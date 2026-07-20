Россияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятлар

·0·Авто
Россияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятлар

Россиянинг Желанд бренди ўзининг янги ўрта ўлчамли J7 кроссовери сотувга чиққанини расман эълон қилди. Санкт-Петербург яқинидаги Шушари қишлоғида жойлашган “АГР” холдинги заводида тўлиқ сиклда ишлаб чиқарилаётган ушбу модел замонавий дизайн ва бой технологик жиҳозланиши билан эътиборни тортмоқда. ixbt.com маълумотига ко–ра, автомобил харидорларга икки хил комплектацияда таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Желанд J7 моделининг барча версиялари 1,6 литрли турбодвигател ҳамда етти поғонали, икки муфтали роботлаштирилган узатмалар қутиси билан жиҳозланган. Техник кўрсаткичлар танланган привод турига қараб фарқланади: олди приводли модификациялар 150 от кучига эга бўлса, тўлиқ приводли (AWD) талқинлар 186 от кучи билан таъминланган. Бу эса кроссовернинг ҳам шаҳар шароитида, ҳам енгил йўлсизлик ҳолатларида самарали ҳаракатланишига хизмат қилади.

Комплектациялар ва қулайлик даражаси

Автомобил “Комфорт” ва “Престиж” деб номланган версияларда тақдим этилмоқда. Бошланғич “Комфорт” комплектациясининг ўзиёқ анча бой жиҳозланган бўлиб, унинг таркибига қуйидагилар киради:

  • Икки зонали иқлим назорати тизими;
  • 13,2 дюймли сенсорли экранга эга мультимедиа тизими;
  • Apple КарПлай ва Android Auto тизимларини қўллаб-қувватлаш;
  • Калитсиз кириш ва двигателни масофадан ўт олдириш функцияси;
  • Электр юритмали юкхона эшиги ва орқа кўриниш камераси.
Юқори даражадаги “Престиж” версияси эса қўшимча равишда панорамали том, олд ўриндиқлар вентиляцияси ва 360 даражали атроф-муҳитни кузатиш тизими билан бойитилган. Шунингдек, ушбу талқинда ҳайдовчига кўмаклашувчи адаптив круиз-контрол ва “кўринмас зоналар” мониторинги каби замонавий хавфсизлик тизимлари ҳам мавжуд.

Йўл шароитларига мослашувчанлик

Тўлиқ приводли Желанд J7 эгалари учун турли йўл қопламаларига мослашган махсус ҳаракатланиш режимлари жорий этилган. Бу тизим қум, лой ёки қорли йўлларда автомобилнинг барқарорлигини таъминлайди. Россия бозоридаги рақобатни ҳисобга олган ҳолда, ишлаб чиқарувчи янги моделга 3 йил ёки 100 минг километр масофа учун расмий кафолат бермоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам кроссоверларга бўлган талаб юқорилигини инобатга олса, Россия ҳудудида ишлаб чиқарилаётган бундай моделлар келгусида минтақавий экспорт салоҳиятига эга бўлиши мумкин. Ҳозирча Желанд J7 асосан ички бозор эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган бўлса-да, унинг техник базаси ва жиҳозланиши халқаро стандартларга тўлиқ жавоб беради.

Желанд J7КроссоверАвтомобилРоссияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаРасмий дилерлар хизмати қимматлашмоқда: Ҳайдовчилар мустақил сервисларни танламоқдаБугун, 11:53Volkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаVolkswagen инқироз ёқасида: Автогигант 100 мингга яқин ходимини бўшатишни режалаштирмоқдаБугун, 09:56Оила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобатиОила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобатиБугун, 08:59Автооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларАвтооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларКеча, 19:26Lamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрLamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрКеча, 10:30Тезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаТезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаКеча, 08:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси