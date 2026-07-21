EA Sports ФК ва Grok башорати: 2026-йилги жаҳон чемпиони номи маълум бўлди

·37·Техно
EA Sports ФК ва Grok башорати: 2026-йилги жаҳон чемпиони номи маълум бўлди

Футбол олами 2026-йилда АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтадиган навбатдаги жаҳон чемпионатини интиқлик билан кутаётган бир вақтда, замонавий технологиялар турнир ғолиби масаласида ўз ҳукмини эълон қилди. EA Sports ФК футбол симулятори ҳамда Илон Маскга тегишли Grok сунъий интеллекти бир овоздан Испания терма жамоасини бўлажак чемпион сифатида кўрсатмоқда. Бу шунчаки тахмин эмас, балки мураккаб алгоритмлар ва кўп йиллик статистик таҳлиллар натижасидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

EA Sports ФК (собиқ FIFA серияси) ишлаб чиқувчилари томонидан ўтказилган виртуал моделлаштириш натижаларига кўра, турнир финалида Испания ва Аргентина терма жамоалари тўқнаш келади. Ҳал қилувчи баҳсда испанлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ўз тарихларида иккинчи бор жаҳон кубогини бошлари узра баланд кўтаришади. Ушбу маълумотлар ixbt.com нашри томонидан тақдим этилган ҳисоботларда ўз аксини топган.

Технологик аниқлик: 16 йиллик анъана

EA Sports тизимининг башоратлари шунчаки тасодиф эмас. Ушбу симулятор сўнгги 16 йил давомида жаҳон чемпионлари ким бўлишини мутлақ аниқлик билан айтиб келмоқда. Дастур жамоаларнинг таркиби, футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва ўйин услубларини таҳлил қилиб, турнирни минглаб маротаба виртуал симуляция қилади. Бу усул 2010-йилдан буён хато қилмай келаётгани мутахассисларни ҳайратга солиб келмоқда.

Эслатиб ўтамиз, EA Sports аввалроқ қуйидаги чемпионларни тўғри топган эди:

  • 2010-йил — Испания;
  • 2014-йил — Германия;
  • 2018-йил — Франция;
  • 2022-йил — Аргентина.

Бу йилги башоратда Испаниянинг ғалабаси нафақат ўйин симулятори, балки Grok чат-боти томонидан ҳам тасдиқланди. Сунъий интеллектнинг бундай якдил фикрга келиши Испания терма жамоасининг ҳозирги таркиби ва ўсиш динамикаси нақадар кучли эканлигидан далолат беради. Grok ўз таҳлилларида жамоавий тактика ва ёш иқтидорларнинг салоҳиятига алоҳида урғу берган.

Башоратлар Ўзбекистон учун нега муҳим?

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ушбу технологик прогнозлар алоҳида аҳамиятга эга. Миллий терма жамоамиз 2026-йилги жаҳон чемпионатига йўлланма олиш учун жиддий кураш олиб бораётган бир пайтда, турнирнинг умумий манзараси ва фаворитлар ҳақидаги маълумотлар қизиқиш уйғотиши табиий. Агар EA Sports ФК башорати яна амалга ошса, биз футбол тарихидаги энг аниқ технологик прогнозлар сериясининг гувоҳи бўламиз.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, замонавий технологиялар спортдаги кутилмаган ҳодисаларни ҳам ҳисоблаб чиқиш даражасига етди. Бироқ футбол майдондаги ўйин эканлигини унутмаслик лозим. Ҳозирча эса Испания мухлислари сунъий интеллектнинг ушбу хушхабаридан мамнун бўлишлари мумкин, чунки EA Sports ФК шу пайтгача адашмаган.

ФутболТехнологияEA Sports ФКGrokЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиSpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиБугун, 19:57Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиSuno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиБугун, 19:56Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиСнап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиБугун, 19:52Голливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаГолливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаБугун, 19:27Буюк Британия шов-шувли рақамли идентификация карталари режасидан воз кечдиБуюк Британия шов-шувли рақамли идентификация карталари режасидан воз кечдиБугун, 19:27Amazon хатоси туфайли мижозга бир дона ўрнига бешта Intel процессори юборилдиAmazon хатоси туфайли мижозга бир дона ўрнига бешта Intel процессори юборилдиБугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди