Руни ваъдасини бажарди: Гудзонда «викингларча» эшкак эшди...
«Манчестер Юнайтед» ва Англия миллий жамоасининг собиқ ҳужумчиси Уэйн Руни Эрлинг Ҳоланд билан боғлиқ баҳсда ютқазгач, ўзи берган ваъдани бажарди. У Нью-Йоркдаги Гудзон дарёсида қайиққа тушиб, Норвегия мухлислари машҳур қилган «викингларча эшкак эшиш» ҳаракатини такрорлади.
Бироқ бу осон кечмади: собиқ футболчи жараён давомида ҳатто оёғидан жароҳат олгандек бўлганини ҳазил билан айтди.
Баҳс қандай бошланганди?
Жаҳон чемпионати пайтида Руни Норвегия чорак финалга чиқишига ишонмаслигини билдириб, шундай бўлса Мерси дарёсида эшкак эшишга ваъда берганди. Эрлинг Ҳоланд эса собиқ футболчининг гапини эслаб қолиб, ундан ваъдасини бажаришни талаб қилди.
Маълумот учун: шарт фақат Норвегиянинг Бразилияни мағлуб этиши эмас, балки жамоанинг чорак финалга чиқиши билан боғлиқ бўлган.
Норвегия ЖЧ–2026 1/8 финалида Бразилияни 2:1 ҳисобида таслим этди. Ҳоланд иккала голни ҳам киритиб, мамлакатини тарихда илк марта мундиал чорак финалига олиб чиқди.
Мерси ўрнига Гудзон танланди
Руни дастлаб ваъдасини Англиядаги Мерси дарёсида бажаришини айтганди. Бироқ ЖЧ финали муносабати билан Нью-Йоркда бўлгани сабабли челленж Гудзон дарёсида ташкил этилди.
Унга BBC экспертлари Мика Ричардс ва Жо Харт ҳамроҳлик қилди. Ричардс «викингларча» муҳит яратиш учун барабан чалиб, мегафон орқали бақирган бўлса, Руни қайиқда эшкак эшди.
Жараён пайтида собиқ ҳужумчи ҳазиллашиб:
«Менимча, сон мушагимни чўзиб олдим», — деди.
Шунга қарамай, у челленжни охиригача бажариб, Ҳоландга махсус видеомурожаат ҳам йўллади.
«Викингларча эшкак эшиш» қандай оммалашди?
Норвегия мухлисларининг «викингларча эшкак эшиш» ҳаракати ЖЧ–2026нинг энг машҳур флешмобларидан бирига айланди. Иштирокчилар ерга ёки трибунага қатор бўлиб ўтириб, худди викинглар кемасини бошқараётгандек биргаликда эшкак эшиш ҳаракатини бажаради.
Норвегия футболчилари Сенегал устидан 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, плей-оффга чиққанидан кейин бу ҳаракатни майдонда мухлислар билан бирга такрорлашган. Кейинчалик флешмоб ҳатто Нью-Йоркдаги Таймс-сквергача етиб борди.
Норвегиянинг юриши қаерда тўхтади?
Норвегия тарихий чорак финалда Англияга қарши баҳс олиб борди. Асосий вақтда тенглик сақланган ўйинда Жуд Беллингем қўшимча бўлимда ғалаба голини уриб, инглизларга 2:1 ҳисобидаги натижани тақдим этди.
Маглубиятга қарамай, Норвегия термаси ватанида қаҳрамонлардек кутиб олинди. Ослодаги тадбирларга 100 мингдан ортиқ мухлис йиғилди ва жамоа яна бир бор оммавий «викингларча эшкак эшиш» маросимини ўтказди.
Норвегия кубокни қўлга кирита олмади, аммо Рунига эшкак тутқазишга улгурди. Футбол баҳси шунақа: баъзан ҳисоб таблосида эмас, дарё ўртасида ёпилади.
…