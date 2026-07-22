Роберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамади

·0·Спорт
Роберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамади

Лондоннинг Тоттенхем клуби бош мураббийи Роберто Де Зерби жамоанинг ёзги трансфер бозоридаги фаоллиги ҳали якунига етмаганини маълум қилди. Шу вақтга қадар клуб янги футболчилар учун 237 миллион фунт стерлинг сарфлаган бўлса-да, италиялик мутахассис таркибни кучайтиришда давом этиш ниятида. Бу ҳақда СпурсПлай нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсум Тоттенхем учун ўта оғир кечди. Жамоа Англия Премер-лигасида 17-ўринни эгаллаб, қуйи лигага тушиб кетишдан аранг қутулиб қолди. Март ойида Игор Тудор ўрнини эгаллаган Де Зерби клуб раҳбарияти билан келишган ҳолда таркибни тубдан янгилашга киришган. Мураббийнинг сўзларига кўра, асосий мақсад нафақат маҳоратли ўйинчиларни йиғиш, балки жамоанинг янги "қалбини" ва ғолиблик руҳини шакллантиришдир.

Янги юлдузлар ва рекорд даражадаги харажатлар

Жорий трансфер ойнасининг энг шов-шувли хариди Сандро Тонали бўлди. Нюкасл Юнайтеддан трансфер қилинган италиялик ярим ҳимоячи учун Лондон клуби бонуслар билан бирга 100 миллион фунт стерлинггача маблағ сарфлаши мумкин. Шунингдек, таркибга Вест Хемдан 85 миллион фунт эвазига Матеус Фернандес ва Брайтондан 52 миллион фунтга ҳимоячи Жан Паул ван Ҳекке келиб қўшилди.

Клуб нафақат қимматбаҳо харидлар, балки тажрибали эркин агентларни ҳам жалб қилмоқда. Дарвозабон Мартин Дубравка, қанот ҳимоячиси Энди Робертсон ва марказий ҳимоячи Маркос Сенеси жамоа мудофаасини мустаҳкамлаши кутилмоқда. Де Зерби бу ўзгаришлар клуб тарихидаги янги саҳифанинг бошланиши эканини таъкидлади.

Таркибни тозалаш ва келажак режалари

Янги келганлар билан бир қаторда, клуб бир қатор ёш ўйинчиларни сотиш орқали бюджетни тўлдирмоқда. Хусусан, Вилл Ланкшеар ва Лука Вусковик жами 70 миллион фунт стерлинг эвазига Мидлсбро ва Брайтон клубларига йўл олди. Бу эса Тоттенхемга молиявий фейр-плей қоидаларига амал қилган ҳолда янги трансферларни амалга ошириш имконини беради.

Роберто Де Зерби футболчилардан нафақат майдонда, балки шахсий ҳаётда ҳам профессионал бўлишни талаб қилмоқда. Унинг фикрича, Тоттенхем ўйинчиси бўлиш — бу 24 соатлик масъулиятдир. Мураббий трансфер ойнаси ёпилгунга қадар ҳам янги келишувлар, ҳам жамоани тарк этадиганлар борлигига ишора қилди. Лондонликлар янги мавсумда аутсайдерлар сафида эмас, балки юқори ўринлар учун курашадиган жамоага айланишни кўзламоқда.

ТоттенхемРоберто Де ЗербиАнглия Премер-лигасиФутбол трансферлариСандро Тонали
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиҚизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиБугун, 18:20ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?Бугун, 18:03Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийФил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийБугун, 17:52Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Бугун, 17:38Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Бугун, 17:32Месси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиМесси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиБугун, 17:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"