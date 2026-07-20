Оила учун энг яхши кроссовер: Kia Sportage, Volvo XC40 ва Volkswagen Т-Рок рақобати
Замонавий автомобил бозорида оилавий кроссоверлар сегменти энг шиддатли рақобат майдонига айланди. Бугунги кунда харидорлар нафақат дизайн ва қулайлик, балки тежамкорлик ва технологик устунликни ҳам бирдек талаб қилмоқдалар. Ушбу йўналишда Volkswagen Т-Рок моделининг янги авлоди ўзининг 30 дан ортиқ жиддий рақиблари билан курашишига тўғри келади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Кичик ва ўрта ҳажмли кроссоверлар бозори ҳозирда ички ёнув двигателли, гибрид ва тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи моделлар ўртасида тақсимланган. Autocar нашри таҳлилига кўра, иккинчи авлод Volkswagen Т-Рок модели ўзидан олдинги версияга қараганда анча мураккаб ва хилма-хил бозор шароитига дуч келмоқда. Бу ерда нафақат Европа гигантлари, балки Хитой брендларининг ҳам фаоллиги сезиларли даражада ошган.
Рақобатнинг янги босқичи ва асосий ўйинчиларKia Sportage ва Volvo XC40 каби моделлар узоқ вақтдан бери оилавий автомобил излаётганлар учун ишончли танлов бўлиб келмоқда. Kia Sportage ўзининг кенг салони ва узоқ муддатли кафолати билан ажралиб турса, Volvo XC40 хавфсизлик тизимлари ва премиум даражадаги ички безаклари билан харидорларни жалб қилади. Volkswagen Т-Рок эса ушбу икки қутб ўртасида мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ушбу сегментга бўлган қизиқиш жуда юқори. Хусусан, Kia Sportage маҳаллий йиғув линияларида ишлаб чиқарилиши туфайли ҳамюртларимиз орасида оммалашган. Volkswagen ва Volvo моделлари эса асосан импорт ҳисобига бозор улушини эгаллаб келмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчиларнинг агрессив кириб келиши эса анъанавий брендларни ўз нарх сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда.
Технологик танлов: Гибрид ёки анъанавий двигател?Ҳозирги вақтда оилавий кроссовер танлашда двигател тури ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Volkswagen Т-Рок янги авлодида гибрид технологияларга катта урғу берилиши кутилмоқда. Бу эса ёқилғи сарфини камайтириш билан бирга, экологик меъёрларга мослашиш имконини беради. Volvo XC40 аллақачон тўлиқ электр версияларига ўтишни бошлаган бўлса, Kia Sportage гибрид ва плагин-гибрид вариантлари билан кенг танлов имкониятини тақдим этади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, оилавий СУВ танлашда харидорлар қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратишлари лозим:
- Юкхона ҳажми ва салон кенглиги;
- Хавфсизлик тизимларининг замонавийлиги;
- Хизмат кўрсатиш марказларининг мавжудлиги ва эҳтиёт қисмлар нархи;
- Иккинчи даражали бозордаги (қайта сотиш) қиймати.
…