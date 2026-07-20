Россияда янги Желанд J7 кроссовери савдоси бошланди: техник хусусиятлар ва имкониятлар
Россиянинг Желанд бренди ўзининг янги ўрта ўлчамли J7 кроссовери сотувга чиққанини расман эълон қилди. Санкт-Петербург яқинидаги Шушари қишлоғида жойлашган “АГР” холдинги заводида тўлиқ сиклда ишлаб чиқарилаётган ушбу модел замонавий дизайн ва бой технологик жиҳозланиши билан эътиборни тортмоқда. ixbt.com маълумотига ко–ра, автомобил харидорларга икки хил комплектацияда таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Желанд J7 моделининг барча версиялари 1,6 литрли турбодвигател ҳамда етти поғонали, икки муфтали роботлаштирилган узатмалар қутиси билан жиҳозланган. Техник кўрсаткичлар танланган привод турига қараб фарқланади: олди приводли модификациялар 150 от кучига эга бўлса, тўлиқ приводли (AWD) талқинлар 186 от кучи билан таъминланган. Бу эса кроссовернинг ҳам шаҳар шароитида, ҳам енгил йўлсизлик ҳолатларида самарали ҳаракатланишига хизмат қилади.
Комплектациялар ва қулайлик даражасиАвтомобил “Комфорт” ва “Престиж” деб номланган версияларда тақдим этилмоқда. Бошланғич “Комфорт” комплектациясининг ўзиёқ анча бой жиҳозланган бўлиб, унинг таркибига қуйидагилар киради:
- Икки зонали иқлим назорати тизими;
- 13,2 дюймли сенсорли экранга эга мультимедиа тизими;
- Apple КарПлай ва Android Auto тизимларини қўллаб-қувватлаш;
- Калитсиз кириш ва двигателни масофадан ўт олдириш функцияси;
- Электр юритмали юкхона эшиги ва орқа кўриниш камераси.
Йўл шароитларига мослашувчанликТўлиқ приводли Желанд J7 эгалари учун турли йўл қопламаларига мослашган махсус ҳаракатланиш режимлари жорий этилган. Бу тизим қум, лой ёки қорли йўлларда автомобилнинг барқарорлигини таъминлайди. Россия бозоридаги рақобатни ҳисобга олган ҳолда, ишлаб чиқарувчи янги моделга 3 йил ёки 100 минг километр масофа учун расмий кафолат бермоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам кроссоверларга бўлган талаб юқорилигини инобатга олса, Россия ҳудудида ишлаб чиқарилаётган бундай моделлар келгусида минтақавий экспорт салоҳиятига эга бўлиши мумкин. Ҳозирча Желанд J7 асосан ички бозор эҳтиёжларини қондиришга йўналтирилган бўлса-да, унинг техник базаси ва жиҳозланиши халқаро стандартларга тўлиқ жавоб беради.
…