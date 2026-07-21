Лука Модрич Милан билан шартномани узайтириб, Хорватия терма жамоасидан кетмоқда

·23·Спорт
Лука Модрич Милан билан шартномани узайтириб, Хорватия терма жамоасидан кетмоқда

Жаҳон футболи афсонаси Лука Модрич ўз фаолиятида янги ва якуний саҳифани очишга тайёрланмоқда. Тажрибали ярим ҳимоячи Италиянинг Милан клуби билан амалдаги шартномасини яна бир йилга узайтириш бўйича келишувга эришди. Мазкур қарор футболчининг нафақат клуб даражасидаги келажагини, балки унинг халқаро майдондаги фаолиятини ҳам ойдинлаштириб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, 40 ёшли футболчи ва клуб раҳбарияти ўртасидаги музокаралар муваффақиятли якунланган. Ҳозирда таътилда бўлган Модрич клуб мутасаддиларига жамоада қолиш истагини билдирган. Расмий ҳужжатлар яқин кунларда имзоланиши ва шартнома муддати кейинги мавсум охиригача амал қилиши кутилмоқда.

Халқаро майдон билан хайрлашув

Клубдаги фаолиятини узайтириш билан бир қаторда, Лука Модрич Хорватия миллий терма жамоасидаги фаолиятига нуқта қўйишга қарор қилди. У терма жамоа бош мураббийи Славен Билик билан боғланиб, октябрь ойида халқаро фаолиятини якунлашини маълум қилган. Бу қарор футболчининг бор эътиборини ва кучини фақат клуб миқёсидаги муваффақиятларга қаратиш истаги билан боғлиқ.

Модричнинг терма жамоадаги сўнгги учрашуви 6-октябрь куни Миллатлар лигаси доирасида Испанияга қарши бўлиб ўтади. Сплит шаҳрида ўтадиган мазкур баҳс хорватиялик мухлислар учун ўз сардорларини муносиб кузатиб қўйиш имконияти бўлади. Эслатиб ўтамиз, Хорватия терма жамоаси сўнгги Жаҳон чемпионатида Португалияга имкониятни бой бериб, турнирни 1/16 финал босқичида тарк этган эди.

Янги мураббий ва янги мақсадлар

Яқин кунларда Лука Модрич Милан жамоасининг Австралиядаги ўқув-машғулот йиғинларига бориб қўшилади. Жамоа янги бош мураббий Рубен Аморим қўл остида янги мавсумга тайёргарлик кўрмоқда. Модрич ўзининг сўнгги мавсумида Чемпионлар лигасидаги омадсизликлардан сўнг, Италия грандига янги совринлар ютишда ёрдам бермоқчи.

Goal.com нашрининг ёзишича, Модричнинг фаолияти ютуқларга бой. У Реал Мадрид сафида олти бор Чемпионлар лигаси ғолиби, тўрт карра Испания чемпиони ва беш марта UEFA Суперкубоги соҳибига айланган. Шунингдек, 2018-йилда у дунёнинг энг яхши футболчиси сифатида Олтин тўпни қўлга киритган эди. Унинг профессионал йўли Динамо Загреб ва Тоттенхем каби клублар билан ҳам чамбарчас боғлиқ.

Ушбу трансфер ва шартнома узайтирилиши Миланнинг ўрта чизиғидаги тажрибани сақлаб қолиш учун муҳим қадамдир. Модричнинг ёши 40 да бўлишига қарамай, унинг майдондаги интеллекти ва етакчилик қобилияти Рубен Аморим лойиҳасида асосий ўрин тутиши кутилмоқда. Футбол мухлислари учун эса бу афсонавий ярим ҳимоячининг сўнгги "оққуш қўшиғи" бўлади.

Лука МодричАК МиланХорватияФутбол ТрансферлариРубен Аморим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер президенти Алессандро Бастони ва Ал-Ҳилол ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиИнтер президенти Алессандро Бастони ва Ал-Ҳилол ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйдиБугун, 20:39Жаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларЖаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларБугун, 20:17Барселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБарселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБугун, 19:55Барселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБарселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 19:50Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»Бугун, 18:59Криштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаКриштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаБугун, 18:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"