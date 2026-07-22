Авиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошлади
Авиация саноатининг етакчи вакилларидан бири бўлган Пратт & Whитней Канада компанияси минтақавий самолётлар учун мўлжалланган янги гибрид-электр куч қурилмасини ер усти синовларидан ўтказишга киришди. Ушбу технология келажакда ҳаво кемаларининг ёқилғи сарфини ва атмосферага чиқариладиган зарарли газлар миқдорини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим ёқилғи самарадорлигини қарийб 30 фоизга ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
RTX Ҳйбрид-Электрик Фlight Демонстратор лойиҳаси доирасида ишлаб чиқилган ушбу қурилма Пратт & Whитней турбовинтли двигатели ҳамда Коллинс Аэроспасе томонидан яратилган 1 МВ қувватга эга электр моторининг ўзаро уйғунлигига асосланган. Тизимни қувват билан таъминлаш учун Швейцариянинг H55 компанияси томонидан ишлаб чиқилган 200 кВ·соат сиғимли аккумулятор батареялари қўлланилган. Ҳозирда синовлар компаниянинг Канададаги Квебек провинциясида жойлашган корхонасида олиб борилмоқда.
Технологиянинг ишлаш тамойили ва афзалликлариЛойиҳа доирасидаги асосий янгилик юкламанинг икки хил турдаги двигател ўртасида тақсимланишидир. Электр мотори самолётнинг ерда ҳаракатланиши, ҳавога кўтарилиши ва дастлабки баландликни эгаллаши вақтида ишга тушади. Айнан мана шу босқичларда анъанавий авиация двигателлари энг кўп ёқилғи сарфлайди. Самолёт крейсер режимига, яни барқарор парвоз баландлигига чиққанидан сўнг, асосий тортиш кучини турбовинтли двигател ўз зиммасига олади.
Муҳандисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, тахминан 460 километр (250 денгиз мили) масофадаги минтақавий йўналишларда ушбу схема ёқилғи тежамкорлигини 30 фоизга таъминлайди. Бу нафақат авиакомпанияларнинг харажатларини камайтиради, балки экологик вазиятни яхшилашда ҳам муҳим қадам бўлади. Синовлар муваффақиятли ўтса, янги қурилма Де Ҳавилланд Канада Даш 8-100 русумли модификация қилинган самолётга ўрнатилади ва 2027-йилда илк парвозини амалга оширади.
Хавфсизлик ва соҳадаги рақобатЯнги тизимни яратишда хавфсизлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Юқори кучланишли архитектурада замонавий яримўтказгичлар қўлланилган, аккумулятор модуллари эса махсус ўтга чидамли контейнерларга жойлаштирилган. Фавқулодда вазиятларда иссиқлик ва газларни чиқариб юбориш тизими ҳам кўзда тутилган бўлиб, бу парвоз хавфсизлигини кафолатлайди.
Таъкидлаш жоизки, Пратт & Whитней гибрид авиация устида ишлаётган ягона компания эмас. Ҳозирда NASA томонидан мувофиқлаштириладиган Электрифиед Повертраин Фlight Демонстратион (ЭПФД) дастури доирасида ҳам шунга ўхшаш технологиялар фаол ривожлантирилмоқда. Масалан, ГE Аэроспасе компанияси Boeing ва бошқа ҳамкорлар билан биргаликда Сааб 340B самолётида гибрид двигателни муваффақиятли синаб кўрган ва қарийб 9 километр баландликда парвозларни амалга оширган.
Ўзбекистон каби минтақавий авиация ривожланаётган мамлакатлар учун бундай технологиялар келажакда ички рейслар таннархини пасайтириш ва экологик тоза транспорт тизимини шакллантиришда катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
…