Роберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамади
Лондоннинг Тоттенхем клуби бош мураббийи Роберто Де Зерби жамоанинг ёзги трансфер бозоридаги фаоллиги ҳали якунига етмаганини маълум қилди. Шу вақтга қадар клуб янги футболчилар учун 237 миллион фунт стерлинг сарфлаган бўлса-да, италиялик мутахассис таркибни кучайтиришда давом этиш ниятида. Бу ҳақда СпурсПлай нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсум Тоттенхем учун ўта оғир кечди. Жамоа Англия Премер-лигасида 17-ўринни эгаллаб, қуйи лигага тушиб кетишдан аранг қутулиб қолди. Март ойида Игор Тудор ўрнини эгаллаган Де Зерби клуб раҳбарияти билан келишган ҳолда таркибни тубдан янгилашга киришган. Мураббийнинг сўзларига кўра, асосий мақсад нафақат маҳоратли ўйинчиларни йиғиш, балки жамоанинг янги "қалбини" ва ғолиблик руҳини шакллантиришдир.
Янги юлдузлар ва рекорд даражадаги харажатларЖорий трансфер ойнасининг энг шов-шувли хариди Сандро Тонали бўлди. Нюкасл Юнайтеддан трансфер қилинган италиялик ярим ҳимоячи учун Лондон клуби бонуслар билан бирга 100 миллион фунт стерлинггача маблағ сарфлаши мумкин. Шунингдек, таркибга Вест Хемдан 85 миллион фунт эвазига Матеус Фернандес ва Брайтондан 52 миллион фунтга ҳимоячи Жан Паул ван Ҳекке келиб қўшилди.
Клуб нафақат қимматбаҳо харидлар, балки тажрибали эркин агентларни ҳам жалб қилмоқда. Дарвозабон Мартин Дубравка, қанот ҳимоячиси Энди Робертсон ва марказий ҳимоячи Маркос Сенеси жамоа мудофаасини мустаҳкамлаши кутилмоқда. Де Зерби бу ўзгаришлар клуб тарихидаги янги саҳифанинг бошланиши эканини таъкидлади.
Таркибни тозалаш ва келажак режалариЯнги келганлар билан бир қаторда, клуб бир қатор ёш ўйинчиларни сотиш орқали бюджетни тўлдирмоқда. Хусусан, Вилл Ланкшеар ва Лука Вусковик жами 70 миллион фунт стерлинг эвазига Мидлсбро ва Брайтон клубларига йўл олди. Бу эса Тоттенхемга молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилган ҳолда янги трансферларни амалга ошириш имконини беради.
Роберто Де Зерби футболчилардан нафақат майдонда, балки шахсий ҳаётда ҳам профессионал бўлишни талаб қилмоқда. Унинг фикрича, Тоттенхем ўйинчиси бўлиш — бу 24 соатлик масъулиятдир. Мураббий трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ҳам янги келишувлар, ҳам жамоани тарк этадиганлар борлигига ишора қилди. Лондонликлар янги мавсумда аутсайдерлар сафида эмас, балки юқори ўринлар учун курашадиган жамоага айланишни кўзламоқда.
…