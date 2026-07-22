ДЖ Пилигрим иштирокидаги «Сублиматион Тўй» Тошкентда ўтади
25 июль куни Тошкентда электрон мусиқа ва жонли вокални бир саҳнада бирлаштирадиган «Сублиматион Тўй» кечаси бўлиб ўтади. «Баҳор» ресторанида ташкил этиладиган тадбирнинг асосий меҳмони — таниқли ижрочи ДЖ Пилигрим.
Лойиҳанинг ўзига хос жиҳати шундаки, электрон мусиқа ижрочилари ва вокалчилар махсус жонли коллаборацияларда иштирок этади. Ташкилотчилар маълумотига кўра, тайёрланган чиқишлар саҳнада фақат бир марта намойиш этилади.
Электрон мусиқа ва жонли вокал бир саҳнада
«Сублиматион Тўй» анъанавий концертдан фарқли равишда турли ижодий йўналишларни бирлаштиришга қаратилган.
Кеча давомида электрон мусиқа ижрочилари вокалчилар билан ҳамкорликда махсус композицияларни тақдим этади. Бу чиқишлар айнан ушбу тадбир учун тайёрланган бўлиб, кейинги концертларда такрорланмаслиги айтилмоқда.
Шу сабаб томошабинларни олдиндан режалаштирилган оддий дастур эмас, балки жонли ижро ва кутилмаган мусиқий уйғунликларга бой кеча кутади.
ДЖ Пилигрим жонли чиқиш қилади
Тадбирнинг асосий иштирокчиларидан бири ДЖ Пилигрим бўлади. Ижрочи «Баҳор» ресторани саҳнасида махсус жонли дастур билан мухлислар қаршисига чиқади.
Унинг чиқиши электрон мусиқа, саҳна энергияси ва вокал ижролар уйғунлашган кечанинг марказий қисмига айланиши кутилмоқда.
Тадбир қачон ва қаерда ўтказилади?
«Сублиматион Тўй» кечаси 25 июль куни соат 18:30 да бошланади.
Манзил:
«Баҳор» ресторани
Тошкент шаҳри, Истиқбол кўчаси, 8-уй
Тадбирга кириш учун 21 ёшдан катта бўлиш талаб этилади.
Чипталар нархи қанча?
Кечага чипталар жой ва тоифасига қараб:
150 000 сўмдан 250 000 сўмгача нархда сотилади.
«Сублиматион Тўй» бир кечалик махсус коллаборациялар, электрон мусиқа ва ДЖ Пилигримнинг жонли чиқишини бирлаштирадиган ўзига хос мусиқий тадбир бўлиши кутилмоқда.
…