Голливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқда

·31·Техно
Голливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқда

Дунё кўнгилочар индустрияси тарихидаги энг йирик келшувлардан бири амалга ошиш арафасида турибди. Кўп йиллик молиявий қийинчиликлар ва миллиардлаб долларлик қарзлар исканжасида қолган Варнер Брос. Дисковерй (WBД) медиа гиганти ўз активларини Парамоунт компаниясига сотишга қарор қилди. Ушбу мегакелсуҳув нафақат Голливуд, балки бутун жаҳон медиа бозоридаги кучлар нисбатини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

WBД узоқ вақт давомида кабел телевидениеси аудиториясининг камайиши ва стриминг платформалари ўртасидаги шиддатли рақобат туфайли инқироз ёқасига келиб қолган эди. Компания раҳбарияти стратегик ўзгаришлар қилиш мақсадида ўз улушларини сотувга қўйди. Дастлаб бу пойгада Netflix етакчилик қилаётган эди. Стриминг гиганти Варнер Брос. Дисковерйнинг студиялари ва стриминг хизматлари учун 82,7 миллиард доллар таклиф қилган бўлса-да, якунда вазият кутилмаган тус олди.

Миллиардлар жанги ва Парамоунт ғалабаси

Феврал ойи охирида Девид Эллисон бошқарувидаги Парамоунт компанияси кутилмаган ҳамла қилиб, барча активлар учун 111 миллиард доллар таклиф этди. Бу таклиф Netflix'нинг вариантидан анча жозибадорроқ бўлиб чиқди, чунки у нафақат студияларни, балки ҲБО канали, CNN ва ҲGTВ каби телемўъжизалар, шунингдек, видеоўйинлар бўлимини ҳам ўз ичига олади. Таъкидлаш жоизки, Парамоунтнинг ўзи ҳам яқинда Эллисон томонидан Oracle асосчиси ва дунёнинг энг бой инсонларидан бири Ларри Эллисон кўмагида сотиб олинган эди.

Ушбу келшув июн ойида АҚШ Адлия вазирлиги (ДОЖ) томонидан маъқулланган эди. Бироқ, июль ойи ўрталарида кутилмаган тўсиқ пайдо бўлди. 12 та штат бош прокурорлари кўнгилочар бозорда монополияга йўл қўймаслик мақсадида судга даъво киритишди. Ҳозирда федерал судя ушбу битимни вақтинча тўхтатиб қўйган бўлиб, жараённинг қонунийлиги қайта кўриб чиқилмоқда.

Келажакдаги ўзгаришлар ва оқибатлар

Агар ушбу битим якунига етса, Парамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй бирлашмаси жаҳон бозорида мислсиз қувватга эга бўлади. Бу Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам аҳамиятли, чунки HBO Max (ҳозирги Max) ва Парамоунт+ хизматларининг бирлашиши контент сифати ва унинг бутун дунё бўйлаб тарқалишига бевосита таъсир қилади. Томошабинлар битта платформа орқали ҳам "Тахтлар ўйини" (Гаме оф Тронес), ҳам "Миссия бажарилмас" (Миссион: Импоссибле) каби блокбастерларни кўриш имкониятига эга бўлишлари мумкин.

Ҳозирча инвесторлар ва таҳлилчилар суд жараёни натижасини кутишмоқда. Netflix ўз навбатида инвесторларни ишонтириш учун ҳар бир акция учун 27,75 доллар нақд пул таклиф қилиш орқали курашни давом эттирмоқчи бўлган эди, бироқ Парамоунтнинг умумий пакети анча салмоқли кўринмоқда. Голливуднинг энг йирик студиялари бирлашиши рақобатни бўғиши ёки аксинча, янги технологик инқилобга туртки бериши борасидаги баҳслар ҳали узоқ давом этиши аниқ.

Варнер БросПарамоунтҲБОNetflixГолливуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиSpaceX коинотда сунъий йўлдошларни таъмирлайдиган илк «механик»ни орбитага олиб чиқадиБугун, 19:57Suno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиSuno сунъий интеллект хизмати хакерлик ҳужумига учради: 55 миллион фойдаланувчи маълумотлари ўғирландиБугун, 19:56Снап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиСнап ижтимоий тармоққа қарамлик бўйича суд ишида муросага келдиБугун, 19:52Буюк Британия шов-шувли рақамли идентификация карталари режасидан воз кечдиБуюк Британия шов-шувли рақамли идентификация карталари режасидан воз кечдиБугун, 19:27Amazon хатоси туфайли мижозга бир дона ўрнига бешта Intel процессори юборилдиAmazon хатоси туфайли мижозга бир дона ўрнига бешта Intel процессори юборилдиБугун, 19:25EA Sports ФК ва Grok башорати: 2026-йилги жаҳон чемпиони номи маълум бўлдиEA Sports ФК ва Grok башорати: 2026-йилги жаҳон чемпиони номи маълум бўлдиБугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди