Барселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқда
Каталониянинг Барселона клуби Испания терма жамоаси сафида жаҳон чемпионлигини қўлга киритган тажрибали ҳимоячи Аймерик Лапорте трансфери бўйича амалий ҳаракатларни бошлади. Жаҳон биринчилигида кўрсатган ишончли ўйини ва Пау Кубарси билан ҳосил қилган мустаҳкам тандеми каталонияликлар раҳбариятида катта таассурот қолдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
СПОРТ нашри хабарига кўра, Барселона спорт директори Деко яқин вақт ичида футболчининг вакиллари билан учрашиб, трансфер шартларини муҳокама қилишни режалаштирган. 32 ёшли ҳимоячи ҳозирда Athletic Club шарафини ҳимоя қилмоқда ва унинг амалдаги шартномаси 2028-йилга қадар мўлжалланган. Бироқ, унинг шартномасидаги товон пули миқдори клуб учун жуда қулай имконият яратиши мумкин.
Деко АҚШдаги тур давомида Лапорте атрофидаги вазиятни ўрганишни бошлаган эди. Жаҳон чемпионати якунлангач, томонлар музокараларнинг иккинчи босқичига ўтишга келишиб олишган. Испания терма жамоасининг турнир давомида атиги битта гол ўтказиб юборгани ва бу муваффақиятда Лапортенинг ҳиссаси беқиёс бўлгани Барселона мураббийлар штабини ушбу трансферга ундамоқда.
Ҳимоядаги тажриба ва молиявий қулайликБарселона раҳбарияти Аймерик Лапортени нафақат маҳорати, балки унинг ғолиблик руҳияти учун ҳам жамоага таклиф этмоқчи. Футболчининг коллекциясида олтита Англия Премер-лигаси чемпионлиги, Чемпионлар лигаси кубоги, Евро-2024 ва эндиликда жаҳон чемпионати олтин медаллари мавжуд. Бундай бой тажриба ёш футболчилардан иборат каталонияликлар ҳимоясига барқарорлик олиб келиши кутилмоқда.
Молиявий томондан қараганда, ушбу келашув Барселона учун жуда фойдали ҳисобланади. Лапортенинг шартномасида 15 миллион евродан камроқ миқдорда товон пули белгиланган. Бу эса клубга катта маблағ сарфламасдан туриб, юқори савиядаги чап оёқли марказий ҳимоячини қўлга киритиш имконини беради.
Клуб мутасаддилари Иниго Мартинез билан боғлиқ муваффақиятли тажрибани ҳам ҳисобга олишмоқда. Мартинез жамоага келганида кўплаб шубҳалар бўлганига қарамай, у қисқа вақт ичида ҳимоя чизиғининг ажралмас қисмига айланди. Лапорте ҳам худди шундай профилга эга бўлиб, у ҳам Ла Лига, ҳам Англия чемпионатида ўзини кўрсатишга улгурган.
Ҳозирда Барселона ҳимоясининг келажаги ҳисобланган Пау Кубарси билан Лапортенинг терма жамоадаги ҳамкорлиги мукаммал даражада шаклланган. Goal.com маълумотларига кўра, айнан мана шу омил клубнинг трансфер бозоридаги устувор вазифаларини ўзгартириб юборган. Агар келишув амалга ошса, Барселона яқин икки-уч мавсум учун ҳимоя марказини тўлиқ шакллантириб олади.
…