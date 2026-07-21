«Бешиктош»дан 2484 та ставка қилинган: Туркияда 17 амалдор ушланди

·0·Дунё
«Бешиктош»дан 2484 та ставка қилинган: Туркияда 17 амалдор ушланди

Туркия футболида йирик букмекерлик можароси авж олди. Профессионал клубларда ишлаган 17 нафар амалдор ўз жамоалари иштирокидаги учрашувларга пул тикканлик гумони билан қўлга олинди.

Daily Sabah маълумотига кўра, тергов жараёнида 2020–2026 йилларга оид расмий букмекерлик платформалари маълумотлари ҳамда молиявий разведка ҳисоботлари ўрганилган. Текширув натижасида жами 19 нафар клуб вакили спорт ставкалари билан шуғуллангани аниқланган.

Ўз клубларининг ўйинларига пул тикишган

Прокуратура талқинига кўра, гумонланувчилар ўзлари фаолият юритган клублар иштирокидаги учрашувларга турли кўринишда ставка қўйган.

Улар пул тиккан йўналишлар орасида:

  • рақиб жамоанинг ғалабаси;

  • учрашувдаги умумий голлар сони;

  • айрим футболчиларнинг шахсий кўрсаткичлари бўлган.

Тергов материалларида барча ставкалар Туркияда қонуний фаолият юритувчи букмекерлик платформалари орқали амалга оширилгани қайд этилмоқда.

Бироқ ставкаларнинг расмий платформаларда қўйилгани клуб амалдорларининг ўз жамоалари ўйинларига пул тикиши билан боғлиқ манфаатлар тўқнашуви ҳақидаги саволларни бартараф этмайди.

Машҳур клублар вакиллари ҳам рўйхатда

Гумонланувчилар орасида Туркия футболида яхши танилган бир қатор клубларнинг амалдаги ёки собиқ вакиллари ҳам бор.

Хабарда қуйидаги клублар тилга олинган:

  • «Бешиктош»;

  • «Галатасарой»;

  • «Адана Демирспор»;

  • «Болуспор»;

  • «Алтай»;

  • «Генчлербирлиги».

Шунингдек, бошқа профессионал клубларда раҳбарлик лавозимларида ишлаган шахслар ҳам тергов доирасига тушган.

Ҳозирча клубларнинг ўзлари ушбу ҳолат юзасидан қандай чора кўриши ва гумонланувчиларнинг лавозимда қолиш-қолмаслиги ҳақида тўлиқ маълумот берилмаган.

Энг кўп ставка «Бешиктош» амалдорларига тегишли

Тергов маълумотларига кўра, қайд этилган ставкалар сони бўйича «Бешиктош»нинг икки нафар амалдори алоҳида ажралиб турган.

Толга Киргиз 1488 марта, Керем Гюрел эса 996 марта пул тиккани айтилмоқда. Бу рақамлар терговчиларнинг эътиборини жалб қилган асосий ҳолатлардан бири бўлган.

Ушбу ставкаларнинг қанча қисми айнан «Бешиктош» иштирокидаги ўйинларга тўғри келиши ва улардан қандай молиявий фойда олингани ҳозирча очиқланмаган.

Олти йиллик маълумотлар текширилди

Тергов органлари бир неча йилни қамраб олган катта ҳажмдаги рақамли ва молиявий маълумотларни таҳлил қилган.

2020 йилдан 2026 йилгача бўлган даврдаги ҳисоблар, ставка тарихи ва пул ҳаракатлари солиштирилган. Натижада 19 нафар шахснинг букмекерлик фаоллиги аниқланган, улардан 17 нафари қўлга олинган.

Қолган икки шахснинг мақоми ва уларга нисбатан қандай процессуал чора қўлланиши ҳақида хабарда батафсил маълумот келтирилмаган.

Тергов давом этмоқда

Ҳозирча ушланган шахсларнинг айби суд ҳукми билан тасдиқланган эмас. Уларга қўйилаётган даъволар тергов ва прокуратура материалларига асосланган гумонлар ҳисобланади.

Кейинги босқичда ставкалар натижаларга таъсир кўрсатган-кўрсатмагани, клубларга зарар етказилгани ёки бошқа шахслар ҳам ушбу жараёнга жалб этилгани аниқланиши кутилмоқда.

Мазкур иш Туркия футболидаги энг йирик букмекерлик текширувларидан бирига айланиши мумкин. Энг катта савол эса ўз клуби ўйинларига ставка қўйган амалдорлар натижалар ҳақида олдиндан маълумотга эга бўлганми-йўқми, деган масала бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўл бўйидаги 10 та яшил шиша сирли воқеага айландиЙўл бўйидаги 10 та яшил шиша сирли воқеага айландиБугун, 18:00Нью-Йоркдаги суд биноси олдида ёнғин чиқармоқчи бўлган шахс ушланди (видео)Нью-Йоркдаги суд биноси олдида ёнғин чиқармоқчи бўлган шахс ушланди (видео)Бугун, 17:44Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди Австралияда бир йўлдошли тўрт эгизак соғ-омон туғилди Бугун, 17:36Винисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирдиВинисиус таътил пайтида ияк коррекцияси қилдирдиБугун, 17:21Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди Бугун, 16:48Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиКана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?