Лука Модрич Милан билан шартномани узайтириб, Хорватия терма жамоасидан кетмоқда
Жаҳон футболи афсонаси Лука Модрич ўз фаолиятида янги ва якуний саҳифани очишга тайёрланмоқда. Тажрибали ярим ҳимоячи Италиянинг Милан клуби билан амалдаги шартномасини яна бир йилга узайтириш бўйича келишувга эришди. Мазкур қарор футболчининг нафақат клуб даражасидаги келажагини, балки унинг халқаро майдондаги фаолиятини ҳам ойдинлаштириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, 40 ёшли футболчи ва клуб раҳбарияти ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган. Ҳозирда таътилда бўлган Модрич клуб мутасаддиларига жамоада қолиш истагини билдирган. Расмий ҳужжатлар яқин кунларда имзоланиши ва шартнома муддати кейинги мавсум охиригача амал қилиши кутилмоқда.
Халқаро майдон билан хайрлашувКлубдаги фаолиятини узайтириш билан бир қаторда, Лука Модрич Хорватия миллий терма жамоасидаги фаолиятига нуқта қўйишга қарор қилди. У терма жамоа бош мураббийи Славен Билик билан боғланиб, октябрь ойида халқаро фаолиятини якунлашини маълум қилган. Бу қарор футболчининг бор эътиборини ва кучини фақат клуб миқёсидаги муваффақиятларга қаратиш истаги билан боғлиқ.
Модричнинг терма жамоадаги сўнгги учрашуви 6-октябрь куни Миллатлар лигаси доирасида Испанияга қарши бўлиб ўтади. Сплит шаҳрида ўтадиган мазкур баҳс хорватиялик мухлислар учун ўз сардорларини муносиб кузатиб қўйиш имконияти бўлади. Эслатиб ўтамиз, Хорватия терма жамоаси сўнгги Жаҳон чемпионатида Португалияга имкониятни бой бериб, турнирни 1/16 финал босқичида тарк этган эди.
Янги мураббий ва янги мақсадларЯқин кунларда Лука Модрич Милан жамоасининг Австралиядаги ўқув-машғулот йиғинларига бориб қўшилади. Жамоа янги бош мураббий Рубен Аморим қўл остида янги мавсумга тайёргарлик кўрмоқда. Модрич ўзининг сўнгги мавсумида Чемпионлар лигасидаги омадсизликлардан сўнг, Италия грандига янги совринлар ютишда ёрдам бермоқчи.
Goal.com нашрининг ёзишича, Модричнинг фаолияти ютуқларга бой. У Реал Мадрид сафида олти бор Чемпионлар лигаси ғолиби, тўрт карра Испания чемпиони ва беш марта UEFA Суперкубоги соҳибига айланган. Шунингдек, 2018-йилда у дунёнинг энг яхши футболчиси сифатида Олтин тўпни қўлга киритган эди. Унинг профессионал йўли Динамо Загреб ва Тоттенхем каби клублар билан ҳам чамбарчас боғлиқ.
Ушбу трансфер ва шартнома узайтирилиши Миланнинг ўрта чизиғидаги тажрибани сақлаб қолиш учун муҳим қадамдир. Модричнинг ёши 40 да бўлишига қарамай, унинг майдондаги интеллекти ва етакчилик қобилияти Рубен Аморим лойиҳасида асосий ўрин тутиши кутилмоқда. Футбол мухлислари учун эса бу афсонавий ярим ҳимоячининг сўнгги "оққуш қўшиғи" бўлади.
…