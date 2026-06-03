Европа Иттифоқида крипто компаниялар учун МиКА муддати якунланмоқда
Европа Иттифоқининг крипто-активлар бозорини тартибга солувчи МиКА регламенти 1-июльдан бошлаб тўлиқ кучга киради. Ўтиш даври якунланиши билан миллий режимлар асосида фаолият юритаётган барча крипто-актив хизмат кўрсатувчи провайдерлар (КАСП) ё МиКА лицензиясига эга бўлиши, ёки Европа Иттифоқи мижозларига хизмат кўрсатишни тўхтатиши шарт. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Европа қимматли қоғозлар ва бозорлар бошқармаси (ЭСМА) вакилининг маълум қилишича, ушбу санадан бошлаб рухсатномага эга бўлмаган ташкилотларнинг Иттифоқ ҳудудида ишлаши тақиқланади. Компаниялар лицензия қарорини кутиб, очиқ қолган ўтиш мақомига таянмасдан, ўз фаолиятини тугатиш ёки мижозларни миграция қилиш режаларини амалга оширишлари лозим.
Францияда ҳозирга қадар 19 та крипто-провайдер лицензия олган бўлса, яна 25 тага яқин ариза кўриб чиқиш жараёнида турибди. Мамлакат молия бозори бошқармаси (АМФ) огоҳлантиришича, рухсатсиз крипто хизматларини кўрсатиш жиноий жавобгарликка сабаб бўлиб, икки йилгача қамоқ жазоси ва 30 000 ЭУР миқдорида жарима билан жазоланиши мумкин.
Германия ҳам ўзининг миллий қонунчилиги доирасида 30-июнга қадар лицензия олиш талабини қўйди. БаФин регулятори зарур ҳолларда тегишли чоралар кўрилишини билдирди. Австрияда эса эски режим бўйича имтиёзли давр аллақачон якунланган бўлиб, ҳозирда барча биржалар лицензия асосида фаолият юритмоқда.
Ушбу қатъий муддат кўплаб крипто компанияларни ўз фаолиятини вақтинча тўхтатишга мажбур қилиши мумкин. Бу эса аризалари ҳали кўриб чиқилаётган платформалардан фойдаланаётган миллионлаб фойдаланувчиларга таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…