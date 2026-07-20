Оила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобати

·0·Авто
Оила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобати

Замонавий автомобил бозорида оилавий кроссоверлар сегменти энг шиддатли рақобат майдонига айланди. Бугунги кунда харидорлар нафақат дизайн ва қулайлик, балки тежамкорлик ва технологик устунликни ҳам бирдек талаб қилмоқдалар. Ушбу йўналишда Volkswagen Т-Рок моделининг янги авлоди ўзининг 30 дан ортиқ жиддий рақиблари билан курашишига тўғри келади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Кичик ва ўрта ҳажмли кроссоверлар бозори ҳозирда ички ёнув двигателли, гибрид ва тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи моделлар ўртасида тақсимланган. Autocar нашри таҳлилига кўра, иккинчи авлод Volkswagen Т-Рок модели ўзидан олдинги версияга қараганда анча мураккаб ва хилма-хил бозор шароитига дуч келмоқда. Бу ерда нафақат Европа гигантлари, балки Хитой брендларининг ҳам фаоллиги сезиларли даражада ошган.

Рақобатнинг янги босқичи ва асосий ўйинчилар

Kia Sportage ва Volvo XC40 каби моделлар узоқ вақтдан бери оилавий автомобил излаётганлар учун ишончли танлов бўлиб келмоқда. Kia Sportage ўзининг кенг салони ва узоқ муддатли кафолати билан ажралиб турса, Volvo XC40 хавфсизлик тизимлари ва премиум даражадаги ички безаклари билан харидорларни жалб қилади. Volkswagen Т-Рок эса ушбу икки қутб ўртасида мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ушбу сегментга бўлган қизиқиш жуда юқори. Хусусан, Kia Sportage маҳаллий йиғув линияларида ишлаб чиқарилиши туфайли ҳамюртларимиз орасида оммалашган. Volkswagen ва Volvo моделлари эса асосан импорт ҳисобига бозор улушини эгаллаб келмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчиларнинг агрессив кириб келиши эса анъанавий брендларни ўз нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда.

Технологик танлов: Гибрид ёки анъанавий двигател?

Ҳозирги вақтда оилавий кроссовер танлашда двигател тури ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Volkswagen Т-Рок янги авлодида гибрид технологияларга катта урғу берилиши кутилмоқда. Бу эса ёқилғи сарфини камайтириш билан бирга, экологик меъёрларга мослашиш имконини беради. Volvo XC40 аллақачон тўлиқ электр версияларига ўтишни бошлаган бўлса, Kia Sportage гибрид ва плагин-гибрид вариантлари билан кенг танлов имкониятини тақдим этади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, оилавий СУВ танлашда харидорлар қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратишлари лозим:

  • Юкхона ҳажми ва салон кенглиги;
  • Хавфсизлик тизимларининг замонавийлиги;
  • Хизмат кўрсатиш марказларининг мавжудлиги ва эҳтиёт қисмлар нархи;
  • Иккинчи даражали бозордаги (қайта сотиш) қиймати.
Янги Volkswagen Т-Рок бозорга чиқиши билан ушбу сегментдаги кучлар нисбати яна ўзгариши кутилмоқда. Бироқ, рақобатнинг кучайиши якуний истеъмолчи учун фақат фойда келтиради, чунки ишлаб чиқарувчилар сифатни ошириш ва нархни оптималлаштиришга мажбур бўлишади.

АвтоКроссоверKiaVolkswagenVolvo
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларАвтооламдаги махфий совғалар: Журналистлар ва брендлар ўртасидаги нозик алоқаларКеча, 19:26Lamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрLamborghini Диабло СВ: 12 цилиндрли афсона билан ҳар қандай об-ҳавода 20 минг километрКеча, 10:30Тезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаТезлик ва адреналин маскани: Санта Под Расевай ўзининг 60 йиллигини нишонламоқдаКеча, 08:26BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этдиBYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди18.07, 18:55Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?Ferrari Лусе ва автомобил саноатидаги янги тенденция: Ҳашаматнинг қадри пасаймоқдами?18.07, 18:26BMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширдиBMW компанияси орзудаги автомобилни танлаш учун ChatGPT плагинини ишга туширди18.07, 16:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси