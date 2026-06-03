Hyperliquid айиғи HYPE шортидан 46 миллион доллар йўқотиб буқага айланди
Hyperliquid платформасининг HYPE токени нархи кўтарилишда давом этаётган бир пайтда, ушбу активнинг тушишига тиккан йирик крипто-кит ниҳоят ўз позициясини ёпишга мажбур бўлди. HypeрБот маълумотларига кўра, “lorakle.hl” номи билан танилган трейдер сешанба куни ўзининг HYPE шорт позициясини ёпиб, 46,46 миллион доллар миқдоридаги зарарни қайд этди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу трейдер бозор трендига қарши жуда тажовузкорона пул тиккан эди, буни унинг 54 000 доллардан ортиқ молиялаштириш тўловларини (фундинг феес) тўлагани ҳам тасдиқлайди. Бироқ, HYPE нархи кўтарилишда давом этгач, у ўз стратегиясини бутунлай ўзгартиришга қарор қилди.
Катта миқдордаги зарарни қабул қилгандан сўнг, Lorakle.hl дарҳол "лонг" позициясига ўтди. ҲйпуррСкан маълумотларига кўра, у тахминан 70,20 доллар нархда 82 200 дона HYPE учун 2х левераж билан 5,98 миллион долларлик янги позиция очди. Чоршанба кунига келиб, HYPE нархи 72,80 долларга етиши натижасида трейдер 213 000 доллардан ортиқ реализация қилинмаган фойдага эга бўлди.
Трейдернинг стратегик бурилиши фақат HYPE билан чекланиб қолмади. У БитМEХ асосчиси Артур Ҳаес томонидан "муқаддас учлик" деб аталган HYPE, НEАР ва ЗEК активларининг барчасида лонг позицияларини эгаллади. Чоршанба ҳолатига кўра, унинг ҳамёнида 5,98 миллион долларлик HYPE, 5,46 миллион долларлик ЗEК ва 2,63 миллион долларлик НEАР экспозицияси мавжуд эди.
Ҳозирда ушбу учта позиция умумий ҳисобда 920 000 доллардан ортиқ фойда келтирмоқда. Энг катта ўсиш ЗEК ҳисобига тўғри келиб, у 521 000 доллардан ортиқ фойда келтирган бўлса, HYPE ва НEАР мос равишда 213 450 ва 185 900 доллар ижобий натижа кўрсатмоқда.
…