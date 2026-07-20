ЖЧ финалида интернет юлдузига айланган болакай: Ламин Ямал 3 ёшли укаси билан! (видео)
ЖЧ-2026 финалида Испаниянинг Аргентина устидан қозонган ғалабасидан кейин тармоқларда бир болакайнинг қувончли реакцияси муҳокамага сабаб бўлди. У Ламин Ямалнинг кичик укаси Keyne экани маълум қилинди, деб хабар берди Axsham.az.
Финал Нью-Йорк шаҳри яқинидаги New York New Jersey Stadiumда бўлиб ўтди. Испания Аргентинани 1:0 ҳисобида енгиб, жаҳон чемпионига айланди.
Ўйин вақтида Keyne трибунадан акаси ва Испания терма жамоасини қўллаб-қувватлаб турди. Испания гол урганидан кейин у ҳиссиётларини тия олмади. Айнан шу ҳолат камералар орқали тасвирга тушди.
Кадрлар ижтимоий тармоқларда тез тарқалди. Фойдаланувчилар болакайнинг самимий қувончи ва акасига бўлган меҳрини илиқ қабул қилишди.
Финалдан кейин Keyne майдонга тушиб, Ламин Ямал билан бирга чемпионликни нишонлади. Унинг кубок атрофидаги лаҳзалари финалнинг энг таъсирли манзараларидан бири сифатида кўрилмоқда.
…