Европа Иттифоқида крипто компаниялар учун МиКА муддати якунланмоқда

·39·Иқтисодиёт
Европа Иттифоқида крипто компаниялар учун МиКА муддати якунланмоқда
Аудио версияси

Европа Иттифоқининг крипто-активлар бозорини тартибга солувчи МиКА регламенти 1-июльдан бошлаб тўлиқ кучга киради. Ўтиш даври якунланиши билан миллий режимлар асосида фаолият юритаётган барча крипто-актив хизмат кўрсатувчи провайдерлар (КАСП) ё МиКА лицензиясига эга бўлиши, ёки Европа Иттифоқи мижозларига хизмат кўрсатишни тўхтатиши шарт. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Европа қимматли қоғозлар ва бозорлар бошқармаси (ЭСМА) вакилининг маълум қилишича, ушбу санадан бошлаб рухсатномага эга бўлмаган ташкилотларнинг Иттифоқ ҳудудида ишлаши тақиқланади. Компаниялар лицензия қарорини кутиб, очиқ қолган ўтиш мақомига таянмасдан, ўз фаолиятини тугатиш ёки мижозларни миграция қилиш режаларини амалга оширишлари лозим.

Францияда ҳозирга қадар 19 та крипто-провайдер лицензия олган бўлса, яна 25 тага яқин ариза кўриб чиқиш жараёнида турибди. Мамлакат молия бозори бошқармаси (АМФ) огоҳлантиришича, рухсатсиз крипто хизматларини кўрсатиш жиноий жавобгарликка сабаб бўлиб, икки йилгача қамоқ жазоси ва 30 000 ЭУР миқдорида жарима билан жазоланиши мумкин.

Германия ҳам ўзининг миллий қонунчилиги доирасида 30-июнга қадар лицензия олиш талабини қўйди. БаФин регулятори зарур ҳолларда тегишли чоралар кўрилишини билдирди. Австрияда эса эски режим бўйича имтиёзли давр аллақачон якунланган бўлиб, ҳозирда барча биржалар лицензия асосида фаолият юритмоқда.

Ушбу қатъий муддат кўплаб крипто компанияларни ўз фаолиятини вақтинча тўхтатишга мажбур қилиши мумкин. Бу эса аризалари ҳали кўриб чиқилаётган платформалардан фойдаланаётган миллионлаб фойдаланувчиларга таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

МиКАКриптоЕвропа ИттифоқиРегуляцияBitcoin
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18АҚШ Ғазначилик котиби Bitcoin захираси ва КЛАРITЙ Акт бўйича баёнот бердиБугун, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
Европа Иттифоқида крипто компаниялар учун МиКА муддати якунланмоқда – Zamin.uz, 03.06.2026