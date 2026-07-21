Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирланди

·30·Техно
Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирланди

Сунъий интеллект ёрдамида мусиқа яратиш соҳасида етакчи бўлган Suno платформаси йирик киберҳужумга учради. Ҳаве И Беен Пвнед маълумотлар базасини кузатиш хизмати хабарига кўра, мазкур ҳодиса натижасида 55,3 миллиондан ортиқ фойдаланувчининг шахсий маълумотлари хакерлар қўлига ўтган. Бу ҳолат сунъий интеллект стартаплари тарихидаги энг йирик маълумотлар сизиб чиқиши ҳодисаларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ўғирланган маълумотлар тўплами фойдаланувчиларнинг исм-шарифлари, яшаш манзиллари, электрон почта манзиллари ва телефон рақамларини ўз ичига олади. Бундан ташқари, хакерлар компаниянинг Stripe тўлов тизимидаги ҳисобидан фойдаланувчиларнинг харидлари ҳақидаги маълумотларни ва банк карталарининг охирги рақамлари ҳамда амал қилиш муддатларини ҳам қўлга киритган. Бу эса фойдаланувчиларнинг молиявий хавфсизлигига жиддий таҳдид туғдиради.

Махфий код ва муаллифлик ҳуқуқи муаммолари

404 Медиа нашрининг суриштирувига кўра, киберҳужум 2023-йилнинг ноябрь ойида содир бўлган, бироқ унинг кўлами эндигина маълум бўлди. Энг қизиқарлиси шундаки, хакерлар нафақат фойдаланувчи маълумотларини, балки Suno платформасининг манба кодини (соурсе коде) ҳам ўғирлашган. Ушбу код таҳлили компания ўзининг сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун Деэзер, Гениус ва YouTube каби машҳур платформалардан миллионлаб қўшиқ ва матнларни рухсатсиз йиғиб олганини (скрапинг) кўрсатган.

Айни пайтда бир қанча йирик овоз ёзиш лейбллари Suno компаниясини муаллифлик ҳуқуқларини бузганликда айблаб, судга берган. Манба кодининг сизиб чиқиши ушбу суд жараёнларида компанияга қарши жиддий далил бўлиб хизмат қилиши мумкин. Даъвогарларнинг таъкидлашича, компания ўз тизимини яратишда санъаткорларнинг интеллектуал мулкидан ноқонуний фойдаланган.

Компаниянинг сукути ва оқибатлар

Suno раҳбарияти, хусусан, компания асосчиларидан бири Микей Шулман ҳозирча ушбу киберҳужум юзасидан расмий баёнот бермади. Компания ўз фойдаланувчиларини маълумотлар ўғирлангани ҳақида огоҳлантирмагани ҳам мутахассислар томонидан танқид қилинмоқда. Бу каби ҳолатлар одатда платформага бўлган ишончнинг пасайишига ва фойдаланувчиларнинг оммавий равишда хизматдан воз кечишига олиб келади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу хабар муҳим аҳамиятга эга, чунки Suno хизмати мамлакатимизда ҳам оммалашиб бораётган эди. Мутахассислар ушбу платформада рўйхатдан ўтган барча фойдаланувчиларга қуйидаги чораларни кўришни тавсия этади:

  • Бошқа сайтларда ҳам ишлатилган бўлса, зудлик билан паролларни ўзгартириш;
  • Икки босқичли аутентификация (2FA) тизимини ёқиш;
  • Банк карталари орқали шубҳали транзакциялар амалга оширилмаётганини текшириш.
Ҳозирда Suno платформаси нафақат техник носозликлар ва хавфсизлик муаммолари, балки йирик ҳуқуқий босим остида қолмоқда. Сунъий интеллект соҳасидаги бундай скандаллар келажакда ушбу технологияларни тартибга солувчи қонунларнинг янада қатъийлашишига сабаб бўлиши кутилмоқда.

SunoСунъий ИнтеллектКиберҳужумХавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиҲамёнга сиғадиган электрон китоб: Хтеинк X4 Pro ихчам гаджетлар бозорида янгилик бўлдиБугун, 20:28Минимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиМинимализм ихлосмандлари учун янгилик: Лигҳт бренди арзон ва ранг-дор буклама телефонини тақдим этдиБугун, 20:27Soyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиSoyuz МС-28 экипажи Ерга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда: Қўниш санаси маълум қилиндиБугун, 20:24SpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиSpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиБугун, 19:57Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиСнап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиБугун, 19:52Голливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаГолливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқдаБугун, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди