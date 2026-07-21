«Бешиктош»дан 2484 та ставка қилинган: Туркияда 17 амалдор ушланди
Туркия футболида йирик букмекерлик можароси авж олди. Профессионал клубларда ишлаган 17 нафар амалдор ўз жамоалари иштирокидаги учрашувларга пул тикканлик гумони билан қўлга олинди.
Daily Sabah маълумотига кўра, тергов жараёнида 2020–2026 йилларга оид расмий букмекерлик платформалари маълумотлари ҳамда молиявий разведка ҳисоботлари ўрганилган. Текширув натижасида жами 19 нафар клуб вакили спорт ставкалари билан шуғуллангани аниқланган.
Ўз клубларининг ўйинларига пул тикишган
Прокуратура талқинига кўра, гумонланувчилар ўзлари фаолият юритган клублар иштирокидаги учрашувларга турли кўринишда ставка қўйган.
Улар пул тиккан йўналишлар орасида:
рақиб жамоанинг ғалабаси;
учрашувдаги умумий голлар сони;
айрим футболчиларнинг шахсий кўрсаткичлари бўлган.
Тергов материалларида барча ставкалар Туркияда қонуний фаолият юритувчи букмекерлик платформалари орқали амалга оширилгани қайд этилмоқда.
Бироқ ставкаларнинг расмий платформаларда қўйилгани клуб амалдорларининг ўз жамоалари ўйинларига пул тикиши билан боғлиқ манфаатлар тўқнашуви ҳақидаги саволларни бартараф этмайди.
Машҳур клублар вакиллари ҳам рўйхатда
Гумонланувчилар орасида Туркия футболида яхши танилган бир қатор клубларнинг амалдаги ёки собиқ вакиллари ҳам бор.
Хабарда қуйидаги клублар тилга олинган:
«Бешиктош»;
«Галатасарой»;
«Адана Демирспор»;
«Болуспор»;
«Алтай»;
«Генчлербирлиги».
Шунингдек, бошқа профессионал клубларда раҳбарлик лавозимларида ишлаган шахслар ҳам тергов доирасига тушган.
Ҳозирча клубларнинг ўзлари ушбу ҳолат юзасидан қандай чора кўриши ва гумонланувчиларнинг лавозимда қолиш-қолмаслиги ҳақида тўлиқ маълумот берилмаган.
Энг кўп ставка «Бешиктош» амалдорларига тегишли
Тергов маълумотларига кўра, қайд этилган ставкалар сони бўйича «Бешиктош»нинг икки нафар амалдори алоҳида ажралиб турган.
Толга Киргиз 1488 марта, Керем Гюрел эса 996 марта пул тиккани айтилмоқда. Бу рақамлар терговчиларнинг эътиборини жалб қилган асосий ҳолатлардан бири бўлган.
Ушбу ставкаларнинг қанча қисми айнан «Бешиктош» иштирокидаги ўйинларга тўғри келиши ва улардан қандай молиявий фойда олингани ҳозирча очиқланмаган.
Олти йиллик маълумотлар текширилди
Тергов органлари бир неча йилни қамраб олган катта ҳажмдаги рақамли ва молиявий маълумотларни таҳлил қилган.
2020 йилдан 2026 йилгача бўлган даврдаги ҳисоблар, ставка тарихи ва пул ҳаракатлари солиштирилган. Натижада 19 нафар шахснинг букмекерлик фаоллиги аниқланган, улардан 17 нафари қўлга олинган.
Қолган икки шахснинг мақоми ва уларга нисбатан қандай процессуал чора қўлланиши ҳақида хабарда батафсил маълумот келтирилмаган.
Тергов давом этмоқда
Ҳозирча ушланган шахсларнинг айби суд ҳукми билан тасдиқланган эмас. Уларга қўйилаётган даъволар тергов ва прокуратура материалларига асосланган гумонлар ҳисобланади.
Кейинги босқичда ставкалар натижаларга таъсир кўрсатган-кўрсатмагани, клубларга зарар етказилгани ёки бошқа шахслар ҳам ушбу жараёнга жалб этилгани аниқланиши кутилмоқда.
Мазкур иш Туркия футболидаги энг йирик букмекерлик текширувларидан бирига айланиши мумкин. Энг катта савол эса ўз клуби ўйинларига ставка қўйган амалдорлар натижалар ҳақида олдиндан маълумотга эга бўлганми-йўқми, деган масала бўлиб қолмоқда.
…