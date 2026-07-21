Amazon хатоси туфайли мижозга бир дона ўрнига бешта Intel процессори юборилди

·33·Техно
Amazon хатоси туфайли мижозга бир дона ўрнига бешта Intel процессори юборилди

Электрон тижорат гиганти Amazon тизимидаги кутилмаган техник хато япониялик харидор учун ҳақиқий омадга айланиши мумкин эди. Бир дона Intel Коре i5-14400 процессорига буюртма берган фойдаланувчи курьердан ичида бешта шундай қурилма бўлган қутини қабул қилиб олди. Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг маълумотларига кўра, мазкур ҳолат логистика марказидаги хатолик туфайли юз берган бўлиши мумкин. Тахминларга кўра, омбор ходимлари ичида бешта процессор бўлган завод қадоғидаги штрих-кодни битта товар бирлиги сифатида рўйхатдан ўтказишган. Натижада, тизим бутун бир қутини битта буюртма сифатида расмийлаштирган.

Японияда битта Intel Коре i5-14400 процессорининг нархи тахминан 36 минг иенани (қарийб 220 АҚШ доллари) ташкил этади. Демак, харидорнинг қўлига жами қиймати 1100 доллардан ошиқ бўлган техник жиҳозлар келиб тушган. Бу эса тўланган маблағдан беш баравар кўп қийматдаги маҳсулот демакдир.

Ҳалолликми ёки текин даромад?

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари харидорга ушбу вазиятдан фойдаланиб қолишни, яни ортиқча процессорларни сотиб юборишни ёки ўзида олиб қолишни маслаҳат беришди. Бироқ, япониялик мижоз кутилмаган қарор қабул қилиб, Amazon мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати билан боғланди ва вазиятни тушунтирди.

Компания вакиллари хатолик юз берганини тан олиб, мижоздан ортиқча тўртта процессорни қайтариб беришни сўрашди. Харидор компания илтимосига рози бўлди ва "совға" сифатида келган қимматбаҳо техникаларни омборга қайтариб юборди. Бу воқеа технология оламида ҳам, истеъмолчилар маданияти нуқтаи назаридан ҳам катта қизиқиш уйғотди.

Intel Коре i5-14400 техник имкониятлари

Ушбу процессор ҳозирда ўрта даражадаги компьютер йиғувчилар орасида энг оммабоп моделлардан бири ҳисобланади. Унинг асосий техник хусусиятлари қуйидагича:

  • 10 та ядро (6 та унумдор П-коре ва 4 та энергия тежамкор Э-коре);
  • 16 та ахборот оқими (треадс);
  • ЛГА 1700 платформаси учун мўлжалланган;
  • 20 МБ кеш-хотира;
  • Максимал такт частотаси 4,7 ГГс гача етади.
Ўзбекистон бозорида ҳам Intel компаниясининг 14-авлод процессорларига талаб юқори. Гарчи Amazon каби йирик платформалар мамлакатимизга тўғридан-тўғри етказиб беришда чекловларга эга бўлса-да, маҳаллий ритейлерлар ва сервислар орқали бундай техникаларни харид қилиш мумкин. Япониядаги ушбу ҳолат эса автоматлаштирилган тизимларда ҳам инсон омили ёки техник носозликлар қимматга тушиши мумкинлигини яна бир бор исботлади.

IntelAmazonПроцессорТехнологияХарид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиSpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиБугун, 19:57Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиSuno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиБугун, 19:56Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиСнап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиБугун, 19:52Голливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаГолливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаБугун, 19:27Буюк Британия шов-шувли рақамли идентификация карталари режасидан воз кечдиБуюк Британия шов-шувли рақамли идентификация карталари режасидан воз кечдиБугун, 19:27EA Sports ФК ва Grok башорати: 2026-йилги жаҳон чемпиони номи маълум бўлдиEA Sports ФК ва Grok башорати: 2026-йилги жаҳон чемпиони номи маълум бўлдиБугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди