Хакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалари

·29·Техно
Хакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалари

Кибержиноятчилар томонидан амалга ошириладиган товламачилик ҳужумлари бугунги кунда глобал иқтисодиёт учун энг катта хавфлардан бирига айланди. Кўплаб компаниялар ўз маълумотларини қайтариб олиш ёки уларнинг тарқалиб кетишининг олдини олиш мақсадида хакерларга катта миқдорда маблағ тўлашга рози бўлишади. Бироқ, сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, жиноятчиларга пул тўлаш муаммонинг ечими эмас, балки янги ҳужумлар учун таклифномадир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Проофпоинт киберхавфсизлик компанияси ўтказган тадқиқотга кўра, хакерларга тўлов қилган компанияларнинг учдан бир қисмидан кўпроғи такрорий товламачиликка дуч келган. 953 та ташкилот ўртасида ўтказилган сўров натижалари шуни кўрсатадики, кибержиноятчилар бир марта пул олгандан сўнг, жабрланувчини тинч қўйиш ўрнига, янги талаблар билан қайта мурожаат қилишни одат тусига айлантирмоқда. Бу ҳолат рақамли дунёда товламачилар билан келишувга эришишнинг имконсиз эканлигини яна бир бор исботламоқда.

Нега хакерлар билан музокара ўтказиш хавфли?

Хавфсизлик бўйича мутахассисларнинг таъкидлашича, жиноятчилар билан "яхши ният" асосида келишиб бўлмайди. Проофпоинт маълумотларига кўра, рансомваре (товламачи дастурлар) ҳужумлари эндиликда оддий бир марталик транзакциядан кўп босқичли босим ўтказиш механизмига айланган. Хакерлар нафақат тизимни блоклаб қўйишади, балки ўғирланган маълумотларни оммага эълон қилиш билан таҳдид қилиб, бир неча бор пул ундиришга ҳаракат қилишади.

Ҳатто хакерлар ўғирланган маълумотларни ўчириб ташлашга вада берган тақдирда ҳам, амалиётда бунинг тескариси кузатилмоқда. Масалан, ўтган ойда Клуе маркетинг тадқиқот фирмаси хакерлар билан келишувга эришганини ва маълумотлар йўқ қилинганини эълон қилган эди. Бироқ, кейинчалик маълум бўлишича, бошқа бир хакерлар гуруҳи ўша маълумотларнинг нусхасини қўлга киритган ва мижозлар яна хавф остида қолган. Бу каби ҳолатлар жиноятчилар ўртасида маълумотлар алмашинуви ёки ўзаро рақобат мавжудлигини кўрсатади.

Йирик компаниялар мисолидаги аччиқ тажриба

2024-йилда АҚШнинг Чанге Ҳеалткаре компанияси билан боғлиқ воқеа кибержиноятчиликнинг нақадар мураккаблигини кўрсатиб берди. Россиялик хакерлар гуруҳи 192 миллион кишининг тиббий маълумотларини ўғирлаганидан сўнг, компания бир эмас, балки икки хил жиноятчилар гуруҳига алоҳида тўлов қилишга мажбур бўлди. Бу гуруҳлар ўртасидаги ички низолар сабабли, компания ўз мижозлари маълумотларини ҳимоя қилиш учун бир неча бор маблағ сарфлашига тўғри келди.

Буюк Британия ҳуқуқ-тартибот идоралари ЛоккБит хакерлик гуруҳига қарши ўтказилган операция давомида яна бир муҳим фактни аниқлашди. Полиция маълумотларига кўра, ЛоккБит серверларида тўловни амалга оширган қурбонларнинг маълумотлари ҳамон сақланиб келаётган бўлган. Бу эса хакерларнинг "тўлов эвазига маълумотларни ўчириш" ҳақидаги вадалари шунчаки ёлғон эканлигини тасдиқлайди.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий компаниялар учун ҳам бу жуда муҳим огоҳлантиришдир. Киберхавфсизлик мутахассислари қуйидаги чораларни тавсия этади:

  • Маълумотларнинг мунтазам равишда захира нусхаларини (баккуп) яратиш;
  • Ходимларнинг кибер-гигиена бўйича билимларини ошириш;
  • Ҳеч қачон хакерларга тўлов қилмаслик, чунки бу фақат жиноятчиликни молиялаштиради;
  • Замонавий антивирус ва ҳимоя тизимларидан фойдаланиш.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, кибер-товламачиларга пул тўлаш нафақат молиявий зарар, балки компания обрўсига ҳам путур етказади. Энг яхши ҳимоя — ҳужум содир бўлишидан олдин тизим хавфсизлигини таъминлаш ва хакерлар билан ҳар қандай мулоқотдан воз кечишдир.

КиберхавфсизликХакерларРансомвареПроофпоинтТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиGoogle Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиБугун, 20:58Apple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасApple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасБугун, 20:33Технология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиТехнология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлдиБугун, 20:25Хитойлик муҳандислар NVIDIA RTX видеокарталарини АРМ процессорларида ишлата олишдиХитойлик муҳандислар NVIDIA RTX видеокарталарини АРМ процессорларида ишлата олишдиБугун, 19:54WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиWhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиБугун, 18:57Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманSamsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманБугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда