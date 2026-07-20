Руни ваъдасини бажарди: Гудзонда «викингларча» эшкак эшди...

·52·Дунё
Руни ваъдасини бажарди: Гудзонда «викингларча» эшкак эшди...

«Манчестер Юнайтед» ва Англия миллий жамоасининг собиқ ҳужумчиси Уэйн Руни Эрлинг Ҳоланд билан боғлиқ баҳсда ютқазгач, ўзи берган ваъдани бажарди. У Нью-Йоркдаги Гудзон дарёсида қайиққа тушиб, Норвегия мухлислари машҳур қилган «викингларча эшкак эшиш» ҳаракатини такрорлади.

Бироқ бу осон кечмади: собиқ футболчи жараён давомида ҳатто оёғидан жароҳат олгандек бўлганини ҳазил билан айтди.

Баҳс қандай бошланганди?

Жаҳон чемпионати пайтида Руни Норвегия чорак финалга чиқишига ишонмаслигини билдириб, шундай бўлса Мерси дарёсида эшкак эшишга ваъда берганди. Эрлинг Ҳоланд эса собиқ футболчининг гапини эслаб қолиб, ундан ваъдасини бажаришни талаб қилди.

Маълумот учун: шарт фақат Норвегиянинг Бразилияни мағлуб этиши эмас, балки жамоанинг чорак финалга чиқиши билан боғлиқ бўлган.

Норвегия ЖЧ–2026 1/8 финалида Бразилияни 2:1 ҳисобида таслим этди. Ҳоланд иккала голни ҳам киритиб, мамлакатини тарихда илк марта мундиал чорак финалига олиб чиқди.

Мерси ўрнига Гудзон танланди

Руни дастлаб ваъдасини Англиядаги Мерси дарёсида бажаришини айтганди. Бироқ ЖЧ финали муносабати билан Нью-Йоркда бўлгани сабабли челленж Гудзон дарёсида ташкил этилди.

Унга BBC экспертлари Мика Ричардс ва Жо Харт ҳамроҳлик қилди. Ричардс «викингларча» муҳит яратиш учун барабан чалиб, мегафон орқали бақирган бўлса, Руни қайиқда эшкак эшди.

Жараён пайтида собиқ ҳужумчи ҳазиллашиб:

«Менимча, сон мушагимни чўзиб олдим», — деди.

Шунга қарамай, у челленжни охиригача бажариб, Ҳоландга махсус видеомурожаат ҳам йўллади.

«Викингларча эшкак эшиш» қандай оммалашди?

Норвегия мухлисларининг «викингларча эшкак эшиш» ҳаракати ЖЧ–2026нинг энг машҳур флешмобларидан бирига айланди. Иштирокчилар ерга ёки трибунага қатор бўлиб ўтириб, худди викинглар кемасини бошқараётгандек биргаликда эшкак эшиш ҳаракатини бажаради.

Норвегия футболчилари Сенегал устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, плей-оффга чиққанидан кейин бу ҳаракатни майдонда мухлислар билан бирга такрорлашган. Кейинчалик флешмоб ҳатто Нью-Йоркдаги Таймс-сквергача етиб борди.

Норвегиянинг юриши қаерда тўхтади?

Норвегия тарихий чорак финалда Англияга қарши баҳс олиб борди. Асосий вақтда тенглик сақланган ўйинда Жуд Беллингем қўшимча бўлимда ғалаба голини уриб, инглизларга 2:1 ҳисобидаги натижани тақдим этди.

Маглубиятга қарамай, Норвегия термаси ватанида қаҳрамонлардек кутиб олинди. Ослодаги тадбирларга 100 мингдан ортиқ мухлис йиғилди ва жамоа яна бир бор оммавий «викингларча эшкак эшиш» маросимини ўтказди.

Норвегия кубокни қўлга кирита олмади, аммо Рунига эшкак тутқазишга улгурди. Футбол баҳси шунақа: баъзан ҳисоб таблосида эмас, дарё ўртасида ёпилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолдиСайёҳлар баҳайбат гризли айиғи билан юзма-юз қолдиКеча, 21:03Уч кун денгизда қолган етти ёшли қизча тирик топилдиУч кун денгизда қолган етти ёшли қизча тирик топилдиКеча, 20:40Дарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилдиДарё бўйида турган болага тимсоҳ ҳужум қилдиКеча, 19:07Гольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учрадиГольф машинасидаги сайр фожиага айланди: 4 сайёҳ ЙТҲга учрадиКеча, 16:56Покистон ва Ҳиндистон чегарасида икки соатлик отишма юз бердиПокистон ва Ҳиндистон чегарасида икки соатлик отишма юз бердиКеча, 16:28Ҳиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиҲиндистонда 20 кунлик очликдан сўнг фаол мажбуран шифохонага олиб кетилдиКеча, 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди