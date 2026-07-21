Amazon хатоси туфайли мижозга бир дона ўрнига бешта Intel процессори юборилди
Электрон тижорат гиганти Amazon тизимидаги кутилмаган техник хато япониялик харидор учун ҳақиқий омадга айланиши мумкин эди. Бир дона Intel Коре i5-14400 процессорига буюртма берган фойдаланувчи курьердан ичида бешта шундай қурилма бўлган қутини қабул қилиб олди. Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг маълумотларига кўра, мазкур ҳолат логистика марказидаги хатолик туфайли юз берган бўлиши мумкин. Тахминларга кўра, омбор ходимлари ичида бешта процессор бўлган завод қадоғидаги штрих-кодни битта товар бирлиги сифатида рўйхатдан ўтказишган. Натижада, тизим бутун бир қутини битта буюртма сифатида расмийлаштирган.
Японияда битта Intel Коре i5-14400 процессорининг нархи тахминан 36 минг иенани (қарийб 220 АҚШ доллари) ташкил этади. Демак, харидорнинг қўлига жами қиймати 1100 доллардан ошиқ бўлган техник жиҳозлар келиб тушган. Бу эса тўланган маблағдан беш баравар кўп қийматдаги маҳсулот демакдир.
Ҳалолликми ёки текин даромад?Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари харидорга ушбу вазиятдан фойдаланиб қолишни, яни ортиқча процессорларни сотиб юборишни ёки ўзида олиб қолишни маслаҳат беришди. Бироқ, япониялик мижоз кутилмаган қарор қабул қилиб, Amazon мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати билан боғланди ва вазиятни тушунтирди.
Компания вакиллари хатолик юз берганини тан олиб, мижоздан ортиқча тўртта процессорни қайтариб беришни сўрашди. Харидор компания илтимосига рози бўлди ва "совға" сифатида келган қимматбаҳо техникаларни омборга қайтариб юборди. Бу воқеа технология оламида ҳам, истеъмолчилар маданияти нуқтаи назаридан ҳам катта қизиқиш уйғотди.
Intel Коре i5-14400 техник имкониятлариУшбу процессор ҳозирда ўрта даражадаги компьютер йиғувчилар орасида энг оммабоп моделлардан бири ҳисобланади. Унинг асосий техник хусусиятлари қуйидагича:
- 10 та ядро (6 та унумдор П-коре ва 4 та энергия тежамкор Э-коре);
- 16 та ахборот оқими (треадс);
- ЛГА 1700 платформаси учун мўлжалланган;
- 20 МБ кеш-хотира;
- Максимал такт частотаси 4,7 ГГс гача етади.
…