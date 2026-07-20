Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...
ЖЧ–2026 финалида Испанияга иккинчи чемпионликни олиб келган Ферран Торрес футбол тарихидаги ноёб натижани такрорлади. «Барселона» ҳужумчиси захирадан майдонга тушиб, мундиал финалида ғалаба голини урган атиги иккинчи футболчига айланди.
Қизиғи, бундан аввалги шундай воқеа ҳам Аргентинага қарши финалда содир бўлганди. Ўшанда қаҳрамон Марио Гётсе эди, бу сафар эса футбол тақдири Торресни танлади.
106-дақиқада Испания кутган лаҳза келди
Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи учрашувнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланди. Баҳс пенальтилар серияси томон кетаётгандек кўринган бир пайтда захирадан тушган Ферран Торрес ўз имкониятини кутди.
106-дақиқада испаниялик ҳужумчи Эмилиано Мартинес дарвозасини ишғол қилиб, финалдаги ягона голга муаллифлик қилди. Ушбу зарба Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалаба ва тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.
Торрес финал давомида Испаниянинг рақиб дарвозаси томон йўллаган 20-зарбасини голга айлантирди. У майдонга тушгач, ҳужум чизиғига тезлик ва кескинлик қўшиб, узоқ вақт очилмаган Аргентина ҳимоясини бузди.
Гётсе ҳам Аргентинани жазолаганди
Ферран Торресдан аввал мундиал финалида захирадан тушиб, ғалаба голини урган ягона футболчи Марио Гётсе эди.
Германиялик футболчи ЖЧ–2014 финалида 88-дақиқада майдонга тушган ва қўшимча вақтнинг 113-дақиқасида Аргентина дарвозасини ишғол қилганди. Германия ўша гол эвазига 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, тўртинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритган.
Орадан 12 йил ўтиб, деярли худди шу сценарий такрорланди:
ҳар икки футболчи финални захира ўриндиғида бошлади;
ҳар иккиси қўшимча вақтда ғалаба голини урди;
ҳар икки учрашувда рақиб Аргентина эди;
ҳар икки финал 1:0 ҳисобида якунланди.
Гётсе ва Торрес турнир давомида доимо биринчи планда бўлмаган, аммо энг катта саҳнада фаолиятидаги муҳим голни уришга муваффақ бўлган.
Муҳим фарқ: финалда гол урган биринчи захира футболчиси эмас
Ферран Торрес мундиал финалида захирадан тушиб гол урган иккинчи футболчи эмас, балки ғалаба голини урган иккинчи захира футболчиси ҳисобланади.
Нидерландиялик Дик Наннинга 1978 йилги финалда захирадан майдонга тушиб, Аргентинага қарши ҳисобни тенглаштирган. Бироқ Нидерландия қўшимча вақтда 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган. Италиялик Алессандро Альтобелли ва германиялик Руди Фёллер ҳам финалларда захирадан тушиб гол урган, аммо уларнинг голлари чемпионликни бевосита ҳал қилмаган.
Шу боис Торреснинг натижаси алоҳида мақомга эга: у бир ҳаракат билан жамоасини жаҳон чемпионига айлантирди.
Финалнинг энг яхши футболчиси
Ҳал қилувчи гол ва майдонга тушганидан кейинги фаол ўйини Ферран Торресга учрашувнинг энг яхши футболчиси совринини ҳам олиб келди. ФИФА ҳар бир ЖЧ–2026 учрашувидан кейин расмий равишда энг яхши футболчини аниқлаб борди.
Торрес учун бу шунчаки яна бир гол эмасди. Унинг номи энди Андрес Иньеста қаторида Испанияга жаҳон чемпионлигини олиб келган футболчи сифатида тилга олинади.
2010 йилда Иньеста қўшимча вақтда Нидерландияни жазолаган бўлса, 2026 йилда бу вазифани Ферран Торрес бажарди. Футбол баъзан қаҳрамонни 90 дақиқа давомида қидиради — кейин у захира ўриндиғидан чиқиб, барчасини битта зарба билан ҳал қилади.
…