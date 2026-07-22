Apple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмас

·38·Техно
Apple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмас

Apple компанияси фойдаланувчилар учун янги Apple Upgrade дастурини ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда. Bloomberg маълумотига кўра, мазкур тизим орқали iPhone, Mac, iPad ва Apple Watch қурилмаларини автомобил лизингига ўхшаш тарзда олиш ва белгиланган муддатдан кейин янгироқ моделга алмаштириш имкони яратилади.

Хабар қилинишича, дастур 28 июль куни ишга тушади ва амалдаги iPhone Upgrade Program ўрнини эгаллайди. Лойиҳада Apple’нинг молиявий ҳамкори сифатида Klarna иштирок этади. Фойдаланиш учун кредит рейтингига таъсир қилмайдиган қисқа текширувдан ўтиш талаб этилади.

Янги тартибга кўра, iPhone ва Apple Watch учун 24 ойлик, iPad ва Mac учун эса 36 ойлик шартномалар таклиф қилинади. Муддат якунида фойдаланувчи қурилмани ўзида қолдириши, қайтариши ёки янгироқ моделга алмаштириши мумкин.

Бироқ дастур барча маҳсулотларни қамраб олмайди. Манбаларга кўра, базавий iPad, iPhone 16, Apple Watch SE ва янги MacBook Neo унга киритилмайди. Шунингдек, дастурда AppleCare кенгайтирилган кафолат хизмати ҳам бўлмайди ва уни алоҳида расмийлаштириш талаб қилиниши мумкин.

Ҳозирча Apple Upgrade дастури фақат АҚШда ишга туширилади. Шу билан бирга, Apple маҳсулотлари нархи босқичма-босқич ошиб бораётгани сабаб, йил охирида тақдим этилиши кутилаётган iPhone 18 Pro моделлари анча қиммат бўлиши мумкинлиги ҳақида ҳам тахминлар билдирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиGoogle Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиБугун, 20:58Технология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиТехнология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиБугун, 20:25Хакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариХакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариБугун, 20:23Хитойлик муҳандислар NVIDIA RTX видеокарталарини АРМ процессорларида ишлата олишдиХитойлик муҳандислар NVIDIA RTX видеокарталарини АРМ процессорларида ишлата олишдиБугун, 19:54WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиWhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиБугун, 18:57Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманSamsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманБугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда