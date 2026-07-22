Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?

·22·Техно
Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?

Глобал технология бозорида браузерлар ўртасидаги рақобат янги босқичга чиқди. Эндиликда кураш шунчаки қидирув натижалари учун эмас, балки қайси компаниянинг сунъий интеллекти фойдаланувчи номидан интернетда фаолроқ иш юритиши устида бормоқда. Google Chrome ва Apple томонидан тақдим этилган Сафари ҳали ҳам бозорда етакчилик қилаётган бўлса-да, 2026-йилга келиб вазият кескин ўзгарди. Янги авлод браузерлари интернетни шунчаки томоша қилиш ойнаси эмас, балки мураккаб вазифаларни бажарувчи шахсий ёрдамчига айлантирмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бугунги кунда фойдаланувчилар Chrome ва Сафари каби гигантларга муносиб муқобилларни топишлари мумкин. Янги ўйинчилар орасида ҳам йирик технологик корпорациялар, ҳам истиқболли стартаплар мавжуд. Улар ўз маҳсулотларини нафақат қидирув тизими, балки фойдаланувчининг рақамли ҳаётини бошқарадиган ақлли агентлар сифатида тақдим этмоқда. Бу браузерлар махфийлик, шахсийлаштириш ва фойдаланувчи саломатлигини биринчи ўринга қўйиши билан ажралиб туради.

Сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчилар

Perplexity компанияси 2025-йилнинг июль ойида ўзининг Комет номли браузерини тақдим этди. Бу маҳсулот шунчаки қидирув тизими эмас, балки чатбот кўринишидаги ёрдамчидир. Комет электрон хатларни қисқача мазмунини чиқариб бериш, веб-саҳифаларни таҳлил қилиш ва календар орқали учрашувларга таклифномалар юбориш каби амалларни бажаради. Ҳозирда ушбу хизмат Perplexity Max тарифидаги фойдаланувчилар учун ойига 200 доллар эвазига тақдим этилмоқда.

Яна бир қизиқарли лойиҳа — Арк браузери муаллифлари томонидан яратилган Диа дастуридир. Ташқи кўринишидан Google Chrome браузерига ўхшаш бўлса-да, у кучли сунъий интеллект воситаси билан жиҳозланган. Диа фойдаланувчи ташриф буюрган барча сайтларни таҳлил қилиб, керакли маълумотни тезда топишга кўмаклашади. Масалан, у маҳсулотлар ҳақидаги саволларга жавоб бериши ёки юкланган файлларни умумлаштириши мумкин. Энг муҳими, Диа ҳозирда бепул юклаб олиш учун очиқ.

Опера компанияси ҳам ортда қолаётгани йўқ. Уларнинг Неон номли янги браузери контекстни англаш қобилиятига эга бўлиб, у орқали харидлар қилиш, тадқиқотлар ўтказиш ва ҳатто дастурлаш кодларини ёзиш мумкин. Неон браузерининг ўзига хос жиҳати шундаки, у айрим вазифаларни офлайн режимда ҳам бажара олади. macOS ва Windows тизимлари учун мўлжалланган ушбу браузер обунаси ойига 19,90 долларни ташкил этади.

Бозордаги ўзгаришлар ва стратегиялар

OpenAI компанияси ҳам ўтган йилнинг октябрь ойида Atlas деб номланган ўз браузерини ишга туширган эди. У фойдаланувчиларга ташқи ҳаволаларга ўтмасдан, бевосита ChatGPT орқали маълумот қидириш имконини берган. Бироқ, сўнгги маълумотларга кўра, компания ушбу браузерни ёпишга ва унинг функцияларини ChatGPT иш столи иловаси ҳамда Chrome кенгайтмасига интеграция қилишга қарор қилди.

Ушбу тенденция шуни кўрсатадики, келажакда браузерлар шунчаки сайтларни очувчи восита бўлиб қолмайди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу ўзгаришлар муҳим, чунки сунъий интеллект ёрдамида тил тўсиқларини енгиб ўтиш ва халқаро ресурслардан маълумот олиш янада осонлашади. Қуйида янги авлод браузерларининг асосий йўналишлари келтирилган:

  • Агентик функциялар: фойдаланувчи ўрнига ҳаракатларни бажариш;
  • Махфийлик: маълумотларни учинчи шахслардан ҳимоя қилиш;
  • Саломатлик (Миндфулнесс): фойдаланувчининг интернетда сарфлаган вақтини назорат қилиш;
  • Офлайн ишлаш: интернет бўлмаган ҳолатларда ҳам маълумотларни таҳлил қилиш.
Хулоса қилиб айтганда, Google Chrome ва Сафари ҳукмронлиги давом этаётган бўлса-да, бозор янги инновацияларга очиқ. Фойдаланувчилар энди нафақат тезлик ёки дизайн, балки браузернинг қанчалик "ақлли" эканлигига қараб танлов қилмоқдалар.

ТехнологияБраузерСунъий ИнтеллектGoogle ChromeСафари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиWhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиБугун, 18:57Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманSamsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманБугун, 18:57B2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиB2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:52Қурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиҚурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:29Авиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиАвиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 18:22NVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиNVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиБугун, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда