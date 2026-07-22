Apple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмас
Apple компанияси фойдаланувчилар учун янги Apple Upgrade дастурини ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда. Bloomberg маълумотига кўра, мазкур тизим орқали iPhone, Mac, iPad ва Apple Watch қурилмаларини автомобил лизингига ўхшаш тарзда олиш ва белгиланган муддатдан кейин янгироқ моделга алмаштириш имкони яратилади.
Хабар қилинишича, дастур 28 июль куни ишга тушади ва амалдаги iPhone Upgrade Program ўрнини эгаллайди. Лойиҳада Apple’нинг молиявий ҳамкори сифатида Klarna иштирок этади. Фойдаланиш учун кредит рейтингига таъсир қилмайдиган қисқа текширувдан ўтиш талаб этилади.
Янги тартибга кўра, iPhone ва Apple Watch учун 24 ойлик, iPad ва Mac учун эса 36 ойлик шартномалар таклиф қилинади. Муддат якунида фойдаланувчи қурилмани ўзида қолдириши, қайтариши ёки янгироқ моделга алмаштириши мумкин.
Бироқ дастур барча маҳсулотларни қамраб олмайди. Манбаларга кўра, базавий iPad, iPhone 16, Apple Watch SE ва янги MacBook Neo унга киритилмайди. Шунингдек, дастурда AppleCare кенгайтирилган кафолат хизмати ҳам бўлмайди ва уни алоҳида расмийлаштириш талаб қилиниши мумкин.
Ҳозирча Apple Upgrade дастури фақат АҚШда ишга туширилади. Шу билан бирга, Apple маҳсулотлари нархи босқичма-босқич ошиб бораётгани сабаб, йил охирида тақдим этилиши кутилаётган iPhone 18 Pro моделлари анча қиммат бўлиши мумкинлиги ҳақида ҳам тахминлар билдирилмоқда.
…