Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...

·44·Спорт
Ферран Торрес Гётсенинг йўлини такрорлади: ноёб рекорд...

ЖЧ–2026 финалида Испанияга иккинчи чемпионликни олиб келган Ферран Торрес футбол тарихидаги ноёб натижани такрорлади. «Барселона» ҳужумчиси захирадан майдонга тушиб, мундиал финалида ғалаба голини урган атиги иккинчи футболчига айланди.

Қизиғи, бундан аввалги шундай воқеа ҳам Аргентинага қарши финалда содир бўлганди. Ўшанда қаҳрамон Марио Гётсе эди, бу сафар эса футбол тақдири Торресни танлади.

106-дақиқада Испания кутган лаҳза келди

Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи учрашувнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланди. Баҳс пенальтилар серияси томон кетаётгандек кўринган бир пайтда захирадан тушган Ферран Торрес ўз имкониятини кутди.

106-дақиқада испаниялик ҳужумчи Эмилиано Мартинес дарвозасини ишғол қилиб, финалдаги ягона голга муаллифлик қилди. Ушбу зарба Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалаба ва тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди.

Торрес финал давомида Испаниянинг рақиб дарвозаси томон йўллаган 20-зарбасини голга айлантирди. У майдонга тушгач, ҳужум чизиғига тезлик ва кескинлик қўшиб, узоқ вақт очилмаган Аргентина ҳимоясини бузди.

Гётсе ҳам Аргентинани жазолаганди

Ферран Торресдан аввал мундиал финалида захирадан тушиб, ғалаба голини урган ягона футболчи Марио Гётсе эди.

Германиялик футболчи ЖЧ–2014 финалида 88-дақиқада майдонга тушган ва қўшимча вақтнинг 113-дақиқасида Аргентина дарвозасини ишғол қилганди. Германия ўша гол эвазига 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, тўртинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритган.

Орадан 12 йил ўтиб, деярли худди шу сценарий такрорланди:

  • ҳар икки футболчи финални захира ўриндиғида бошлади;

  • ҳар иккиси қўшимча вақтда ғалаба голини урди;

  • ҳар икки учрашувда рақиб Аргентина эди;

  • ҳар икки финал 1:0 ҳисобида якунланди.

Гётсе ва Торрес турнир давомида доимо биринчи планда бўлмаган, аммо энг катта саҳнада фаолиятидаги муҳим голни уришга муваффақ бўлган.

Муҳим фарқ: финалда гол урган биринчи захира футболчиси эмас

Ферран Торрес мундиал финалида захирадан тушиб гол урган иккинчи футболчи эмас, балки ғалаба голини урган иккинчи захира футболчиси ҳисобланади.

Нидерландиялик Дик Наннинга 1978 йилги финалда захирадан майдонга тушиб, Аргентинага қарши ҳисобни тенглаштирган. Бироқ Нидерландия қўшимча вақтда 1:3 ҳисобида мағлуб бўлган. Италиялик Алессандро Альтобелли ва германиялик Руди Фёллер ҳам финалларда захирадан тушиб гол урган, аммо уларнинг голлари чемпионликни бевосита ҳал қилмаган.

Шу боис Торреснинг натижаси алоҳида мақомга эга: у бир ҳаракат билан жамоасини жаҳон чемпионига айлантирди.

Финалнинг энг яхши футболчиси

Ҳал қилувчи гол ва майдонга тушганидан кейинги фаол ўйини Ферран Торресга учрашувнинг энг яхши футболчиси совринини ҳам олиб келди. ФИФА ҳар бир ЖЧ–2026 учрашувидан кейин расмий равишда энг яхши футболчини аниқлаб борди.

Торрес учун бу шунчаки яна бир гол эмасди. Унинг номи энди Андрес Иньеста қаторида Испанияга жаҳон чемпионлигини олиб келган футболчи сифатида тилга олинади.

2010 йилда Иньеста қўшимча вақтда Нидерландияни жазолаган бўлса, 2026 йилда бу вазифани Ферран Торрес бажарди. Футбол баъзан қаҳрамонни 90 дақиқа давомида қидиради — кейин у захира ўриндиғидан чиқиб, барчасини битта зарба билан ҳал қилади.

Ферран ТорресМарио ГётцеИспанияАргентинаБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилдиАргентина терма жамоаси бош мураббийи финалдан сўнг оғир тан олиш қилдиБугун, 10:12Ромеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалдиРомеро Трампнинг қўлини олмади: финалдан кейинги кадр тарқалдиБугун, 10:09Родри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлдиРодри – ЖЧ-2026ning энг яхши футболчиси, Килиан Мбаппе эса тўпурар бўлдиБугун, 09:15Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Бугун, 08:59Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиОтаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиБугун, 08:37Лионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариЛионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариБугун, 08:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди