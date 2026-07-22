NVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишланди
График процессорлар бозорининг етакчиси NVIDIA компанияси ўзининг навбатдаги инқилобий ишланмаси — DLSS 5 технологияси ҳақида янги тафсилотларни эълон қилди. Сигграпҳ 2026 конференциясида тақдим этилган маълумотларга кўра, компания ўйин ҳамжамиятининг кескин танқидларидан сўнг технология концепциясини тубдан ўзгартиришга қарор қилган. Дастлабки анонсларда сунъий интеллектнинг ўйин визуал услубига ҳаддан ташқари аралашуви кўпчиликда эътироз уйғотган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, DLSS 5 лойиҳасининг илк кўриниши геймерлар ва дастурчилар томонидан "ўйинлар учун бюти-фильтр" деб масхара қилинган эди. Танқидчилар генератив сунъий интеллект ўйин саҳналарини ўзгартириб юбориши ва муаллифларнинг бадиий ғоясига путур етказишидан хавотир билдиришган. Янгиланган талқинда NVIDIA сунъий интеллектни иккинчи даражага тушириб, асосий эътиборни ўйиннинг оригинал визуал услубини сақлаб қолишга қаратди.
Янги архитектура ва мослашувчан созламаларDLSS 5 технологиясининг асоси сифатида уч босқичли тасвирни қайта ишлаш архитектураси танланди. Эндиликда ўйин яратувчилари сунъий интеллект тасвирни қанчалик даражада "яхшилаши" кераклигини мустақил равишда белгилашлари мумкин бўлади. Энг муҳими, ушбу созламаларни алоҳида объектларга нисбатан қўллаш имконияти яратилди.
- Бош қаҳрамонлар ва муҳим персонажларни қўшимча ишловсиз қолдириш;
- Фақат атроф-муҳит ва фон элементларини сунъий интеллект ёрдамида яхшилаш;
- Кадрнинг турли қисмлари учун алоҳида моделларини қўллаш;
- Кечикишларсиз (инпут лаг) қайта ишлаш моделларини лаҳзаларда алмаштириш.
Унумдорлик ва техник талабларDLSS 5 нинг илк намойишлари иккита GeForce RTX 5090 видеокартасига эга тизимларда ўтказилгани кўпчиликни хавотирга солган эди. Бироқ компания янги версия битта график процессорда ҳам муаммосиз ишлашини маълум қилди. Сунъий интеллект моделининг ихчамлаштирилиши натижасида видеохотира (VRAM) истеъмоли сезиларли даражада камайтирилган.
Технологиянинг асосий ютуқларидан бири — 4K аниқликдаги тасвирни реал вақт режимида қайта ишлаш имкониятидир. Бунда бошқарувдаги кечикишларнинг олдини олиш учун ҳар бир кадр алоҳида таҳлил қилинади. Бу усул кўп кадрли таҳлилга асосланган моделлардан фарқли ўлароқ, ўйин жараёнининг равонлигини таъминлайди.
Ҳозирча DLSS 5 фақат янги авлод Blackwell видеокарталари (GeForce RTX 50 серияси) учун эксклюзив бўладими ёки эскироқ GeForce RTX моделларида ҳам ишлайдими, деган савол очиқ қолмоқда. NVIDIA ушбу технологияни тасвирни масштаблаш эволюциясининг янги босқичи деб атамоқда. Лойиҳани якуний ҳолатга келтириш ва 2026-йилнинг учинчи чорагида оммага тақдим этиш режалаштирилган.
…