Барселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлди

·26·Спорт
Барселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлди

Испаниянинг Барселона клуби ўтган трансфер ойнасида англиялик ҳужумчи Мейсон Гринвуд номзодини жиддий кўриб чиққан. Каталония гранди молиявий қийинчиликлар даврида ҳужум чизиғини кучайтириш учун арзонроқ, аммо самарали вариантларни қидираётган бир пайтда, собиқ Манчестер Юнайтед форварди клуб радарига тушган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, клуб спорт директори Деко бошчилигидаги скаутлар гуруҳи ёзги трансфер ойнасининг илк босқичларида Гринвуд номини қисқа рўйхатга киритган. Янги бош мураббий Ханси Флик қўл остида жамоанинг ҳужум салоҳиятини оширишни мақсад қилган раҳбарият, футболчининг маҳоратини юқори баҳолаган.

Барселона сўнгги йилларда иқтисодий чекловлар туфайли бозорда эҳтиёткорона ва креатив сиёсат юритишга мажбур бўлмоқда. Шу нуқтаи назардан, Мейсон Гринвуд спорт нуқтаи назаридан "кам харажат эвазига юқори натижа" бера оладиган вариант сифатида кўрилган. Унинг майдондаги универсал хусусиятлари ва бир нечта позицияда ўйнай олиши Фликнинг тактик тизимига мос келиши тахмин қилинган эди.

Sportдаги муваффақият ва тактик мослашув

Ҳужумчининг Франциядаги муваффақиятли фаолияти каталонияликлар эътиборини тортган асосий омиллардан бири бўлди. У Марсельь сафида ўзининг профессионал обрўсини тиклашга муваффақ бўлди ва Стаде Велодроме стадионида ўтказган 81 та ўйинида 48 та гол уришга эришди. Айниқса, Лига 1 даги сўнгги тўлиқ мавсумида 26 та гол ва 11 та голли узатмани амалга оширгани унинг юқори спорт формасида эканидан далолат берган.

Ханси Флик тизимида қанотлардан марказга силжувчи ёки соф марказий ҳужумчи сифатида ҳаракат қила оладиган футболчилар жуда қадрланади. Гринвуд айнан шундай тактик мослашувчанликка эга эди. Бироқ, трансфер амалга ошмади ва якунда футболчи Туркияга йўл олиб, Fenerbahce билан шартнома имзолади.

Шуни таъкидлаш керакки, ушбу трансфернинг амалга ошиши Барселона мухлислари ва футбол жамоатчилиги ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлиши мумкин эди. Клубнинг "Мес қуе ун клуб" (Клубдан ҳам кўпроқ) шиори нафақат спортдаги муваффақиятларни, балки ижтимоий масъулият ва ахлоқий меъёрларни ҳам ўз ичига олади. Футболчининг ўтмишдаги майдон ташқарисидаги муаммолари трансфернинг якунланмаслигига таъсир қилган бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Ҳозирда Барселона ўз эътиборини бошқа ёш иқтидорларга қаратган бўлса-да, Мейсон Гринвуд вариантининг кўриб чиқилгани клубнинг трансфер бозоридаги мураккаб стратегиясидан далолат беради. Мазкур хабар каталонияликларнинг ҳар бир имкониятдан унумли фойдаланишга интилаётганини яна бир бор тасдиқлади.

БарселонаМейсон ГринвудТрансферЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларЖаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларБугун, 20:17Барселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБарселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 19:50Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»Бугун, 18:59Криштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаКриштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаБугун, 18:40Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиМадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиБугун, 18:31Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиШакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиБугун, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"