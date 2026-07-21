Голливудда улкан ўзгариш: Парамоунт компанияси Варнер Брос. Дисковерйни сотиб олмоқда
Дунё кўнгилочар индустрияси тарихидаги энг йирик келшувлардан бири амалга ошиш арафасида турибди. Кўп йиллик молиявий қийинчиликлар ва миллиардлаб долларлик қарзлар исканжасида қолган Варнер Брос. Дисковерй (WBД) медиа гиганти ўз активларини Парамоунт компаниясига сотишга қарор қилди. Ушбу мегакелсуҳув нафақат Голливуд, балки бутун жаҳон медиа бозоридаги кучлар нисбатини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
WBД узоқ вақт давомида кабел телевидениеси аудиториясининг камайиши ва стриминг платформалари ўртасидаги шиддатли рақобат туфайли инқироз ёқасига келиб қолган эди. Компания раҳбарияти стратегик ўзгаришлар қилиш мақсадида ўз улушларини сотувга қўйди. Дастлаб бу пойгада Netflix етакчилик қилаётган эди. Стриминг гиганти Варнер Брос. Дисковерйнинг студиялари ва стриминг хизматлари учун 82,7 миллиард доллар таклиф қилган бўлса-да, якунда вазият кутилмаган тус олди.
Миллиардлар жанги ва Парамоунт ғалабасиФеврал ойи охирида Девид Эллисон бошқарувидаги Парамоунт компанияси кутилмаган ҳамла қилиб, барча активлар учун 111 миллиард доллар таклиф этди. Бу таклиф Netflix'нинг вариантидан анча жозибадорроқ бўлиб чиқди, чунки у нафақат студияларни, балки ҲБО канали, CNN ва ҲGTВ каби телемўъжизалар, шунингдек, видеоўйинлар бўлимини ҳам ўз ичига олади. Таъкидлаш жоизки, Парамоунтнинг ўзи ҳам яқинда Эллисон томонидан Oracle асосчиси ва дунёнинг энг бой инсонларидан бири Ларри Эллисон кўмагида сотиб олинган эди.
Ушбу келшув июн ойида АҚШ Адлия вазирлиги (ДОЖ) томонидан маъқулланган эди. Бироқ, июль ойи ўрталарида кутилмаган тўсиқ пайдо бўлди. 12 та штат бош прокурорлари кўнгилочар бозорда монополияга йўл қўймаслик мақсадида судга даъво киритишди. Ҳозирда федерал судя ушбу битимни вақтинча тўхтатиб қўйган бўлиб, жараённинг қонунийлиги қайта кўриб чиқилмоқда.
Келажакдаги ўзгаришлар ва оқибатларАгар ушбу битим якунига етса, Парамоунт ва Варнер Брос. Дисковерй бирлашмаси жаҳон бозорида мислсиз қувватга эга бўлади. Бу Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам аҳамиятли, чунки HBO Max (ҳозирги Max) ва Парамоунт+ хизматларининг бирлашиши контент сифати ва унинг бутун дунё бўйлаб тарқалишига бевосита таъсир қилади. Томошабинлар битта платформа орқали ҳам "Тахтлар ўйини" (Гаме оф Тронес), ҳам "Миссия бажарилмас" (Миссион: Импоссибле) каби блокбастерларни кўриш имкониятига эга бўлишлари мумкин.
Ҳозирча инвесторлар ва таҳлилчилар суд жараёни натижасини кутишмоқда. Netflix ўз навбатида инвесторларни ишонтириш учун ҳар бир акция учун 27,75 доллар нақд пул таклиф қилиш орқали курашни давом эттирмоқчи бўлган эди, бироқ Парамоунтнинг умумий пакети анча салмоқли кўринмоқда. Голливуднинг энг йирик студиялари бирлашиши рақобатни бўғиши ёки аксинча, янги технологик инқилобга туртки бериши борасидаги баҳслар ҳали узоқ давом этиши аниқ.
…