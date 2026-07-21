Суперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулоти
Замонавий технологиялар ривожланиши билан автомобил саноати нафақат транспорт воситаларини ишлаб чиқариш, балки уларни виртуал оламда шахсийлаштириш санъатини ҳам янги босқичга олиб чиқди. Бугунги кунда етакчи суперкар ишлаб чиқарувчиларининг онлайн конфигураторлари шунчаки веб-саҳифа эмас, балки кўплаб автомобил ишқибозлари учун тушлик вақтини мазмунли ўтказишнинг асосий воситасига айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобил конфигураторлари фойдаланувчиларга ўзи орзу қилган машинани энг майда деталларигача йиғиш имконини беради. Ранг танлашдан тортиб, салон қопламасининг чокларигача бўлган жараён фойдаланувчини ўзига шунчалик ром этадики, бу кўпинча вақт қандай ўтганини билдирмайди. Масалан, Aston Martin DB11 каби эксклюзив моделларни визуаллаштириш тизимлари шунчалик мукаммал ишланган-ки, улар ҳатто ёш авлод вакиллари орасида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда.
Виртуал тюнинг ва шахсийлаштириш маданиятиТоп Геар ва бошқа етакчи автомобил нашрлари таҳлилига кўра, ушбу платформалар фойдаланувчилар орасида ўзига хос "қарамлик" келтириб чиқармоқда. Илгари фақат дилерлик марказларида мавжуд бўлган ушбу имкониятлар эндиликда ҳар бир смартфонда мавжуд. Бу нафақат харидорлар учун, балки шунчаки бренд мухлислари учун ҳам ўзига хос креатив майдон вазифасини ўтамоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам BYD, Chevrolet ва бошқа оммабоп брендларнинг конфигураторларига қизиқиш ортиб бормоқда. Бироқ, Ferrari, Lamborghini ёки Porsche каби брендларнинг юқори технологияли визуаллари фойдаланувчига ҳақиқий суперкарга эгалик қилиш ҳиссини виртуал тарзда тақдим эта олади. Бу тизимлар орқали автомобилнинг ҳар бир қисмини, жумладан дисклар дизайни, тормоз суппортлари ранги ва ички интерер материалларини ўзгартириш мумкин.
Нега бу тизимлар бунчалик оммалашди?Конфигураторларнинг муваффақияти ортида бир неча омиллар ётади:
- Юқори сифатли 3D рендерлар ва реалистик ёритиш эффектлари;
- Чексиз комбинациялар орқали ўзига хосликни намоён этиш имконияти;
- Ҳеч қандай молиявий мажбуриятсиз ҳашаматли ҳаёт тарзини ҳис қилиш;
- Ижтимоий тармоқларда ўзи яратган дизайн билан бўлишиш қулайлиги.
Хулоса қилиб айтганда, автомобил конфигураторлари шунчаки маркетинг воситаси бўлишдан тўхтаб, замонавий рақамли маданиятнинг бир қисмига айланди. Улар бизга кундалик юмушлардан чалғиш ва бир неча дақиқага бўлса-да, ўзимизни ҳашаматли автомобил дизайнери сифатида ҳис қилиш имконини беради.
…