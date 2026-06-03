Ethereum 14 ҳафталик минимумга тушди: ЭТ нархи 1800 долларни ушлаб қоладими?
Чоршанба куни Этер (ЭТ) нархи 1814 долларгача пасайиб, сўнгги 14 ҳафтадан ортиқ вақт ичида энг паст кўрсаткични қайд этди. Бу ҳолат ЭТ/УСД жуфтлигининг 1800 доллар атрофидаги кўп йиллик ликвидлик зоналарида барқарорлаша олиши борасида хавотирларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ethereum техник тузилмаси 2000 ва 2200 долларлик қўллаб-қувватлаш даражаларини бой бергач, сезиларли даражада заифлашди. Кунлик графикда барча асосий ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткичлар айнан шу зонада жойлашган эди. Битстамп биржасида ЭТ нархи 1814 долларгача тушган бир пайтда, кунлик нисбий куч индекси (RSИ) 25 даражасига тушди. Бу 6-февралдан бери энг паст кўрсаткич бўлиб, кучли сотув босими ва активнинг ҳаддан ташқари сотилганидан далолат беради.
Бироқ, бу ҳолат сотувчиларнинг кучи камаяётганини ҳам англатиши мумкин. Бундай вазият жорий даражалардан нархнинг юқорига сакрашига (ребоунд) сабаб бўлиши эҳтимоли бор, худди феврал ойида кузатилган 39 фоизлик ўсиш каби. Таҳлилчиларнинг фикрича, Этер учун ижобий тенденция ЭТ/УСД жуфтлигининг 1800 долларлик муҳим қўллаб-қувватлаш даражасидан юқори бўлишига боғлиқ.
Таҳлилчи Тед Piлловс Х ижтимоий тармоғидаги постида ЭТ бугун 1800 доллар даражасига деярли тегиб ўтганини таъкидлади. У тақдим этган график шуни кўрсатадики, агар нарх 1800 доллардан пастга тушса, 1700 доллардан паст бўлган ҳудудлар кун тартибига чиқади. Бошқа бир таҳлилчи КрйпДоМиллионс эса 1800 долларлик марранинг бой берилиши ЭТ нархини 1600 доллар сари етаклаши мумкинлигини қўшимча қилди.
…