Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирланди
Сунъий интеллект ёрдамида мусиқа яратиш соҳасида етакчи бўлган Suno платформаси йирик киберҳужумга учради. Ҳаве И Беен Пвнед маълумотлар базасини кузатиш хизмати хабарига кўра, мазкур ҳодиса натижасида 55,3 миллиондан ортиқ фойдаланувчининг шахсий маълумотлари хакерлар қўлига ўтган. Бу ҳолат сунъий интеллект стартаплари тарихидаги энг йирик маълумотлар сизиб чиқиши ҳодисаларидан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ўғирланган маълумотлар тўплами фойдаланувчиларнинг исм-шарифлари, яшаш манзиллари, электрон почта манзиллари ва телефон рақамларини ўз ичига олади. Бундан ташқари, хакерлар компаниянинг Stripe тўлов тизимидаги ҳисобидан фойдаланувчиларнинг харидлари ҳақидаги маълумотларни ва банк карталарининг охирги рақамлари ҳамда амал қилиш муддатларини ҳам қўлга киритган. Бу эса фойдаланувчиларнинг молиявий хавфсизлигига жиддий таҳдид туғдиради.
Махфий код ва муаллифлик ҳуқуқи муаммолари404 Медиа нашрининг суриштирувига кўра, киберҳужум 2023-йилнинг ноябрь ойида содир бўлган, бироқ унинг кўлами эндигина маълум бўлди. Энг қизиқарлиси шундаки, хакерлар нафақат фойдаланувчи маълумотларини, балки Suno платформасининг манба кодини (соурсе коде) ҳам ўғирлашган. Ушбу код таҳлили компания ўзининг сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун Деэзер, Гениус ва YouTube каби машҳур платформалардан миллионлаб қўшиқ ва матнларни рухсатсиз йиғиб олганини (скрапинг) кўрсатган.
Айни пайтда бир қанча йирик овоз ёзиш лейбллари Suno компаниясини муаллифлик ҳуқуқларини бузганликда айблаб, судга берган. Манба кодининг сизиб чиқиши ушбу суд жараёнларида компанияга қарши жиддий далил бўлиб хизмат қилиши мумкин. Даъвогарларнинг таъкидлашича, компания ўз тизимини яратишда санъаткорларнинг интеллектуал мулкидан ноқонуний фойдаланган.
Компаниянинг сукути ва оқибатларSuno раҳбарияти, хусусан, компания асосчиларидан бири Микей Шулман ҳозирча ушбу киберҳужум юзасидан расмий баёнот бермади. Компания ўз фойдаланувчиларини маълумотлар ўғирлангани ҳақида огоҳлантирмагани ҳам мутахассислар томонидан танқид қилинмоқда. Бу каби ҳолатлар одатда платформага бўлган ишончнинг пасайишига ва фойдаланувчиларнинг оммавий равишда хизматдан воз кечишига олиб келади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу хабар муҳим аҳамиятга эга, чунки Suno хизмати мамлакатимизда ҳам оммалашиб бораётган эди. Мутахассислар ушбу платформада рўйхатдан ўтган барча фойдаланувчиларга қуйидаги чораларни кўришни тавсия этади:
- Бошқа сайтларда ҳам ишлатилган бўлса, зудлик билан паролларни ўзгартириш;
- Икки босқичли аутентификация (2FA) тизимини ёқиш;
- Банк карталари орқали шубҳали транзакциялар амалга оширилмаётганини текшириш.
…