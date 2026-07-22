Қурилиш соҳасида инқилоб: Каскаде стартапи лойиҳаларни топиш учун 3,5 млн доллар жалб қилди
Архитектура, муҳандислик ва қурилиш компаниялари учун лойиҳаларни қидириш ҳамда тендерларда ғолиб чиқиш жараёнини автоматлаштирувчи Каскаде платформаси 3,5 миллион доллар миқдоридаги инвестицияни жалб қилди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, мазкур уруғлик (сеед) босқичидаги молиялаштириш Andreessen Horowitz Спеедрун, Ада Вентурес ва Сновбалл ВК каби нуфузли венчур жамғармалари томонидан тақдим этилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2025-йилда Ҳанниа Зиа ва Жоана Ферреира томонидан асос солинган Каскаде стартапи қурилиш бизнесидаги энг оғриқли нуқталардан бири — барқарор буюртмалар оқимини таъминлаш муаммосини ҳал қилишни мақсад қилган. Асосчиларнинг сўзларига кўра, кўплаб малакали қурилиш компаниялари ўз ишининг усталари бўлишига қарамай, замонавий технологик воситалар етишмаслиги сабабли йирик лойиҳалардан четда қолиб кетишмоқда.
Ҳозирги вақтда қурилиш лойиҳаларини қидириш жараёни ўта тарқоқ ва мураккаб ҳисобланади. Компаниялар турли давлат идоралари, шаҳар ва туман ҳокимиятларининг ўнлаб порталларини мунтазам кузатиб боришга мажбур. Каскаде эса сунъий интеллект (AI) ёрдамида ушбу жараённи соддалаштиради ва барча мавжуд имкониятларни ягона платформага жамлайди.
Сунъий интеллект ва башоратли таҳлилКаскаде платформасининг ўзига хослиги шундаки, у нафақат жорий лойиҳаларни кўрсатади, балки келажакдаги тендерларни ҳам башорат қилади. Тизим АҚШнинг турли штатлари, федерал агентликлари ва хусусий шартномалар маълумотларини таҳлил қилиб, қайси ишлаб чиқувчилар (девелоперлар) ғалаба қозониши мумкинлигини олдиндан аниқлайди.
Масалан, агар давлат уй-жой қурилиши учун йирик грант эълон қилса, Каскаде аввалги тендерлар тарихини ўрганади. Натижада фойдаланувчиларга: "Ушбу грантни катта эҳтимол билан мана бу бешта компаниядан бири ютади, ҳозироқ улар билан ҳамкорлик бўйича музокараларни бошланг", деган тавсияларни беради. Бу эса субпудратчиларга лойиҳаларни қўлга киритиш имкониятини кескин оширади.
Стартап аллақачон ўзининг самарадорлигини исботлашга улгурди. Ҳозирда платформадан ЖФК ва Ла Гуардиа аэропортлари, Фоур Сеасонс меҳмонхоналар тармоғи ҳамда йирик маълумотлар марказларини (дата сентер) барпо этган нуфузли қурилиш компаниялари фойдаланмоқда. Andreessen Horowitz (A16z) кўмаги эса лойиҳага бозорда ишончли ҳамкор мақомини берди.
Жалб қилинган 3,5 миллион долларлик маблағ платформани кенгайтириш, янги муҳандисларни ишга олиш ва соҳавий тадбирларни ташкил этишга йўналтирилади. Гарчи бозорда ГовВин ИҚ ва КонструктКоннект каби рақобатчилар мавжуд бўлса-да, Каскаде асосчилари ўз маҳсулотларини тўлиқ сунъий интеллектга асосланган (AI-нативе) замонавий ечим сифатида таърифламоқда.
Ушбу технология қурилиш соҳасидаги рақобат муҳитини ўзгартириши кутилмоқда. Айниқса, Ўзбекистон каби қурилиш кўлами жадал ўсиб бораётган ҳудудлар учун ҳам бундай рақамли ечимлар келажакда шаффофликни таъминлаш ва самарадорликни оширишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
…