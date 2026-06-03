Hyperliquid айиғи HYPE шортидан 46 миллион доллар йўқотиб буқага айланди

·36·Иқтисодиёт
Hyperliquid айиғи HYPE шортидан 46 миллион доллар йўқотиб буқага айланди
Аудио версияси

Hyperliquid платформасининг HYPE токени нархи кўтарилишда давом этаётган бир пайтда, ушбу активнинг тушишига тиккан йирик крипто-кит ниҳоят ўз позициясини ёпишга мажбур бўлди. HypeрБот маълумотларига кўра, “lorakle.hl” номи билан танилган трейдер сешанба куни ўзининг HYPE шорт позициясини ёпиб, 46,46 миллион доллар миқдоридаги зарарни қайд этди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу трейдер бозор трендига қарши жуда тажовузкорона пул тиккан эди, буни унинг 54 000 доллардан ортиқ молиялаштириш тўловларини (фундинг феес) тўлагани ҳам тасдиқлайди. Бироқ, HYPE нархи кўтарилишда давом этгач, у ўз стратегиясини бутунлай ўзгартиришга қарор қилди.

Катта миқдордаги зарарни қабул қилгандан сўнг, Lorakle.hl дарҳол "лонг" позициясига ўтди. ҲйпуррСкан маълумотларига кўра, у тахминан 70,20 доллар нархда 82 200 дона HYPE учун 2х левераж билан 5,98 миллион долларлик янги позиция очди. Чоршанба кунига келиб, HYPE нархи 72,80 долларга етиши натижасида трейдер 213 000 доллардан ортиқ реализация қилинмаган фойдага эга бўлди.

Трейдернинг стратегик бурилиши фақат HYPE билан чекланиб қолмади. У БитМEХ асосчиси Артур Ҳаес томонидан "муқаддас учлик" деб аталган HYPE, НEАР ва ЗEК активларининг барчасида лонг позицияларини эгаллади. Чоршанба ҳолатига кўра, унинг ҳамёнида 5,98 миллион долларлик HYPE, 5,46 миллион долларлик ЗEК ва 2,63 миллион долларлик НEАР экспозицияси мавжуд эди.

Ҳозирда ушбу учта позиция умумий ҳисобда 920 000 доллардан ортиқ фойда келтирмоқда. Энг катта ўсиш ЗEК ҳисобига тўғри келиб, у 521 000 доллардан ортиқ фойда келтирган бўлса, HYPE ва НEАР мос равишда 213 450 ва 185 900 доллар ижобий натижа кўрсатмоқда.

HyperliquidКриптовалютаHYPEИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда