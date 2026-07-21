SpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқади

·27·Техно
SpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқади

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси бугун, 21-июль куни коинот саноатида инқилобий қадам бўлиши кутилаётган МРВ-МEП миссиясини амалга оширади. Флорида штатидаги Канаверал бурнидан учириладиган Falcon 9 ракетаси орбитага ўзига хос коинот «механиги»ни олиб чиқади. Ушбу миссия сунъий йўлдошларнинг хизмат муддатини бевосита коинотнинг ўзида узайтиришга қаратилган илк кенг кўламли лойиҳадир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Миссия доирасида Northrop Grumman компаниясининг шўъба корхонаси — СпасеЛогистикс томонидан ишлаб чиқилган Миссион Роботик Веҳикле (МРВ) аппарати ва учта Миссион Эхтенсион Под (МEП) модули геостационар орбитага етказилади. Ушбу лойиҳанинг асосий мақсади — ёқилғиси тугаётган ёки техник носозликка учраган сунъий йўлдошларни атмосферада ёниб кетишдан сақлаб қолиш ва уларнинг фаолиятини давом эттиришдир.

МРВ аппарати ўзига хос роботлаштирилган сервис воситаси бўлиб, у АҚШ Ҳарбий-денгиз кучлари тадқиқот лабораторияси томонидан яратилган иккита уч метрлик манипулятор-«қўллар» билан жиҳозланган. Ушбу механик қўллар ёрдамида робот МEП модулларини мижозларнинг сунъий йўлдошларига ўрнатади. Бу жараён коинотда мураккаб муҳандислик ишларини инсон аралашувисиз бажариш имконини беради.

Коинотдаги «ҳаёт қутқарувчилари»

Миссион Эхтенсион Под (МEП) модуллари ихчам қурилмалар бўлиб, улар ўзининг электр двигател тизимига эга. Сунъий йўлдошга ўрнатилгандан сўнг, модул асосий аппаратнинг орбитадаги ҳолатини бошқариш ва йўналишини сақлаш вазифасини ўз зиммасига олади. Northrop Grumman маълумотларига кўра, битта шундай модул оғирлиги икки тонна атрофида бўлган сунъий йўлдошнинг умрини камида саккиз йилга узайтириши мумкин.

Янги тизимнинг илк мижозлари Австралиянинг Оптус оператори ва Интелсат компанияси бўлди. Улар аллақачон ўз аппаратлари учун модулларга буюртма беришган. Дастлабки вазифалар бажарилгандан сўнг, МРВ аппарати орбитада қолиб, келгусида бошқа сунъий йўлдошларни кўздан кечириш, кўчириш ва модернизация қилиш ишларида иштирок этади.

Ушбу миссиянинг яна бир муҳим жиҳати — МРВ аппаратининг коинотда ёқилғи қуйиш имкониятига эга эканлигидир. Қурилма АҚШ Коинот кучлари томонидан тасдиқланган Пассиве Рефуелинг Модуле интерфейси билан жиҳозланган. Бу стандарт сервис аппаратидан анча узоқ вақт фойдаланиш ва келажакдаги мураккаб миссияларни амалга ошириш учун замин яратади.

ixbt.com хабарига кўра, ушбу парвоз SpaceX учун ҳам ўзига хос аҳамиятга эга. Falcon 9 ракетасининг биринчи поғонаси геостационар орбитага чиқиш учун сарфланадиган юқори энергия туфайли Ерга қайтарилмайди. Бу ушбу тезлаткич учун 32-чи ва охирги парвоз бўлади. Бунгача у Халқаро коинот станциясига юк ташиш ва Starlink лойиҳаси доирасидаги кўплаб миссияларда хизмат қилган.

Ушбу технологиянинг ривожланиши Ўзбекистон каби ўзининг телекоммуникация йўлдошларига эга бўлишни режалаштираётган давлатлар учун ҳам стратегик аҳамиятга эга. Келажакда қимматбаҳо аппаратларни янгисига алмаштирмасдан, уларни коинотда таъмирлаш орқали маблағларни сезиларли даражада тежаш имконияти туғилади.

SpaceXElon MuskFalcon 9КоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиҲамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиБугун, 20:28Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиМинимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиБугун, 20:27Soyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиSoyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиБугун, 20:24Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиSuno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиБугун, 19:56Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиСнап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиБугун, 19:52Голливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаГолливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаБугун, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди