Coinbase SpaceX билан ИПО олди бозорини ишга туширди

·64·Иқтисодиёт
Coinbase SpaceX билан ИПО олди бозорини ишга туширди
Аудио версияси

Coinbase криптобиржаси ўзининг янги лойиҳасини эълон қилди: эндиликда АҚШдан ташқаридаги фойдаланувчилар компаниялар оммавий савдога чиққунига қадар уларнинг акцияларига инвестиция қилиш имконига эга бўладилар. Ушбу ИПО олди (пре-ИПО) бозоридаги илк актив Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компанияси бўлди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Янги маҳсулот USDC стабилкоини орқали ҳисоб-китоб қилинадиган муддатсиз фючерс шартномаси кўринишида тақдим этилган. Бу инструмент SpaceX компаниясининг тахминий бозор қийматини кузатиб боради ва трейдерларга 24/7 режимида савдо қилиш имконини беради. Coinbase маълумотларига кўра, позицияларни исталган вақтда очиш ва ёпиш мумкин, компания расман биржага чиққанидан сўнг эса ушбу шартномалар автоматик равишда оддий акциядорлик фючерсларига айланади.

Илгари хусусий компанияларга инвестиция қилиш имконияти асосан венчур фондлари ва йирик институционал инвесторлар учун очиқ эди. Coinbase ушбу қадам орқали хусусий бозорга кириш имкониятини кенгайтиришни мақсад қилган. SpaceX глобал миқёсда юқори талабга эга бўлгани сабабли биринчи актив сифатида танлаб олинди.

Ҳозирда криптобиржалар ўртасида реал дунё активларини (РВА) токенизация қилиш бўйича рақобат кучаймоқда. Аввалроқ Binance ва Битгет ҳам SpaceX билан боғлиқ деривативларни ишга туширган эди, Kraken эса шунга ўхшаш ташаббусни эълон қилди. Бернстеин тадқиқотига кўра, РВА бозори жорий йилда 42 фоизга ўсиб, 51 миллиард долларга етган.

Токенизация қилинган акциялар бозори ҳали шаклланиш босқичида бўлса-да, инвесторлар орасида Tesla, Алпҳабет ва Microsoft каби технологик гигантларга қизиқиш юқори. Coinbase янги хизмати ҳозирча АҚШ резидентлари учун чекловлар туфайли мавжуд эмас, бироқ бошқа қўллаб-қувватланадиган юрисдикцияларда фаолият юритади.

CoinbaseSpaceXИПОКриптоИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Coinbase SpaceX билан ИПО олди бозорини ишга туширди – Zamin.uz, 04.06.2026