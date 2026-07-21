Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»

·37·Спорт
Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»

Аргентина миллий жамоаси яримҳимоячиси Родриго Де Паул ЖЧ–2026 финалида Испаниядан учралган мағлубиятдан кейин мухлисларга мурожаат қилди. Футболчи жаҳон кубогини яна Аргентинага олиб кела олмаганидан қаттиқ афсусда эканини билдириб, оғир лаҳзаларда ҳам терма жамоага бўлган муҳаббат сўнмаслигини таъкидлади.

Аргентиналиклар ҳал қилувчи учрашувда Испанияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади.

«Сизлар бу ҳисни яна туйишга лойиқ эдингиз»

Де Паул ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қолдирган постида энг катта алам жаҳон чемпионати кубогини мамлакатга қайтариб бора олмагани эканини ёзди.

«Энг оғриқлиси шундаки, биз жаҳон чемпионати кубогини яна мамлакатимизга олиб келолмадик. Агар кимдир бу ҳисларни яна бир бор туйишга лойиқ бўлса, у сизлар эдингиз», — деди футболчи.

Унинг фикрича, мағлубият қанчалик оғир бўлмасин, аргентиналик мухлислар билан миллий жамоа ўртасидаги муносабат битта соврин натижаси билан чекланмайди.

Кубокдан ҳам кучлироқ алоқа

Яримҳимоячининг таъкидлашича, финалдан кейин бироз вақт ўтгач, жамоа мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши ва термага бўлган садоқатини янада чуқурроқ ҳис қила бошлаган.

«Бир неча соат ўтгач, сизнинг миллий жамоа билан алоқангиз кубокдан бошқа даражада эканини тушуна бошлаймиз. Мен шундай қийин паллаларда айнан шундан нажот топяпман», — деб ёзди Де Паул.

Футболчи учун мухлисларнинг муносабати мағлубиятдан кейинги оғир ҳисларни енгишда асосий таянчга айланган.

Танқидчиларга ҳам жавоб қайтарди

Де Паул ўз мурожаатида Аргентина терма жамоасининг муваффақиятсизлигини кутиб турганлар ва мундиал давомида турли фитна назарияларини тарқатганларни ҳам тилга олди.

Унинг фикрича, айримлар аргентиналик мухлислар ва футболчилар ўртасидаги ўзига хос ҳиссий боғлиқликни тушуна олмагани учун жамоага қарши салбий муносабат билдирган.

«Бизнинг табассумларимиз уларни безовта қилади, бизнинг қандай эканлигимиз уларни безовта қилади. Аммо биз қилган барча ишлар миллий жамоа либосига бўлган ишқ ва муҳаббат ҳар нарсани енгишини тасдиқлади», — деди у.

«Аргентиналик эканимдан ҳар қачонгидан ҳам фахрланаман»

Финалдаги мағлубият Де Паул учун узоқ вақт оғриқли хотира бўлиб қолишини яширмади. Шунга қарамай, у миллий жамоа ва ўз ватани билан фахрланишини алоҳида қайд этди.

«Бу ҳали узоқ вақт оғриқ беришда давом этади. Аммо бугун, ҳар қачонгидан ҳам кўра, аргентиналик эканлигимдан фахрланаман», — деб якунлади футболчи.

Мундиалда еттита ўйин ўтказди

«Интер Майами» шарафини ҳимоя қилаётган Родриго Де Паул ЖЧ–2026да Аргентина миллий жамоасининг барча еттита учрашувида майдонга тушди.

Яримҳимоячи мусобақа давомида битта голли узатмани амалга оширди ва жамоанинг финалгача етиб боришида муҳим роль ўйнади.

Аргентина чемпионликни сақлаб қола олмаган бўлса-да, Де Паулнинг мурожаати футболчилар учун терма жамоа либоси оддий спорт формаси эмас, балки миллионлаб мухлислар билан боғлаб турувчи рамз эканини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБарселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБугун, 19:55Барселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБарселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 19:50Криштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаКриштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаБугун, 18:40Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиМадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиБугун, 18:31Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиШакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиБугун, 18:26«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — Суперлига«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — СуперлигаБугун, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"