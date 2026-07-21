Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг тантанали маросимида иштирок этишдан бош тортди
Жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалида Испаниядан қабул қилинган аламли мағлубиятдан сўнг, Аргентина терма жамоасининг Буенос-Айресдаги анъанавий парадида қатнашмасликка қарор қилди. Финалдаги 0:1 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг руҳан тушкунликка тушган ҳужумчи жамоа билан бирга байрам тадбирларига бориш ўрнига, ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Росариога йўл олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри хабарига кўра, 39 ёшли футболчи сешанба куни эрта тонгда Росарио халқаро аэропортига қўнган. Маямидан шахсий самолётда учиб келган Месси аэропортдан тўғридан-тўғри Фишертон туманидаги оилавий қароргоҳига йўл олган. Унинг автомобили ойналари қорайтирилган бўлиб, футболчи ўзини кутиб олиш учун йиғилган мухлислар кўзига кўринишни истамаган.
Шу билан бирга, Аргентина терма жамоасининг асосий қисми душанба куни тушдан кейин Буенос-Айресга етиб борди. Ню-Жерсидаги МетЛифе Стадиум ўйингоҳида кечган финалдаги мағлубиятга қарамай, минглаб ишқибозлар футболчиларни Эзеиза аэропорти яқинида тантанали кутиб олишди. Жамоа аъзолари очиқ автобусда миллий терма жамоа машғулотлар базасига қадар давом этган парадда иштирок этишди.
Руҳий тушкунлик ва келажак борасидаги саволларМессининг оммавий тадбирлардан воз кечиши унинг финалдаги мағлубиятни қанчалик оғир қабул қилганидан далолат беради. Финал учрашуви якунлангач, майдоннинг ўзида кўз ёшларини тия олмаган ҳужумчи душанба куни Instagram саҳифасида мухлисларига мурожаат қилди. "Оғриқ жуда кучли ва бу жароҳатнинг битиши қийин бўлади", — деб ёзди футболчи ўз постида.
Шунга қарамай, Лионель Месси ижобий жиҳатларга ҳам эътибор қаратишга чақирди. Унинг таъкидлашича, бутун мамлакатнинг қўллаб-қувватлаши ва жамоанинг саъй-ҳаракатлари туфайли Аргентина яна бир бор дунёнинг энг кучли жамоалари қаторидан жой олди. Бу каби натижалар халқ хотирасида абадий муҳрланиб қолишини қўшимча қилди.
Ҳозирда барчани бир савол қийнамоқда: Лионель Месси Аргентина сафидаги фаолиятини давом эттирадими? Ҳужумчи Лионель Скалони бошқарувидаги жамоада қолиш-қолмаслиги бўйича ҳали расмий баёнот бермади. АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган ушбу турнир унинг фаолиятидаги олтинчи ва катта эҳтимол билан сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши кутилмоқда.
Goal.com маълумотига кўра, Мессининг сўнгги йиллардаги халқаро фаолияти ғалабаларга бой бўлди. У 2021 ва 2024-йилларда Копа Америка, 2022-йилда Финалиссима ва Қатар-2022da Жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. Ҳозирча афсонавий футболчи учун асосий устувор вазифа — жамоатчилик эътиборидан узоқда, оиласи даврасида ҳордиқ чиқаришдир.
…