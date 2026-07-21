EA Sports ФК ва Grok башорати: 2026-йилги жаҳон чемпиони номи маълум бўлди
Футбол олами 2026-йилда АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтадиган навбатдаги жаҳон чемпионатини интиқлик билан кутаётган бир вақтда, замонавий технологиялар турнир ғолиби масаласида ўз ҳукмини эълон қилди. EA Sports ФК футбол симулятори ҳамда Илон Маскга тегишли Grok сунъий интеллекти бир овоздан Испания терма жамоасини бўлажак чемпион сифатида кўрсатмоқда. Бу шунчаки тахмин эмас, балки мураккаб алгоритмлар ва кўп йиллик статистик таҳлиллар натижасидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
EA Sports ФК (собиқ FIFA серияси) ишлаб чиқувчилари томонидан ўтказилган виртуал моделлаштириш натижаларига кўра, турнир финалида Испания ва Аргентина терма жамоалари тўқнаш келади. Ҳал қилувчи баҳсда испанлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихларида иккинчи бор жаҳон кубогини бошлари узра баланд кўтаришади. Ушбу маълумотлар ixbt.com нашри томонидан тақдим этилган ҳисоботларда ўз аксини топган.
Технологик аниқлик: 16 йиллик анъанаEA Sports тизимининг башоратлари шунчаки тасодиф эмас. Ушбу симулятор сўнгги 16 йил давомида жаҳон чемпионлари ким бўлишини мутлақ аниқлик билан айтиб келмоқда. Дастур жамоаларнинг таркиби, футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва ўйин услубларини таҳлил қилиб, турнирни минглаб маротаба виртуал симуляция қилади. Бу усул 2010-йилдан буён хато қилмай келаётгани мутахассисларни ҳайратга солиб келмоқда.
Эслатиб ўтамиз, EA Sports аввалроқ қуйидаги чемпионларни тўғри топган эди:
- 2010-йил — Испания;
- 2014-йил — Германия;
- 2018-йил — Франция;
- 2022-йил — Аргентина.
Бу йилги башоратда Испаниянинг ғалабаси нафақат ўйин симулятори, балки Grok чат-боти томонидан ҳам тасдиқланди. Сунъий интеллектнинг бундай якдил фикрга келиши Испания терма жамоасининг ҳозирги таркиби ва ўсиш динамикаси нақадар кучли эканлигидан далолат беради. Grok ўз таҳлилларида жамоавий тактика ва ёш иқтидорларнинг салоҳиятига алоҳида урғу берган.
Башоратлар Ўзбекистон учун нега муҳим?Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ушбу технологик прогнозлар алоҳида аҳамиятга эга. Миллий терма жамоамиз 2026-йилги жаҳон чемпионатига йўлланма олиш учун жиддий кураш олиб бораётган бир пайтда, турнирнинг умумий манзараси ва фаворитлар ҳақидаги маълумотлар қизиқиш уйғотиши табиий. Агар EA Sports ФК башорати яна амалга ошса, биз футбол тарихидаги энг аниқ технологик прогнозлар сериясининг гувоҳи бўламиз.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, замонавий технологиялар спортдаги кутилмаган ҳодисаларни ҳам ҳисоблаб чиқиш даражасига етди. Бироқ футбол майдондаги ўйин эканлигини унутмаслик лозим. Ҳозирча эса Испания мухлислари сунъий интеллектнинг ушбу хушхабаридан мамнун бўлишлари мумкин, чунки EA Sports ФК шу пайтгача адашмаган.
…