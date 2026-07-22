Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчисининг тақдири ҳал бўлмоқда
Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабаси нафақат мамлакат футболи тарихида янги саҳифа очди, балки ҳужумчи Ферран Торрес фаолиятида ҳам кескин бурилиш ясади. Финал учрашувининг 106-дақиқасида Аргентина дарвозасига киритилган ягона гол Торресни танқидлар остида қолган "ҳайдалган" футболчидан миллий қаҳрамон даражасига кўтарди. Ушбу ғалаба Испанияга ўз тарихидаги иккинчи Жаҳон чемпионлиги унвонини тақдим этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу тарихий голдан сўнг, Ферран Торреснинг ўтмишдаги барча омадсизликлари ва клуб миқёсидаги суст ўйинлари унутилган кўринади. Бироқ, Каталониянинг Барселона клуби коридорларида 26 ёшли ҳужумчининг келажаги борасида жиддий баҳслар авж олмоқда. Футболчининг клуб билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар давом этса-да, унинг жамоада қолиш-қолмаслиги масаласи очиқлигича қолмоқда.
Каталониядаги зиддиятли вазиятБарселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўртасида Торрес борасида икки хил қараш мавжуд. Ўтган мавсумдан бери давом этаётган "кетиш ёки қолиш" ҳақидаги мунозаралар Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятдан сўнг янада қизиди. Бир томондан, унинг халқаро майдондаги нуфузи ошган бўлса, иккинчи томондан, клуб уни юқори нархда сотиш учун қулай имконият юзага келганини тушуниб турибди.
Маълумотларга кўра, Ферран Торреснинг келажаги фақатгина унинг хоҳишига боғлиқ эмас. Барселона молиявий ҳолатини яхшилаш мақсадида ҳужумчини трансферга қўйишни кўриб чиқмоқда. Шу билан бирга, унинг ўйин услуби ва майдондаги ҳаракатлари Луис Энрике каби мутахассисларнинг эътиборини тортмоқда. Энрике уни янги лойиҳанинг марказий фигурасига айлантиришни режалаштираётган бўлиши мумкин.
Трансфер бозоридаги асосий даъвогарларҲозирда Барселона ҳужумчиси учун курашда икки йирик клуб пешқадамлик қилмоқда. Торреснинг трансфер қиймати Жаҳон чемпионати финалидаги голдан сўнг сезиларли даражада кўтарилгани аниқ. Қуйидаги клублар футболчининг хизматларига жиддий қизиқиш билдирмоқда:
- Луис Энрике бошчилигидаги Пари Сен-Жермен клуби;
- Англия Премер-лигасининг етакчи жамоалари.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ферран Торрес учун 2026-йилги мундиал ҳаёт-мамот масаласи эди. Аргентина устидан қозонилган ғалаба унга нафақат олтин медал, балки топ-клублар ўртасида танлов имкониятини ҳам берди. Эндиликда Барселона раҳбарияти ҳужумчини жамоада олиб қолиш ёки уни катта маблағ эвазига қўйиб юбориш борасида якуний қарорни қабул қилиши лозим.
…