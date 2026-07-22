Технология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлди

·20·Техно
Технология оламида катта сана: Афсонавий Зилог Z80 процессори 50 ёшга тўлди

Ҳисоблаш техникаси тарихидаги энг машҳур ва узоқ умр кўрган 8 битли чиплардан бири — Зилог Z80 процессори ўзининг 50 йиллик юбилейини нишонламоқда. 1976-йилнинг июль ойида тақдим этилган ушбу микросхема нафақат ўз даврининг инқилобий маҳсулоти бўлди, балки ярим аср давомида саноат ва маиший электроника соҳасида ўз ўрнини сақлаб қола олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Зилог Z80 процессори деярли 48 йил давомида узлуксиз ишлаб чиқарилди. Фақатгина 2024-йилнинг июн ойига келибгина Зилог компанияси Z84C00 оиласига мансуб чиплар учун буюртмаларни қабул қилишни тўхтатди. Бу каби узоқ ишлаб чиқариш сикли технология оламида жуда кам учрайдиган ҳодиса бўлиб, процессорнинг нақадар ишончли ва оммабоп бўлганидан далолат беради.

ЗХ Спектрум ва Гаме Бой даврининг пойдевори

Z80 ўз даврида кўплаб афсонавий қурилмаларнинг "юраги" вазифасини ўтаган. Айниқса, 1980-йилларда бутун дунёда, жумладан, собиқ иттифоқ ҳудудида ҳам ниҳоятда машҳур бўлган ЗХ Спектрум компьютерлари айнан шу процессор базасида ишлаган. Шунингдек, ТRS-80, МСХ ва Осборне 1 каби илк шахсий компьютерлар ҳам ушбу чип туфайли кенг оммалашган.

Ўйин саноатида ҳам Зилог Z80 ўчмас из қолдирди. Қуйидаги машҳур ўйин тизимлари айнан шу чип ёрдамида ишлаган:

  • Нинтендо Гаме Бой портатив консоласи;
  • Сега Мастер Сйстем ва Гаме Геар ўйин приставкалари;
  • КоулкоВисион тизими;
  • Пак-Ман каби машҳур аркада автоматлари.
Техник жиҳатдан оригинал Z80 процессори 4 микрометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқарилган ва ўз ичига қарийб 8,5 мингта транзисторни жамлаган эди. Унинг стандарт такт частотаси 2,5 MHz ни ташкил этган бўлса, кейинчалик чиқарилган замонавий CMOС-версиялари 20 MHz тезликкача чиқа олган.

Арзонлик ва самарадорлик уйғунлиги

Z80 нинг муваффақияти унинг Intel 8080 процессори билан тўлиқ дастурий мослигида эди. Бу эса мавжуд КП/М операцион тизими ва дастурларини ҳеч қандай қийинчиликсиз ишлатиш имконини берган. Бундан ташқари, чип ичига ўрнатилган DRAM хотирани янгилаш контроллери компьютерлар платасидаги қўшимча микросхемалар сонини камайтириш ва қурилма таннархини арзонлаштиришга хизмат қилган.

Компьютер тарихи музейи маълумотларига кўра, ушбу лойиҳани ишлаб чиқиш учун Эххон компанияси томонидан 500 минг доллар инвестиция киритилган бўлиб, ишчи прототипларни яратишга 400 минг доллар атрофида маблағ сарфланган. Бу сармоя ўзини бир неча минг баробар оқлади деб баралла айтиш мумкин.

Ҳатто уй компьютерлари кучлироқ процессорларга ўтиб кетганидан кейин ҳам, Z80 саноат автоматикасида, турли контроллерлар ва махсус ускуналар таркибида узоқ йиллар хизмат қилди. 2024-йил баҳорида Зилог ярим ўтказгичли пластиналар ишлаб чиқаришни тўхтатиши муносабати билан ушбу афсонавий оиланинг ҳаётий сикли якунланганини расман эълон қилди. Шунга қарамай, Z80 технология тарихида энг муваффақиятли ва таъсир доираси кенг архитектура сифатида қолади.

Зилог Z80ПроцессорТехнология ТарихиЗХ СпектрумГаме Бой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиGoogle Техасда янги маълумотлар марказларини қуриш учун 1 миллиард доллар ажратадиБугун, 20:58Apple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасApple'дан кутилмаган янгилик: iPhone'ни сотиб олиш шарт эмасБугун, 20:33Хакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариХакерларга тўлов қилиш киберҳужумларни тўхтатмайди: Янги тадқиқот натижалариБугун, 20:23Хитойлик муҳандислар NVIDIA RTX видеокарталарини АРМ процессорларида ишлата олишдиХитойлик муҳандислар NVIDIA RTX видеокарталарини АРМ процессорларида ишлата олишдиБугун, 19:54WhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиWhatsApp янгиланди: КарПлай имкониятлари кенгайди ва iPad учун мустақил рўйхатдан ўтиш қўшилдиБугун, 18:57Samsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманSamsung инқилобий Galaxy Z Фолд 8 смартфонини тақдим этди: Энг енгил ва ихчам флагманБугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда