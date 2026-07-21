Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»
Аргентина миллий жамоаси яримҳимоячиси Родриго Де Паул ЖЧ–2026 финалида Испаниядан учралган мағлубиятдан кейин мухлисларга мурожаат қилди. Футболчи жаҳон кубогини яна Аргентинага олиб кела олмаганидан қаттиқ афсусда эканини билдириб, оғир лаҳзаларда ҳам терма жамоага бўлган муҳаббат сўнмаслигини таъкидлади.
Аргентиналиклар ҳал қилувчи учрашувда Испанияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмади.
«Сизлар бу ҳисни яна туйишга лойиқ эдингиз»
Де Паул ижтимоий тармоқдаги саҳифасида қолдирган постида энг катта алам жаҳон чемпионати кубогини мамлакатга қайтариб бора олмагани эканини ёзди.
«Энг оғриқлиси шундаки, биз жаҳон чемпионати кубогини яна мамлакатимизга олиб келолмадик. Агар кимдир бу ҳисларни яна бир бор туйишга лойиқ бўлса, у сизлар эдингиз», — деди футболчи.
Унинг фикрича, мағлубият қанчалик оғир бўлмасин, аргентиналик мухлислар билан миллий жамоа ўртасидаги муносабат битта соврин натижаси билан чекланмайди.
Кубокдан ҳам кучлироқ алоқа
Яримҳимоячининг таъкидлашича, финалдан кейин бироз вақт ўтгач, жамоа мухлисларнинг қўллаб-қувватлаши ва термага бўлган садоқатини янада чуқурроқ ҳис қила бошлаган.
«Бир неча соат ўтгач, сизнинг миллий жамоа билан алоқангиз кубокдан бошқа даражада эканини тушуна бошлаймиз. Мен шундай қийин паллаларда айнан шундан нажот топяпман», — деб ёзди Де Паул.
Футболчи учун мухлисларнинг муносабати мағлубиятдан кейинги оғир ҳисларни енгишда асосий таянчга айланган.
Танқидчиларга ҳам жавоб қайтарди
Де Паул ўз мурожаатида Аргентина терма жамоасининг муваффақиятсизлигини кутиб турганлар ва мундиал давомида турли фитна назарияларини тарқатганларни ҳам тилга олди.
Унинг фикрича, айримлар аргентиналик мухлислар ва футболчилар ўртасидаги ўзига хос ҳиссий боғлиқликни тушуна олмагани учун жамоага қарши салбий муносабат билдирган.
«Бизнинг табассумларимиз уларни безовта қилади, бизнинг қандай эканлигимиз уларни безовта қилади. Аммо биз қилган барча ишлар миллий жамоа либосига бўлган ишқ ва муҳаббат ҳар нарсани енгишини тасдиқлади», — деди у.
«Аргентиналик эканимдан ҳар қачонгидан ҳам фахрланаман»
Финалдаги мағлубият Де Паул учун узоқ вақт оғриқли хотира бўлиб қолишини яширмади. Шунга қарамай, у миллий жамоа ва ўз ватани билан фахрланишини алоҳида қайд этди.
«Бу ҳали узоқ вақт оғриқ беришда давом этади. Аммо бугун, ҳар қачонгидан ҳам кўра, аргентиналик эканлигимдан фахрланаман», — деб якунлади футболчи.
Мундиалда еттита ўйин ўтказди
«Интер Майами» шарафини ҳимоя қилаётган Родриго Де Паул ЖЧ–2026да Аргентина миллий жамоасининг барча еттита учрашувида майдонга тушди.
Яримҳимоячи мусобақа давомида битта голли узатмани амалга оширди ва жамоанинг финалгача етиб боришида муҳим роль ўйнади.
Аргентина чемпионликни сақлаб қола олмаган бўлса-да, Де Паулнинг мурожаати футболчилар учун терма жамоа либоси оддий спорт формаси эмас, балки миллионлаб мухлислар билан боғлаб турувчи рамз эканини яна бир бор кўрсатди.
…