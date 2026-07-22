Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқда

·28·Спорт
Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқда

Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабаси нафақат мамлакат футболи тарихида янги саҳифа очди, балки ҳужумчи Ферран Торрес фаолиятида ҳам кескин бурилиш ясади. Финал учрашувининг 106-дақиқасида Аргентина дарвозасига киритилган ягона гол Торресни танқидлар остида қолган "ҳайдалган" футболчидан миллий қаҳрамон даражасига кўтарди. Ушбу ғалаба Испанияга ўз тарихидаги иккинчи Жаҳон чемпионлиги унвонини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу тарихий голдан сўнг, Ферран Торреснинг ўтмишдаги барча омадсизликлари ва клуб миқёсидаги суст ўйинлари унутилган кўринади. Бироқ, Каталониянинг Барселона клуби коридорларида 26 ёшли ҳужумчининг келажаги борасида жиддий баҳслар авж олмоқда. Футболчининг клуб билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар давом этса-да, унинг жамоада қолиш-қолмаслиги масаласи очиқлигича қолмоқда.

Каталониядаги зиддиятли вазият

Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўртасида Торрес борасида икки хил қараш мавжуд. Ўтган мавсумдан бери давом этаётган "кетиш ёки қолиш" ҳақидаги мунозаралар Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятдан сўнг янада қизиди. Бир томондан, унинг халқаро майдондаги нуфузи ошган бўлса, иккинчи томондан, клуб уни юқори нархда сотиш учун қулай имконият юзага келганини тушуниб турибди.

Маълумотларга кўра, Ферран Торреснинг келажаги фақатгина унинг хоҳишига боғлиқ эмас. Барселона молиявий ҳолатини яхшилаш мақсадида ҳужумчини трансферга қўйишни кўриб чиқмоқда. Шу билан бирга, унинг ўйин услуби ва майдондаги ҳаракатлари Луис Энрике каби мутахассисларнинг эътиборини тортмоқда. Энрике уни янги лойиҳанинг марказий фигурасига айлантиришни режалаштираётган бўлиши мумкин.

Трансфер бозоридаги асосий даъвогарлар

Ҳозирда Барселона ҳужумчиси учун курашда икки йирик клуб пешқадамлик қилмоқда. Торреснинг трансфер қиймати Жаҳон чемпионати финалидаги голдан сўнг сезиларли даражада кўтарилгани аниқ. Қуйидаги клублар футболчининг хизматларига жиддий қизиқиш билдирмоқда:

  • Луис Энрике бошчилигидаги Пари Сен-Жермен клуби;
  • Англия Премер-лигасининг етакчи жамоалари.
Пари Сен-Жермен варианти Торрес учун айниқса жозибадор кўриниши мумкин. Луис Энрике уни "янги Усман Дембеле" лойиҳасининг бир қисми сифатида кўрмоқда. Мураббий ва футболчи ўртасидаги аввалги ҳамкорлик тажрибаси бу трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини янада оширади. Барселона эса ушбу битимдан максимал фойда олишни кўзлаган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ферран Торрес учун 2026-йилги мундиал ҳаёт-мамот масаласи эди. Аргентина устидан қозонилган ғалаба унга нафақат олтин медал, балки топ-клублар ўртасида танлов имкониятини ҳам берди. Эндиликда Барселона раҳбарияти ҳужумчини жамоада олиб қолиш ёки уни катта маблағ эвазига қўйиб юбориш борасида якуний қарорни қабул қилиши лозим.

БарселонаФерран ТорресИспанияТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ал-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиАл-Ҳилал Рафинья трансферидан воз кечиб, Крйсенсио Суммервилле учун рекорд маблағ сарфладиБугун, 19:55Эрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқдаЭрдоган аралашди: Муҳаммад Салах Туркияга трансфер қилиниши кутилмоқдаБугун, 19:39Саудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришдиСаудия клуби Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга киришдиБугун, 19:35Астон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиАстон Вилла афсонаси Алежандро Гарначо трансферини клуб учун «даҳшат» деб атадиБугун, 18:54Қизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиҚизлар спортни нега ташлайди? «Катта опа» бунга ечим топдиБугун, 18:20Роберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиРоберто Де Зерби Тоттенхемда катта ислоҳотларни давом эттирмоқда: Трансферлар ҳали тугамадиБугун, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"