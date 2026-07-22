Қурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилди

·31·Техно
Қурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилди

Архитектура, муҳандислик ва қурилиш компаниялари учун лойиҳаларни қидириш ҳамда тендерларда ғолиб чиқиш жараёнини автоматлаштирувчи Каскаде платформаси 3,5 миллион доллар миқдоридаги инвестицияни жалб қилди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, мазкур уруғлик (сеед) босқичидаги молиялаштириш Andreessen Horowitz Спеедрун, Ада Вентурес ва Сновбалл ВК каби нуфузли венчур жамғармалари томонидан тақдим этилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2025-йилда Ҳанниа Зиа ва Жоана Ферреира томонидан асос солинган Каскаде стартапи қурилиш бизнесидаги энг оғриқли нуқталардан бири — барқарор буюртмалар оқимини таъминлаш муаммосини ҳал қилишни мақсад қилган. Асосчиларнинг сўзларига кўра, кўплаб малакали қурилиш компаниялари ўз ишининг усталари бўлишига қарамай, замонавий технологик воситалар етишмаслиги сабабли йирик лойиҳалардан четда қолиб кетишмоқда.

Ҳозирги вақтда қурилиш лойиҳаларини қидириш жараёни ўта тарқоқ ва мураккаб ҳисобланади. Компаниялар турли давлат идоралари, шаҳар ва туман ҳокимиятларининг ўнлаб порталларини мунтазам кузатиб боришга мажбур. Каскаде эса сунъий интеллект (AI) ёрдамида ушбу жараённи соддалаштиради ва барча мавжуд имкониятларни ягона платформага жамлайди.

Сунъий интеллект ва башоратли таҳлил

Каскаде платформасининг ўзига хослиги шундаки, у нафақат жорий лойиҳаларни кўрсатади, балки келажакдаги тендерларни ҳам башорат қилади. Тизим АҚШнинг турли штатлари, федерал агентликлари ва хусусий шартномалар маълумотларини таҳлил қилиб, қайси ишлаб чиқувчилар (девелоперлар) ғалаба қозониши мумкинлигини олдиндан аниқлайди.

Масалан, агар давлат уй-жой қурилиши учун йирик грант эълон қилса, Каскаде аввалги тендерлар тарихини ўрганади. Натижада фойдаланувчиларга: "Ушбу грантни катта эҳтимол билан мана бу бешта компаниядан бири ютади, ҳозироқ улар билан ҳамкорлик бўйича музокараларни бошланг", деган тавсияларни беради. Бу эса субпудратчиларга лойиҳаларни қўлга киритиш имкониятини кескин оширади.

Стартап аллақачон ўзининг самарадорлигини исботлашга улгурди. Ҳозирда платформадан ЖФК ва Ла Гуардиа аэропортлари, Фоур Сеасонс меҳмонхоналар тармоғи ҳамда йирик маълумотлар марказларини (дата сентер) барпо этган нуфузли қурилиш компаниялари фойдаланмоқда. Andreessen Horowitz (A16z) кўмаги эса лойиҳага бозорда ишончли ҳамкор мақомини берди.

Жалб қилинган 3,5 миллион долларлик маблағ платформани кенгайтириш, янги муҳандисларни ишга олиш ва соҳавий тадбирларни ташкил этишга йўналтирилади. Гарчи бозорда ГовВин ИҚ ва КонструктКоннект каби рақобатчилар мавжуд бўлса-да, Каскаде асосчилари ўз маҳсулотларини тўлиқ сунъий интеллектга асосланган (AI-нативе) замонавий ечим сифатида таърифламоқда.

Ушбу технология қурилиш соҳасидаги рақобат муҳитини ўзгартириши кутилмоқда. Айниқса, Ўзбекистон каби қурилиш кўлами жадал ўсиб бораётган ҳудудлар учун ҳам бундай рақамли ечимлар келажакда шаффофликни таъминлаш ва самарадорликни оширишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

КаскадеСтартапИнвестицияСунъий ИнтеллектҚурилиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиWhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиБугун, 18:57Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманSamsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманБугун, 18:57B2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиB2B креатив иқтисодиёти: Пассионфроот стартапи АҚШ бозорини забт этиш учун 15 млн доллар жалб қилдиБугун, 18:52Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Браузерлар жанги: Сунъий интеллект Chrome ва Сафари ҳукмронлигига чек қўядими?Бугун, 18:28Авиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиАвиация келажаги: Пратт & Whитней гибрид двигателни синовдан ўтказишни бошладиБугун, 18:22NVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиNVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиБугун, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда