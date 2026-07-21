Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келди

·26·Техно
Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келди

Snapchat платформасининг эгаси бўлган Снап компанияси ижтимоий тармоқларнинг болалар ва ёшлар руҳиятига зарарли таъсири ҳақидаги даъво бўйича келишувга эришган навбатдаги технологик гигантга айланди. Мазкур суд жараёни шу ойнинг охирида бошланиши режалаштирилган эди, бироқ томонлар ўзаро келишув орқали низони ҳал қилишга қарор қилишди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg нашри хабарига кўра, Снап компанияси ушбу келишувни тасдиқлаган, аммо унинг молиявий шартлари ва тафсилотлари ҳозирча очиқланмаган. Ушбу ҳолат ижтимоий тармоқларнинг ўсмирлар саломатлигига салбий таъсири юзасидан йирик компанияларга қарши очилган кенг кўламли суд ишларининг бир қисмидир.

Яқинда TikTok ҳам худди шу иш доирасида даъвогар билан келишувга эришган эди. Лос-Анжелесда бўлиб ўтадиган ҳакамлар ҳайъати иштирокидаги суд жараёни олдидан TikTok ўзининг масъулиятини ёпишга муваффақ бўлди. Шунингдек, YouTube ҳам келишув йўлини танлаган бўлиб, ҳозирда ушбу иш бўйича ягона судланувчи сифатида Meta компанияси қолмоқда.

Болалар хавфсизлиги ва суд прецедентлари

Meta компанияси учун вазият анча мураккаб кўриниш олмоқда. Компания жорий йил бошида Ню-Мексико штатида болалар хавфсизлиги бўйича ўхшаш суд ишида мағлуб бўлган эди. Бу Meta учун ушбу йўналишдаги илк расмий суд мағлубияти сифатида қайд этилди. Март ойида эса Лос-Анжелес суди Meta ва Google компанияларини айбдор деб топиб, жабрланувчига 6 миллион доллар миқдорида товон пули тўлаш мажбуриятини юклаган.

Ушбу суд қарорлари бутун дунё бўйлаб ижтимоий тармоқларга қарши янги даъволар тўлқинини келтириб чиқармоқда. Даъвогарлар платформаларнинг ўзига ўргатиб қўювчи (аддиктив) табиати ва алгоритмларнинг ёшлар руҳий саломатлигига, хусусан, тушкунлик ва хавотир ҳиссини оширишига эътироз билдиришмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида ҳам Snapchat ва TikTok каби иловалар оммалашганини ҳисобга олсак, халқаро миқёсдаги бундай суд қарорлари маҳаллий аудитория учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу каби босимлар натижасида компаниялар ўз платформаларида хавфсизлик чораларини кучайтиришга ва ота-она назорати функцияларини кенгайтиришга мажбур бўлмоқда.

Экспертларнинг фикрича, бундай келишувлар ва суд қарорлари келажакда ижтимоий тармоқлар дизайнининг тубдан ўзгаришига олиб келиши мумкин. Компаниялар келажакдаги суд харажатларидан қочиш учун алгоритмларни қайта кўриб чиқишлари ва ёш фойдаланувчилар учун хавфсизроқ муҳит яратишлари кутилмоқда.

СнапSnapchatTikTokMetaИжтимоий Тармоқ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиҲамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиБугун, 20:28Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиМинимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиБугун, 20:27Soyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиSoyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиБугун, 20:24SpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиSpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиБугун, 19:57Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиSuno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиБугун, 19:56Голливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаГолливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаБугун, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди