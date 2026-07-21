Жаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижалар

·0·Спорт
Жаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижалар

2026-йилги Жаҳон чемпионати якунлангач, халқаро футбол майдонидаги асосий эътибор энди клублар даражасидаги мусобақаларга қаратилмоқда. Шимолий Америка майдонларида кечган шиддатли баҳслар нафақат терма жамоалар, балки дунёнинг етакчи клублари учун ҳам жиддий молиявий ва техник оқибатларни келтириб чиқарди. Турнир якунлари бўйича Реал Мадрид ўз мавқеини мустаҳкамлаб олган бўлса, Барселона каби жамоалар учун вазият бироз мураккаброқ кўриниш олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барселона клуби ушбу мундиалга энг кўп ўйинчи юборган жамоалардан бири бўлди. Каталонияликларнинг 14 нафар футболчиси турнирда иштирок этди, улардан тўққиз нафари мусобақанинг сўнгги босқичларигача етиб борди. Янги трансфер Антонй Гордон Англия сафида, Жулес Коунде эса Франция таркибида учинчи ўрин учун баҳсларда қатнашди. Гарчи бу клуб нуфузи учун ижобий кўринса-да, футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва чарчоқ даражаси янги мавсум олдидан мураббийлар штабини хавотирга солмоқда.

Ғолиблар ва мағлублар: Клублар ҳисоб-китоби

Реал Мадрид учун ушбу турнир стратегик жиҳатдан муваффақиятли кечди. Мадридликлар ўз юлдузларининг жароҳатларсиз қайтиши ва трансфер бозоридаги нархларининг кўтарилишидан максимал фойда кўришни кўзламоқда. Шу билан бирга, Саудия Арабистонининг Ал-Насср ва Ал-Аҳли каби клублари ҳам ўз легионерларининг иштирокидан кейин таркибни қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, турнир нафақат Европа гигантлари, балки Осиё минтақаси клублари учун ҳам ўзига хос "зилзила" эффектини берди.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу таҳлиллар жуда муҳим, чунки Европа ва Осиё клублари ўртасидаги рақобат энди янги босқичга чиқмоқда. Барселона "ютган мағлуб" мақомида қолмоқда: бир томондан клуб футболчилари халқаро миқёсда тажриба орттирди, иккинчи томондан эса мавсумолди тайёргарлик режалари бутунлай бузилиб кетди. Бу ҳолат жамоанинг Испания чемпионати ва Чемпионлар лигасидаги стартига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Техник штаблар 2026-2027-йилги мавсум учун тайёргарликни бошлаб юборган бир пайтда, кўплаб клублар мундиалдан кейинги тикланиш жараёнини қандай ташкил этиш устида бош қотирмоқда. Футболчиларнинг узоқ давом этган сафарлари ва АҚШ, Мексика ҳамда Канада бўйлаб парвозлари уларнинг функционал ҳолатига таъсир ўтказмай қолмайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2026-йилги Жаҳон чемпионати шунчаки спорт байрами бўлиб қолмасдан, клублар иқтисодиёти ва спорт натижаларига таъсир қилувчи улкан омилга айланди. Эндиликда Реал Мадрид, Барселона ва бошқа грандлар ушбу "тўловни" қандай амалга оширишини вақт кўрсатади. Турнирнинг акс-садолари ҳали узоқ вақт давомида футбол оламида сезилиб туриши шубҳасиз.

ФутболРеал МадридБарселонаЖаҳон ЧемпионатиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБарселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБугун, 19:55Барселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБарселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 19:50Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»Бугун, 18:59Криштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаКриштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаБугун, 18:40Мадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиМадридда 2 миллион мухлис Испания чемпионлигини нишонладиБугун, 18:31Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиШакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтдиБугун, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"