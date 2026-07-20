ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)

·1·Дунё
ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)

ЖЧ-2026 финалида Испаниянинг Аргентина устидан қозонган ғалабасидан кейин тармоқларда бир болакайнинг қувончли реакцияси муҳокамага сабаб бўлди. У Ламин Ямалнинг кичик укаси Keyne экани маълум қилинди, деб хабар берди Axsham.az.

Финал Нью-Йорк шаҳри яқинидаги New York New Jersey Stadiumда бўлиб ўтди. Испания Аргентинани 1:0 ҳисобида енгиб, жаҳон чемпионига айланди.

Ўйин вақтида Keyne трибунадан акаси ва Испания терма жамоасини қўллаб-қувватлаб турди. Испания гол урганидан кейин у ҳиссиётларини тия олмади. Айнан шу ҳолат камералар орқали тасвирга тушди.

Кадрлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалди. Фойдаланувчилар болакайнинг самимий қувончи ва акасига бўлган меҳрини илиқ қабул қилишди.

Финалдан кейин Keyne майдонга тушиб, Ламин Ямал билан бирга чемпионликни нишонлади. Унинг кубок атрофидаги лаҳзалари финалнинг энг таъсирли манзараларидан бири сифатида кўрилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Қора денгизда фожиа: Россия дон ортиб кетаётган кемага зарба берди...Бугун, 12:44Яқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиЯқин Шарқда уруш олови: АҚШ Эронга кетма-кет тўққизинчи кун зарба бердиБугун, 12:39Перуда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаПеруда кетма-кет зилзилалар юз берди, қурбонлар сони ошмоқдаБугун, 12:36Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Ламин Ямал нега ҳар голидан кейин "304" ишорасини кўрсатади?Бугун, 12:36Яқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиЯқин Шарқда вазият кескинлашмоқда: ҳалок бўлган ҳарбийлар, Трамп баёнотиБугун, 12:29Калифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиКалифорнияда ёнғин пайтидаги кабутарга қилинган ёрдам барчани таъсирлантирдиБугун, 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди