркиянинг Галатасарой клуби инглиз футболчисини ўз сафига қўшиб олишни режалаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ, "шаҳарликлар" ўз етакчисини қўйиб юбормасликка қарор қилди ва унга янада манфаатлироқ молиявий шартларни таклиф этди.

Энзо Мареска билан янги мақсадлар сари

Фил Фоден янги шартнома имзоланиши муносабати билан берган интервюсида жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Маълумки, италиялик мутахассис Челси ва Лестер Сити клубларидаги муваффақиятли фаолиятидан сўнг Манчестер Сити бошқарувига келди. Фоден ва Мареска аввал ҳам бирга ишлаган — италиялик мутахассис Пеп Гуардиола ассистенти сифатида 2022-23-йилги тарихий требл мавсумида иштирок этган.

"Энзо билан яна бирга ишлашни интиқлик билан кутяпман. У требл ютилган мавсумда ажойиб ишлаган эди — барча футболчилар уни ҳурмат қиларди ва у билан ишлашдан завқ оларди. Унинг қайтиши мен учун жуда ҳаяжонли. Шаҳарликлар сафида қолиш мен учун ҳамма нарсани англатади, бу клубда ўйнаш доимий орзум бўлган", — дейди Фил Фоден.

Клуб спорт директори Уго Виана ҳам футболчининг жамоа учун аҳамиятини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Фоден академиянинг энг яхши намунаси бўлиб, унинг ижодкорлиги ва ўйинга бўлган ёндашуви Манчестер Сити фалсафасига тўлиқ мос келади. Виана футболчининг энг яхши йиллари ҳали олдинда эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Фил Фоден ўтган мавсумда ўйин амалиёти борасида бироз қийинчиликларга дуч келган ва ҳатто Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати қайдномасидан ҳам тушиб қолган эди. Бироқ, клуб раҳбарияти ва янги мураббийлар штаби унинг салоҳиятига ишонч билдиришда давом этмоқда. Янги шартнома футболчи учун ўзига хос мотивация бўлиши кутилмоқда.

Манчестер Сити ҳозирда ўз таркибини ёшартириш ва узоқ муддатли барқарорликни таъминлаш устида ишламоқда. Фоденнинг 2030-йилгача жамоада қолиши клубнинг келажакдаги стратегик режаларининг муҳим қисми ҳисобланади. Эндиликда мухлислар ушбу иқтидорли футболчининг Энзо Мареска қўл остида қандай янги қирраларини намоён этишини кузатишади.

Манчестер СитиФил ФоденЭнзо МарескаТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Бугун, 17:38Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Бугун, 17:32Месси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиМесси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиБугун, 17:09Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Бугун, 17:03Саудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиСаудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиБугун, 16:56Элдор Шомуродов: “Европага кўпроқ футболчиларимиз чиқиши керак”Элдор Шомуродов: “Европага кўпроқ футболчиларимиз чиқиши керак”Бугун, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"