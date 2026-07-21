Барселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқда

·28·Спорт
Барселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқда

Каталониянинг Барселона клуби Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпионлигини қўлга киритган тажрибали ҳимоячи Аймерик Лапорте трансфери бўйича амалий ҳаракатларни бошлади. Жаҳон биринчилигида кўрсатган ишончли ўйини ва Пау Кубарси билан ҳосил қилган мустаҳкам тандеми каталонияликлар раҳбариятида катта таассурот қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

СПОРТ нашри хабарига кўра, Барселона спорт директори Деко яқин вақт ичида футболчининг вакиллари билан учрашиб, трансфер шартларини муҳокама қилишни режалаштирган. 32 ёшли ҳимоячи ҳозирда Athletic Club шарафини ҳимоя қилмоқда ва унинг амалдаги шартномаси 2028-йилга қадар мўлжалланган. Бироқ, унинг шартномасидаги товон пули миқдори клуб учун жуда қулай имконият яратиши мумкин.

Деко АҚШдаги тур давомида Лапорте атрофидаги вазиятни ўрганишни бошлаган эди. Жаҳон чемпионати якунлангач, томонлар музокараларнинг иккинчи босқичига ўтишга келишиб олишган. Испания терма жамоасининг турнир давомида атиги битта гол ўтказиб юборгани ва бу муваффақиятда Лапортенинг ҳиссаси беқиёс бўлгани Барселона мураббийлар штабини ушбу трансферга ундамоқда.

Ҳимоядаги тажриба ва молиявий қулайлик

Барселона раҳбарияти Аймерик Лапортени нафақат маҳорати, балки унинг ғолиблик руҳияти учун ҳам жамоага таклиф этмоқчи. Футболчининг коллекциясида олтита Англия Премер-лигаси чемпионлиги, Чемпионлар лигаси кубоги, Евро-2024 ва эндиликда жаҳон чемпионати олтин медаллари мавжуд. Бундай бой тажриба ёш футболчилардан иборат каталонияликлар ҳимоясига барқарорлик олиб келиши кутилмоқда.

Молиявий томондан қараганда, ушбу келашув Барселона учун жуда фойдали ҳисобланади. Лапортенинг шартномасида 15 миллион евродан камроқ миқдорда товон пули белгиланган. Бу эса клубга катта маблағ сарфламасдан туриб, юқори савиядаги чап оёқли марказий ҳимоячини қўлга киритиш имконини беради.

Клуб мутасаддилари Иниго Мартинез билан боғлиқ муваффақиятли тажрибани ҳам ҳисобга олишмоқда. Мартинез жамоага келганида кўплаб шубҳалар бўлганига қарамай, у қисқа вақт ичида ҳимоя чизиғининг ажралмас қисмига айланди. Лапорте ҳам худди шундай профилга эга бўлиб, у ҳам Ла Лига, ҳам Англия чемпионатида ўзини кўрсатишга улгурган.

Ҳозирда Барселона ҳимоясининг келажаги ҳисобланган Пау Кубарси билан Лапортенинг терма жамоадаги ҳамкорлиги мукаммал даражада шаклланган. Goal.com маълумотларига кўра, айнан мана шу омил клубнинг трансфер бозоридаги устувор вазифаларини ўзгартириб юборган. Агар келишув амалга ошса, Барселона яқин икки-уч мавсум учун ҳимоя марказини тўлиқ шакллантириб олади.

БарселонаАймерик ЛапортеТрансферларЛа ЛигаИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларЖаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларБугун, 20:17Барселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБарселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБугун, 19:55Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»Бугун, 18:59Криштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаКриштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаБугун, 18:40Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиМадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиБугун, 18:31Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиШакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиБугун, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"