Ethereum 14 ҳафталик минимумга тушди: ЭТ нархи 1800 долларни ушлаб қоладими?

·70·Иқтисодиёт
Ethereum 14 ҳафталик минимумга тушди: ЭТ нархи 1800 долларни ушлаб қоладими?
Аудио версияси

Чоршанба куни Этер (ЭТ) нархи 1814 долларгача пасайиб, сўнгги 14 ҳафтадан ортиқ вақт ичида энг паст кўрсаткични қайд этди. Бу ҳолат ЭТ/УСД жуфтлигининг 1800 доллар атрофидаги кўп йиллик ликвидлик зоналарида барқарорлаша олиши борасида хавотирларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ethereum техник тузилмаси 2000 ва 2200 долларлик қўллаб-қувватлаш даражаларини бой бергач, сезиларли даражада заифлашди. Кунлик графикда барча асосий ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткичлар айнан шу зонада жойлашган эди. Битстамп биржасида ЭТ нархи 1814 долларгача тушган бир пайтда, кунлик нисбий куч индекси (RSИ) 25 даражасига тушди. Бу 6-февралдан бери энг паст кўрсаткич бўлиб, кучли сотув босими ва активнинг ҳаддан ташқари сотилганидан далолат беради.

Бироқ, бу ҳолат сотувчиларнинг кучи камаяётганини ҳам англатиши мумкин. Бундай вазият жорий даражалардан нархнинг юқорига сакрашига (ребоунд) сабаб бўлиши эҳтимоли бор, худди феврал ойида кузатилган 39 фоизлик ўсиш каби. Таҳлилчиларнинг фикрича, Этер учун ижобий тенденция ЭТ/УСД жуфтлигининг 1800 долларлик муҳим қўллаб-қувватлаш даражасидан юқори бўлишига боғлиқ.

Таҳлилчи Тед Piлловс Х ижтимоий тармоғидаги постида ЭТ бугун 1800 доллар даражасига деярли тегиб ўтганини таъкидлади. У тақдим этган график шуни кўрсатадики, агар нарх 1800 доллардан пастга тушса, 1700 доллардан паст бўлган ҳудудлар кун тартибига чиқади. Бошқа бир таҳлилчи КрйпДоМиллионс эса 1800 долларлик марранинг бой берилиши ЭТ нархини 1600 доллар сари етаклаши мумкинлигини қўшимча қилди.

EthereumЭТКриптовалютаБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mobiuz $351 млн эвазига сотилдиБугун, 07:50Coinbase Жануби-Шарқий Осиёдаги фирибгарларга тегишли 3 млн долларни музлатдиБугун, 06:155 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Bitcoin нархи 62 000 долларгача тушиб кетди: Миллиардлаб доллар ликвидация қилиндиБугун, 02:36Исроил солиқ идораси криптовалюта бўйича ихтиёрий ҳисоботлардан норозиБугун, 23:18Revolut АҚШда ўз банкини очиб стейблкоинлар чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 22:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда