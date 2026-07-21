Суперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулоти

·19·Авто
Суперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулоти

Замонавий технологиялар ривожланиши билан автомобил саноати нафақат транспорт воситаларини ишлаб чиқариш, балки уларни виртуал оламда шахсийлаштириш санъатини ҳам янги босқичга олиб чиқди. Бугунги кунда етакчи суперкар ишлаб чиқарувчиларининг онлайн конфигураторлари шунчаки веб-саҳифа эмас, балки кўплаб автомобил ишқибозлари учун тушлик вақтини мазмунли ўтказишнинг асосий воситасига айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобил конфигураторлари фойдаланувчиларга ўзи орзу қилган машинани энг майда деталларигача йиғиш имконини беради. Ранг танлашдан тортиб, салон қопламасининг чокларигача бўлган жараён фойдаланувчини ўзига шунчалик ром этадики, бу кўпинча вақт қандай ўтганини билдирмайди. Масалан, Aston Martin DB11 каби эксклюзив моделларни визуаллаштириш тизимлари шунчалик мукаммал ишланган-ки, улар ҳатто ёш авлод вакиллари орасида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда.

Виртуал тюнинг ва шахсийлаштириш маданияти

Топ Геар ва бошқа етакчи автомобил нашрлари таҳлилига кўра, ушбу платформалар фойдаланувчилар орасида ўзига хос "қарамлик" келтириб чиқармоқда. Илгари фақат дилерлик марказларида мавжуд бўлган ушбу имкониятлар эндиликда ҳар бир смартфонда мавжуд. Бу нафақат харидорлар учун, балки шунчаки бренд мухлислари учун ҳам ўзига хос креатив майдон вазифасини ўтамоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам BYD, Chevrolet ва бошқа оммабоп брендларнинг конфигураторларига қизиқиш ортиб бормоқда. Бироқ, Ferrari, Lamborghini ёки Porsche каби брендларнинг юқори технологияли визуаллари фойдаланувчига ҳақиқий суперкарга эгалик қилиш ҳиссини виртуал тарзда тақдим эта олади. Бу тизимлар орқали автомобилнинг ҳар бир қисмини, жумладан дисклар дизайни, тормоз суппортлари ранги ва ички интерер материалларини ўзгартириш мумкин.

Нега бу тизимлар бунчалик оммалашди?

Конфигураторларнинг муваффақияти ортида бир неча омиллар ётади:

  • Юқори сифатли 3D рендерлар ва реалистик ёритиш эффектлари;
  • Чексиз комбинациялар орқали ўзига хосликни намоён этиш имконияти;
  • Ҳеч қандай молиявий мажбуриятсиз ҳашаматли ҳаёт тарзини ҳис қилиш;
  • Ижтимоий тармоқларда ўзи яратган дизайн билан бўлишиш қулайлиги.
Мутахассисларнинг фикрича, бундай рақамли воситалар брендга бўлган содиқликни оширади. Ҳатто ҳозирда суперкар сотиб олиш имкониятига эга бўлмаган ёш фойдаланувчи ҳам, келажакда айнан ўзи виртуал тарзда "йиғган" брендни танлаш эҳтимоли юқори бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, автомобил конфигураторлари шунчаки маркетинг воситаси бўлишдан тўхтаб, замонавий рақамли маданиятнинг бир қисмига айланди. Улар бизга кундалик юмушлардан чалғиш ва бир неча дақиқага бўлса-да, ўзимизни ҳашаматли автомобил дизайнери сифатида ҳис қилиш имконини беради.

СуперкарКонфигураторAston MartinАвто-технологияДизайн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этадиБугун, 17:52Қирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиҚирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этдиБугун, 15:57Электромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиЭлектромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиБугун, 15:56Kia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиKia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиБугун, 13:59Kia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаKia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 13:57Peugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиPeugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиБугун, 08:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан