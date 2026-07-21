Барселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлди
Испаниянинг Барселона клуби ўтган трансфер ойнасида англиялик ҳужумчи Мейсон Гринвуд номзодини жиддий кўриб чиққан. Каталония гранди молиявий қийинчиликлар даврида ҳужум чизиғини кучайтириш учун арзонроқ, аммо самарали вариантларни қидираётган бир пайтда, собиқ Манчестер Юнайтед форварди клуб радарига тушган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб спорт директори Деко бошчилигидаги скаутлар гуруҳи ёзги трансфер ойнасининг илк босқичларида Гринвуд номини қисқа рўйхатга киритган. Янги бош мураббий Ханси Флик қўл остида жамоанинг ҳужум салоҳиятини оширишни мақсад қилган раҳбарият, футболчининг маҳоратини юқори баҳолаган.
Барселона сўнгги йилларда иқтисодий чекловлар туфайли бозорда эҳтиёткорона ва креатив сиёсат юритишга мажбур бўлмоқда. Шу нуқтаи назардан, Мейсон Гринвуд спорт нуқтаи назаридан "кам харажат эвазига юқори натижа" бера оладиган вариант сифатида кўрилган. Унинг майдондаги универсал хусусиятлари ва бир нечта позицияда ўйнай олиши Фликнинг тактик тизимига мос келиши тахмин қилинган эди.
Sportдаги муваффақият ва тактик мослашувҲужумчининг Франциядаги муваффақиятли фаолияти каталонияликлар эътиборини тортган асосий омиллардан бири бўлди. У Марсельь сафида ўзининг профессионал обрўсини тиклашга муваффақ бўлди ва Стаде Велодроме стадионида ўтказган 81 та ўйинида 48 та гол уришга эришди. Айниқса, Лига 1 даги сўнгги тўлиқ мавсумида 26 та гол ва 11 та голли узатмани амалга оширгани унинг юқори спорт формасида эканидан далолат берган.
Ханси Флик тизимида қанотлардан марказга силжувчи ёки соф марказий ҳужумчи сифатида ҳаракат қила оладиган футболчилар жуда қадрланади. Гринвуд айнан шундай тактик мослашувчанликка эга эди. Бироқ, трансфер амалга ошмади ва якунда футболчи Туркияга йўл олиб, Fenerbahce билан шартнома имзолади.
Шуни таъкидлаш керакки, ушбу трансфернинг амалга ошиши Барселона мухлислари ва футбол жамоатчилиги ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлиши мумкин эди. Клубнинг "Мес қуе ун клуб" (Клубдан ҳам кўпроқ) шиори нафақат спортдаги муваффақиятларни, балки ижтимоий масъулият ва ахлоқий меъёрларни ҳам ўз ичига олади. Футболчининг ўтмишдаги майдон ташқарисидаги муаммолари трансфернинг якунланмаслигига таъсир қилган бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Ҳозирда Барселона ўз эътиборини бошқа ёш иқтидорларга қаратган бўлса-да, Мейсон Гринвуд вариантининг кўриб чиқилгани клубнинг трансфер бозоридаги мураккаб стратегиясидан далолат беради. Мазкур хабар каталонияликларнинг ҳар бир имкониятдан унумли фойдаланишга интилаётганини яна бир бор тасдиқлади.
…