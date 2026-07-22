ДЖ Пилигрим иштирокидаги «Сублиматион Тўй» Тошкентда ўтади

·32·Маданият
ДЖ Пилигрим иштирокидаги «Сублиматион Тўй» Тошкентда ўтади

25 июль куни Тошкентда электрон мусиқа ва жонли вокални бир саҳнада бирлаштирадиган «Сублиматион Тўй» кечаси бўлиб ўтади. «Баҳор» ресторанида ташкил этиладиган тадбирнинг асосий меҳмони — таниқли ижрочи ДЖ Пилигрим.

Лойиҳанинг ўзига хос жиҳати шундаки, электрон мусиқа ижрочилари ва вокалчилар махсус жонли коллаборацияларда иштирок этади. Ташкилотчилар маълумотига кўра, тайёрланган чиқишлар саҳнада фақат бир марта намойиш этилади.

Электрон мусиқа ва жонли вокал бир саҳнада

«Сублиматион Тўй» анъанавий концертдан фарқли равишда турли ижодий йўналишларни бирлаштиришга қаратилган.

Кеча давомида электрон мусиқа ижрочилари вокалчилар билан ҳамкорликда махсус композицияларни тақдим этади. Бу чиқишлар айнан ушбу тадбир учун тайёрланган бўлиб, кейинги концертларда такрорланмаслиги айтилмоқда.

Шу сабаб томошабинларни олдиндан режалаштирилган оддий дастур эмас, балки жонли ижро ва кутилмаган мусиқий уйғунликларга бой кеча кутади.

ДЖ Пилигрим жонли чиқиш қилади

Тадбирнинг асосий иштирокчиларидан бири ДЖ Пилигрим бўлади. Ижрочи «Баҳор» ресторани саҳнасида махсус жонли дастур билан мухлислар қаршисига чиқади.

Унинг чиқиши электрон мусиқа, саҳна энергияси ва вокал ижролар уйғунлашган кечанинг марказий қисмига айланиши кутилмоқда.

Тадбир қачон ва қаерда ўтказилади?

«Сублиматион Тўй» кечаси 25 июль куни соат 18:30 да бошланади.

Манзил:

«Баҳор» ресторани
Тошкент шаҳри, Истиқбол кўчаси, 8-уй

Тадбирга кириш учун 21 ёшдан катта бўлиш талаб этилади.

Чипталар нархи қанча?

Кечага чипталар жой ва тоифасига қараб:

150 000 сўмдан 250 000 сўмгача нархда сотилади.

«Сублиматион Тўй» бир кечалик махсус коллаборациялар, электрон мусиқа ва ДЖ Пилигримнинг жонли чиқишини бирлаштирадиган ўзига хос мусиқий тадбир бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манзура янги клипида турмуш ўртоғини ҳам суратга туширди (видео)Манзура янги клипида турмуш ўртоғини ҳам суратга туширди (видео)Бугун, 21:02Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт берадиОғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт берадиБугун, 20:23Туркияда ҳам ЗАГСдан ўтган Шаҳло Салаева куёвнинг оёғини босди (видео)Туркияда ҳам ЗАГСдан ўтган Шаҳло Салаева куёвнинг оёғини босди (видео)Бугун, 19:11Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солдиАсал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солдиБугун, 18:13«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлди«Годзилла» фильми юлдузи Кейли Хоттл ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 18:12Тўйдан кейин Шаҳло Салаева қўлига илк бор тўппонча олди (видео)Тўйдан кейин Шаҳло Салаева қўлига илк бор тўппонча олди (видео)Бугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)