Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг тантанали маросимида иштирок этишдан бош тортди

·0·Спорт
Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг тантанали маросимида иштирок этишдан бош тортди

Жаҳон футболи афсонаси Лионель Месси 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалида Испаниядан қабул қилинган аламли мағлубиятдан сўнг, Аргентина терма жамоасининг Буенос-Айресдаги анъанавий парадида қатнашмасликка қарор қилди. Финалдаги 0:1 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг руҳан тушкунликка тушган ҳужумчи жамоа билан бирга байрам тадбирларига бориш ўрнига, ўзининг туғилиб ўсган шаҳри Росариога йўл олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри хабарига кўра, 39 ёшли футболчи сешанба куни эрта тонгда Росарио халқаро аэропортига қўнган. Маямидан шахсий самолётда учиб келган Месси аэропортдан тўғридан-тўғри Фишертон туманидаги оилавий қароргоҳига йўл олган. Унинг автомобили ойналари қорайтирилган бўлиб, футболчи ўзини кутиб олиш учун йиғилган мухлислар кўзига кўринишни истамаган.

Шу билан бирга, Аргентина терма жамоасининг асосий қисми душанба куни тушдан кейин Буенос-Айресга етиб борди. Ню-Жерсидаги МетЛифе Стадиум ўйингоҳида кечган финалдаги мағлубиятга қарамай, минглаб ишқибозлар футболчиларни Эзеиза аэропорти яқинида тантанали кутиб олишди. Жамоа аъзолари очиқ автобусда миллий терма жамоа машғулотлар базасига қадар давом этган парадда иштирок этишди.

Руҳий тушкунлик ва келажак борасидаги саволлар

Мессининг оммавий тадбирлардан воз кечиши унинг финалдаги мағлубиятни қанчалик оғир қабул қилганидан далолат беради. Финал учрашуви якунлангач, майдоннинг ўзида кўз ёшларини тия олмаган ҳужумчи душанба куни Instagram саҳифасида мухлисларига мурожаат қилди. "Оғриқ жуда кучли ва бу жароҳатнинг битиши қийин бўлади", — деб ёзди футболчи ўз постида.

Шунга қарамай, Лионель Месси ижобий жиҳатларга ҳам эътибор қаратишга чақирди. Унинг таъкидлашича, бутун мамлакатнинг қўллаб-қувватлаши ва жамоанинг саъй-ҳаракатлари туфайли Аргентина яна бир бор дунёнинг энг кучли жамоалари қаторидан жой олди. Бу каби натижалар халқ хотирасида абадий муҳрланиб қолишини қўшимча қилди.

Ҳозирда барчани бир савол қийнамоқда: Лионель Месси Аргентина сафидаги фаолиятини давом эттирадими? Ҳужумчи Лионель Скалони бошқарувидаги жамоада қолиш-қолмаслиги бўйича ҳали расмий баёнот бермади. АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган ушбу турнир унинг фаолиятидаги олтинчи ва катта эҳтимол билан сўнгги Жаҳон чемпионати бўлиши кутилмоқда.

Goal.com маълумотига кўра, Мессининг сўнгги йиллардаги халқаро фаолияти ғалабаларга бой бўлди. У 2021 ва 2024-йилларда Копа Америка, 2022-йилда Финалиссима ва Қатар-2022da Жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. Ҳозирча афсонавий футболчи учун асосий устувор вазифа — жамоатчилик эътиборидан узоқда, оиласи даврасида ҳордиқ чиқаришдир.

Лионель МессиАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутболРосарио
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе ЭА СПОРТС ФК 27 ўйинининг бош юзига айландиКилиан Мбаппе ЭА СПОРТС ФК 27 ўйинининг бош юзига айландиБугун, 21:18Интер президенти Алессандро Бастони ва Ал-Ҳилол ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиИнтер президенти Алессандро Бастони ва Ал-Ҳилол ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 20:39Лука Модрич Милан билан шартномани узайтириб, Хорватия терма жамоасидан кетмоқдаЛука Модрич Милан билан шартномани узайтириб, Хорватия терма жамоасидан кетмоқдаБугун, 20:34Жаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларЖаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларБугун, 20:17Барселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБарселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБугун, 19:55Барселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБарселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"