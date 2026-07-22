NVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишланди

·0·Техно
NVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишланди

График процессорлар бозорининг етакчиси NVIDIA компанияси ўзининг навбатдаги инқилобий ишланмаси — DLSS 5 технологияси ҳақида янги тафсилотларни эълон қилди. Сигграпҳ 2026 конференциясида тақдим этилган маълумотларга кўра, компания ўйин ҳамжамиятининг кескин танқидларидан сўнг технология концепциясини тубдан ўзгартиришга қарор қилган. Дастлабки анонсларда сунъий интеллектнинг ўйин визуал услубига ҳаддан ташқари аралашуви кўпчиликда эътироз уйғотган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, DLSS 5 лойиҳасининг илк кўриниши геймерлар ва дастурчилар томонидан "ўйинлар учун бюти-фильтр" деб масхара қилинган эди. Танқидчилар генератив сунъий интеллект ўйин саҳналарини ўзгартириб юбориши ва муаллифларнинг бадиий ғоясига путур етказишидан хавотир билдиришган. Янгиланган талқинда NVIDIA сунъий интеллектни иккинчи даражага тушириб, асосий эътиборни ўйиннинг оригинал визуал услубини сақлаб қолишга қаратди.

Янги архитектура ва мослашувчан созламалар

DLSS 5 технологиясининг асоси сифатида уч босқичли тасвирни қайта ишлаш архитектураси танланди. Эндиликда ўйин яратувчилари сунъий интеллект тасвирни қанчалик даражада "яхшилаши" кераклигини мустақил равишда белгилашлари мумкин бўлади. Энг муҳими, ушбу созламаларни алоҳида объектларга нисбатан қўллаш имконияти яратилди.

  • Бош қаҳрамонлар ва муҳим персонажларни қўшимча ишловсиз қолдириш;
  • Фақат атроф-муҳит ва фон элементларини сунъий интеллект ёрдамида яхшилаш;
  • Кадрнинг турли қисмлари учун алоҳида моделларини қўллаш;
  • Кечикишларсиз (инпут лаг) қайта ишлаш моделларини лаҳзаларда алмаштириш.
NVIDIA муҳандислари анъанавий масштаблаш (скалинг) тизими сақланиб қолганини таъкидлашмоқда. Аввалги версиялардаги каби, тизим паст аниқликдаги кадрни қайта тиклаб, геометрия, ёритиш ва сояларни жойига қўяди. Генератив сунъий интеллект эса фақат якуний босқичда тайёр тасвирни силлиқлаш учун уланади. Ҳозирча фойдаланувчилар ушбу қатламни бутунлай ўчириб қўйиш имконига эга бўладими ёки йўқ — номаълум.

Унумдорлик ва техник талаблар

DLSS 5 нинг илк намойишлари иккита GeForce RTX 5090 видеокартасига эга тизимларда ўтказилгани кўпчиликни хавотирга солган эди. Бироқ компания янги версия битта график процессорда ҳам муаммосиз ишлашини маълум қилди. Сунъий интеллект моделининг ихчамлаштирилиши натижасида видеохотира (VRAM) истеъмоли сезиларли даражада камайтирилган.

Технологиянинг асосий ютуқларидан бири — 4K аниқликдаги тасвирни реал вақт режимида қайта ишлаш имкониятидир. Бунда бошқарувдаги кечикишларнинг олдини олиш учун ҳар бир кадр алоҳида таҳлил қилинади. Бу усул кўп кадрли таҳлилга асосланган моделлардан фарқли ўлароқ, ўйин жараёнининг равонлигини таъминлайди.

Ҳозирча DLSS 5 фақат янги авлод Blackwell видеокарталари (GeForce RTX 50 серияси) учун эксклюзив бўладими ёки эскироқ GeForce RTX моделларида ҳам ишлайдими, деган савол очиқ қолмоқда. NVIDIA ушбу технологияни тасвирни масштаблаш эволюциясининг янги босқичи деб атамоқда. Лойиҳани якуний ҳолатга келтириш ва 2026-йилнинг учинчи чорагида оммага тақдим этиш режалаштирилган.

NVIDIADLSS 5GeForce RTXСунъий интеллектГейминг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Skyворт компанияси танга қалинлигидаги ультра-ингичка Q9H Валлпапер ТВ телевизорини тақдим этдиSkyворт компанияси танга қалинлигидаги ультра-ингичка Q9H Валлпапер ТВ телевизорини тақдим этдиБугун, 17:22Anthropic муаллифлик ҳуқуқи учун 1,5 млрд доллар тўлайди: АҚШ тарихидаги рекорд келашувAnthropic муаллифлик ҳуқуқи учун 1,5 млрд доллар тўлайди: АҚШ тарихидаги рекорд келашувБугун, 16:52АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиАҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиБугун, 16:21Unitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиUnitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиБугун, 15:56Хитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиХитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиБугун, 15:29Киберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиКиберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда