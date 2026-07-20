Ямал ва Месси тарихи: 19 ёш, 19 рақам ва 19 июль финали

·39·Спорт
Ямал ва Месси тарихи: 19 ёш, 19 рақам ва 19 июль финали

Ламин Ямалнинг жаҳон чемпиони бўлиши ортидан Лионель Месси билан боғлиқ бир қатор қизиқ мосликлар тилга олинмоқда. 19 йил аввал Месси чақалоқ Ямал билан машҳур суратга тушган эди. Oraдан йиллар ўтиб, улар 19 июль куни Жаҳон чемпионати финалида рақиб сифатида учрашди.

Ямал финалда Испания терма жамоаси сафида 19-рақамли футболкада ҳаракат қилди ва 19 ёшида жаҳон чемпионлигини қўлга киритди. Бу рақам унинг учун бежиз танланмагани айтилмоқда. Ямал 19-рақамни Мессига ҳурмат сифатида кияди.

Месси ҳам фаолияти давомида Аргентина терма жамоаси ва «Барселона»да 19-рақамда ўйнаган. Қизиғи, у Ямални чўмилтирган сурат олинган вақтда ҳам 19 ёшда бўлган.

Шу тариқа, Месси ва Ямал тарихи яна бир рамзий воқеа билан давом этди. Бир пайтлар чақалоқ бўлган Ямал йиллар ўтиб, жаҳон чемпионати финалида Мессига қарши ўйнади ва Испания билан бош совринни қўлга кириди.

Ламин ЯмалЛионель МессиИспанияАргентинаБарселона19 рақами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Ферран Торрес 106-дақиқада тарих ёзди: Испания чемпион!Бугун, 08:59Отаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиОтаменди ва Родри ўртасида жанжал: Аргентиналик ҳимоячи рақибларини айбладиБугун, 08:37Лионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариЛионель Месси танқидлар остида: Жаҳон чемпионати финалидаги баҳсли вазият тафсилотлариБугун, 08:34ЖЧ-2026ning энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритдиЖЧ-2026ning энг яхшилари маълум бўлди: Родри бош совринни қўлга киритдиБугун, 08:34Луис де ла Фуенте Испаниянинг жаҳон чемпионлигини «олий даражадаги ғалаба» деб атадиЛуис де ла Фуенте Испаниянинг жаҳон чемпионлигини «олий даражадаги ғалаба» деб атадиБугун, 07:39Жаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олдиЖаҳон чемпионати якунлари: Родри олтин тўпни қўлга киритди, Испания совринларни супуриб олдиБугун, 06:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди