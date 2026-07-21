Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келди
Snapchat платформасининг эгаси бўлган Снап компанияси ижтимоий тармоқларнинг болалар ва ёшлар руҳиятига зарарли таъсири ҳақидаги даъво бўйича келишувга эришган навбатдаги технологик гигантга айланди. Мазкур суд жараёни шу ойнинг охирида бошланиши режалаштирилган эди, бироқ томонлар ўзаро келишув орқали низони ҳал қилишга қарор қилишди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg нашри хабарига кўра, Снап компанияси ушбу келишувни тасдиқлаган, аммо унинг молиявий шартлари ва тафсилотлари ҳозирча очиқланмаган. Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларнинг ўсмирлар саломатлигига салбий таъсири юзасидан йирик компанияларга қарши очилган кенг кўламли суд ишларининг бир қисмидир.
Яқинда TikTok ҳам худди шу иш доирасида даъвогар билан келишувга эришган эди. Лос-Анжелесда бўлиб ўтадиган ҳакамлар ҳайъати иштирокидаги суд жараёни олдидан TikTok ўзининг масъулиятини ёпишга муваффақ бўлди. Шунингдек, YouTube ҳам келишув йўлини танлаган бўлиб, ҳозирда ушбу иш бўйича ягона судланувчи сифатида Meta компанияси қолмоқда.
Болалар хавфсизлиги ва суд прецедентлариMeta компанияси учун вазият анча мураккаб кўриниш олмоқда. Компания жорий йил бошида Ню-Мексико штатида болалар хавфсизлиги бўйича ўхшаш суд ишида мағлуб бўлган эди. Бу Meta учун ушбу йўналишдаги илк расмий суд мағлубияти сифатида қайд этилди. Март ойида эса Лос-Анжелес суди Meta ва Google компанияларини айбдор деб топиб, жабрланувчига 6 миллион доллар миқдорида товон пули тўлаш мажбуриятини юклаган.
Ушбу суд қарорлари бутун дунё бўйлаб ижтимоий тармоқларга қарши янги даъволар тўлқинини келтириб чиқармоқда. Даъвогарлар платформаларнинг ўзига ўргатиб қўювчи (аддиктив) табиати ва алгоритмларнинг ёшлар руҳий саломатлигига, хусусан, тушкунлик ва хавотир ҳиссини оширишига эътироз билдиришмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам Snapchat ва TikTok каби иловалар оммалашганини ҳисобга олсак, халқаро миқёсдаги бундай суд қарорлари маҳаллий аудитория учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу каби босимлар натижасида компаниялар ўз платформаларида хавфсизлик чораларини кучайтиришга ва ота-она назорати функцияларини кенгайтиришга мажбур бўлмоқда.
Экспертларнинг фикрича, бундай келишувлар ва суд қарорлари келажакда ижтимоий тармоқлар дизайнининг тубдан ўзгаришига олиб келиши мумкин. Компаниялар келажакдаги суд харажатларидан қочиш учун алгоритмларни қайта кўриб чиқишлари ва ёш фойдаланувчилар учун хавфсизроқ муҳит яратишлари кутилмоқда.
…