Авиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошлади

·19·Техно
Авиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошлади

Авиация саноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Пратт & Whитней Канада компанияси минтақавий самолётлар учун мўлжалланган янги гибрид-электр куч қурилмасини ер усти синовларидан ўтказишга киришди. Ушбу технология келажакда ҳаво кемаларининг ёқилғи сарфини ва атмосферага чиқариладиган зарарли газлар миқдорини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим ёқилғи самарадорлигини қарийб 30 фоизга ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

RTX Ҳйбрид-Электрик Фlight Демонстратор лойиҳаси доирасида ишлаб чиқилган ушбу қурилма Пратт & Whитней турбовинтли двигатели ҳамда Коллинс Аэроспасе томонидан яратилган 1 МВ қувватга эга электр моторининг ўзаро уйғунлигига асосланган. Тизимни қувват билан таъминлаш учун Швейцариянинг H55 компанияси томонидан ишлаб чиқилган 200 кВ·соат сиғимли аккумулятор батареялари қўлланилган. Ҳозирда синовлар компаниянинг Канададаги Квебек провинциясида жойлашган корхонасида олиб борилмоқда.

Технологиянинг ишлаш тамойили ва афзалликлари

Лойиҳа доирасидаги асосий янгилик юкламанинг икки хил турдаги двигател ўртасида тақсимланишидир. Электр мотори самолётнинг ерда ҳаракатланиши, ҳавога кўтарилиши ва дастлабки баландликни эгаллаши вақтида ишга тушади. Айнан мана шу босқичларда анъанавий авиация двигателлари энг кўп ёқилғи сарфлайди. Самолёт крейсер режимига, яни барқарор парвоз баландлигига чиққанидан сўнг, асосий тортиш кучини турбовинтли двигател ўз зиммасига олади.

Муҳандисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, тахминан 460 километр (250 денгиз мили) масофадаги минтақавий йўналишларда ушбу схема ёқилғи тежамкорлигини 30 фоизга таъминлайди. Бу нафақат авиакомпанияларнинг харажатларини камайтиради, балки экологик вазиятни яхшилашда ҳам муҳим қадам бўлади. Синовлар муваффақиятли ўтса, янги қурилма Де Ҳавилланд Канада Даш 8-100 русумли модификация қилинган самолётга ўрнатилади ва 2027-йилда илк парвозини амалга оширади.

Хавфсизлик ва соҳадаги рақобат

Янги тизимни яратишда хавфсизлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Юқори кучланишли архитектурада замонавий яримўтказгичлар қўлланилган, аккумулятор модуллари эса махсус ўтга чидамли контейнерларга жойлаштирилган. Фавқулодда вазиятларда иссиқлик ва газларни чиқариб юбориш тизими ҳам кўзда тутилган бўлиб, бу парвоз хавфсизлигини кафолатлайди.

Таъкидлаш жоизки, Пратт & Whитней гибрид авиация устида ишлаётган ягона компания эмас. Ҳозирда NASA томонидан мувофиқлаштириладиган Электрифиед Повертраин Фlight Демонстратион (ЭПФД) дастури доирасида ҳам шунга ўхшаш технологиялар фаол ривожлантирилмоқда. Масалан, ГE Аэроспасе компанияси Boeing ва бошқа ҳамкорлар билан биргаликда Сааб 340B самолётида гибрид двигателни муваффақиятли синаб кўрган ва қарийб 9 километр баландликда парвозларни амалга оширган.

Ўзбекистон каби минтақавий авиация ривожланаётган мамлакатлар учун бундай технологиялар келажакда ички рейслар таннархини пасайтириш ва экологик тоза транспорт тизимини шакллантиришда катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

АвиацияТехнологияПратт & WhитнейЭкологияГибрид Двигател
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиWhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиБугун, 18:57Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманSamsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманБугун, 18:57B2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиB2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:52Қурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиҚурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:29Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Бугун, 18:28NVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиNVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиБугун, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда