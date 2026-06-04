Coinbase SpaceX билан ИПО олди бозорини ишга туширди
Coinbase криптобиржаси ўзининг янги лойиҳасини эълон қилди: эндиликда АҚШдан ташқаридаги фойдаланувчилар компаниялар оммавий савдога чиққунига қадар уларнинг акцияларига инвестиция қилиш имконига эга бўладилар. Ушбу ИПО олди (пре-ИПО) бозоридаги илк актив Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компанияси бўлди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Янги маҳсулот USDC стабилкоини орқали ҳисоб-китоб қилинадиган муддатсиз фючерс шартномаси кўринишида тақдим этилган. Бу инструмент SpaceX компаниясининг тахминий бозор қийматини кузатиб боради ва трейдерларга 24/7 режимида савдо қилиш имконини беради. Coinbase маълумотларига кўра, позицияларни исталган вақтда очиш ва ёпиш мумкин, компания расман биржага чиққанидан сўнг эса ушбу шартномалар автоматик равишда оддий акциядорлик фючерсларига айланади.
Илгари хусусий компанияларга инвестиция қилиш имконияти асосан венчур фондлари ва йирик институционал инвесторлар учун очиқ эди. Coinbase ушбу қадам орқали хусусий бозорга кириш имкониятини кенгайтиришни мақсад қилган. SpaceX глобал миқёсда юқори талабга эга бўлгани сабабли биринчи актив сифатида танлаб олинди.
Ҳозирда криптобиржалар ўртасида реал дунё активларини (РВА) токенизация қилиш бўйича рақобат кучаймоқда. Аввалроқ Binance ва Битгет ҳам SpaceX билан боғлиқ деривативларни ишга туширган эди, Kraken эса шунга ўхшаш ташаббусни эълон қилди. Бернстеин тадқиқотига кўра, РВА бозори жорий йилда 42 фоизга ўсиб, 51 миллиард долларга етган.
Токенизация қилинган акциялар бозори ҳали шаклланиш босқичида бўлса-да, инвесторлар орасида Tesla, Алпҳабет ва Microsoft каби технологик гигантларга қизиқиш юқори. Coinbase янги хизмати ҳозирча АҚШ резидентлари учун чекловлар туфайли мавжуд эмас, бироқ бошқа қўллаб-қувватланадиган юрисдикцияларда фаолият юритади.
…