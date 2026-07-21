Жаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижалар
2026-йилги Жаҳон чемпионати якунлангач, халқаро футбол майдонидаги асосий эътибор энди клублар даражасидаги мусобақаларга қаратилмоқда. Шимолий Америка майдонларида кечган шиддатли баҳслар нафақат терма жамоалар, балки дунёнинг етакчи клублари учун ҳам жиддий молиявий ва техник оқибатларни келтириб чиқарди. Турнир якунлари бўйича Реал Мадрид ўз мавқеини мустаҳкамлаб олган бўлса, Барселона каби жамоалар учун вазият бироз мураккаброқ кўриниш олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона клуби ушбу мундиалга энг кўп ўйинчи юборган жамоалардан бири бўлди. Каталонияликларнинг 14 нафар футболчиси турнирда иштирок этди, улардан тўққиз нафари мусобақанинг сўнгги босқичларигача етиб борди. Янги трансфер Антонй Гордон Англия сафида, Жулес Коунде эса Франция таркибида учинчи ўрин учун баҳсларда қатнашди. Гарчи бу клуб нуфузи учун ижобий кўринса-да, футболчиларнинг жисмоний ҳолати ва чарчоқ даражаси янги мавсум олдидан мураббийлар штабини хавотирга солмоқда.
Ғолиблар ва мағлублар: Клублар ҳисоб-китобиРеал Мадрид учун ушбу турнир стратегик жиҳатдан муваффақиятли кечди. Мадридликлар ўз юлдузларининг жароҳатларсиз қайтиши ва трансфер бозоридаги нархларининг кўтарилишидан максимал фойда кўришни кўзламоқда. Шу билан бирга, Саудия Арабистонининг Ал-Насср ва Ал-Аҳли каби клублари ҳам ўз легионерларининг иштирокидан кейин таркибни қайта кўриб чиқишга мажбур бўлишмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, турнир нафақат Европа гигантлари, балки Осиё минтақаси клублари учун ҳам ўзига хос "зилзила" эффектини берди.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу таҳлиллар жуда муҳим, чунки Европа ва Осиё клублари ўртасидаги рақобат энди янги босқичга чиқмоқда. Барселона "ютган мағлуб" мақомида қолмоқда: бир томондан клуб футболчилари халқаро миқёсда тажриба орттирди, иккинчи томондан эса мавсумолди тайёргарлик режалари бутунлай бузилиб кетди. Бу ҳолат жамоанинг Испания чемпионати ва Чемпионлар лигасидаги стартига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Техник штаблар 2026-2027-йилги мавсум учун тайёргарликни бошлаб юборган бир пайтда, кўплаб клублар мундиалдан кейинги тикланиш жараёнини қандай ташкил этиш устида бош қотирмоқда. Футболчиларнинг узоқ давом этган сафарлари ва АҚШ, Мексика ҳамда Канада бўйлаб парвозлари уларнинг функционал ҳолатига таъсир ўтказмай қолмайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 2026-йилги Жаҳон чемпионати шунчаки спорт байрами бўлиб қолмасдан, клублар иқтисодиёти ва спорт натижаларига таъсир қилувчи улкан омилга айланди. Эндиликда Реал Мадрид, Барселона ва бошқа грандлар ушбу "тўловни" қандай амалга оширишини вақт кўрсатади. Турнирнинг акс-садолари ҳали узоқ вақт давомида футбол оламида сезилиб туриши шубҳасиз.
…