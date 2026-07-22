Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?
Глобал технология бозорида браузерлар ўртасидаги рақобат янги босқичга чиқди. Эндиликда кураш шунчаки қидирув натижалари учун эмас, балки қайси компаниянинг сунъий интеллекти фойдаланувчи номидан интернетда фаолроқ иш юритиши устида бормоқда. Google Chrome ва Apple томонидан тақдим этилган Сафари ҳали ҳам бозорда етакчилик қилаётган бўлса-да, 2026-йилга келиб вазият кескин ўзгарди. Янги авлод браузерлари интернетни шунчаки томоша қилиш ойнаси эмас, балки мураккаб вазифаларни бажарувчи шахсий ёрдамчига айлантирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Бугунги кунда фойдаланувчилар Chrome ва Сафари каби гигантларга муносиб муқобилларни топишлари мумкин. Янги ўйинчилар орасида ҳам йирик технологик корпорациялар, ҳам истиқболли стартаплар мавжуд. Улар ўз маҳсулотларини нафақат қидирув тизими, балки фойдаланувчининг рақамли ҳаётини бошқарадиган ақлли агентлар сифатида тақдим этмоқда. Бу браузерлар махфийлик, шахсийлаштириш ва фойдаланувчи саломатлигини биринчи ўринга қўйиши билан ажралиб туради.
Сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчиларPerplexity компанияси 2025-йилнинг июль ойида ўзининг Комет номли браузерини тақдим этди. Бу маҳсулот шунчаки қидирув тизими эмас, балки чатбот кўринишидаги ёрдамчидир. Комет электрон хатларни қисқача мазмунини чиқариб бериш, веб-саҳифаларни таҳлил қилиш ва календар орқали учрашувларга таклифномалар юбориш каби амалларни бажаради. Ҳозирда ушбу хизмат Perplexity Max тарифидаги фойдаланувчилар учун ойига 200 доллар эвазига тақдим этилмоқда.
Яна бир қизиқарли лойиҳа — Арк браузери муаллифлари томонидан яратилган Диа дастуридир. Ташқи кўринишидан Google Chrome браузерига ўхшаш бўлса-да, у кучли сунъий интеллект воситаси билан жиҳозланган. Диа фойдаланувчи ташриф буюрган барча сайтларни таҳлил қилиб, керакли маълумотни тезда топишга кўмаклашади. Масалан, у маҳсулотлар ҳақидаги саволларга жавоб бериши ёки юкланган файлларни умумлаштириши мумкин. Энг муҳими, Диа ҳозирда бепул юклаб олиш учун очиқ.
Опера компанияси ҳам ортда қолаётгани йўқ. Уларнинг Неон номли янги браузери контекстни англаш қобилиятига эга бўлиб, у орқали харидлар қилиш, тадқиқотлар ўтказиш ва ҳатто дастурлаш кодларини ёзиш мумкин. Неон браузерининг ўзига хос жиҳати шундаки, у айрим вазифаларни офлайн режимда ҳам бажара олади. macOS ва Windows тизимлари учун мўлжалланган ушбу браузер обунаси ойига 19,90 долларни ташкил этади.
Бозордаги ўзгаришлар ва стратегияларOpenAI компанияси ҳам ўтган йилнинг октябрь ойида Atlas деб номланган ўз браузерини ишга туширган эди. У фойдаланувчиларга ташқи ҳаволаларга ўтмасдан, бевосита ChatGPT орқали маълумот қидириш имконини берган. Бироқ, сўнгги маълумотларга кўра, компания ушбу браузерни ёпишга ва унинг функцияларини ChatGPT иш столи иловаси ҳамда Chrome кенгайтмасига интеграция қилишга қарор қилди.
Ушбу тенденция шуни кўрсатадики, келажакда браузерлар шунчаки сайтларни очувчи восита бўлиб қолмайди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу ўзгаришлар муҳим, чунки сунъий интеллект ёрдамида тил тўсиқларини енгиб ўтиш ва халқаро ресурслардан маълумот олиш янада осонлашади. Қуйида янги авлод браузерларининг асосий йўналишлари келтирилган:
- Агентик функциялар: фойдаланувчи ўрнига ҳаракатларни бажариш;
- Махфийлик: маълумотларни учинчи шахслардан ҳимоя қилиш;
- Саломатлик (Миндфулнесс): фойдаланувчининг интернетда сарфлаган вақтини назорат қилиш;
- Офлайн ишлаш: интернет бўлмаган ҳолатларда ҳам маълумотларни таҳлил қилиш.
…