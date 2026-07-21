Интер президенти Алессандро Бастони ва Ал-Ҳилол ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйди

·27·Спорт
Интер президенти Алессандро Бастони ва Ал-Ҳилол ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйди

Италиянинг Интер клуби президенти Гиусеппе Маротта жамоа ҳимоячиси Алессандро Бастони Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилол клубига ўтиши борасидаги хабарларга расмий муносабат билдирди. Сўнгги кунларда трансфер бозорида шов-шувга сабаб бўлган бу маълумотлар кўплаб муҳокамаларни келтириб чиқарган эди. Мароттанинг баёноти миланлик мухлисларни тинчлантиришга ва клубнинг келажакдаги режаларини ойдинлаштиришга хизмат қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

365Scores нашрига берган интервюсида Маротта Саудия клубидан ҳеч қандай расмий таклиф тушмаганини қатъий таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, италиялик ҳимоячи борасидаги гап-сўзлар шунчаки асоссиз миш-мишлардан иборат. Маротта Интер жамоасининг Алессандро Бастони борасидаги позицияси барча учун аниқ эканини ва клуб ўз етакчисини қўйиб юбормоқчи эмаслигини билдирган.

Ал-Ҳилол таркибни янгилаш ҳаракатида

Саудия Арабистони гиганти ҳисобланган Ал-Ҳилол учун ўтган мавсум кутилганидек омадли кечмади. Жамоа фақатгина Икки муқаддас масжид ходими кубоги билан чекланишга мажбур бўлди. Шу сабабли, Ар-Риёд клуби раҳбарияти 2025-2026-йилги муваффақиятсизликлардан сўнг таркибни тубдан янгилашни ва кучайтиришни мақсад қилган.

Маълумотларга кўра, Ал-Ҳилол бош мураббийи Симоне Инзагҳи клуб раҳбариятидан марказий ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун айнан Алессандро Бастони трансферини сўраган. Бироқ, Интер раҳбари бу маълумотларни рад этиб, футболчи 2026-2027-йилги мавсумда ҳам Миланда қолишини шама қилди. Бу эса саудияликларнинг трансфер режаларига жиддий тўсиқ бўлиши мумкин.

Барселона ва бошқа трансфер янгиликлари

Трансфер бозоридаги вазият нафақат Италия ва Саудия Арабистони, балки Испания грандлари атрофида ҳам қизғин тус олмоқда. Хусусан, Барселона клуби Жоау Канцело ва Дарвин Нунез каби юлдузларни ўз сафига қўшиб олиш бўйича ҳаракатларни бошлагани ҳақида хабарлар тарқалган. Каталонияликлар таркибни кучайтириш орқали Европа майдонларида ўз нуфузини тиклашни кўзламоқда.

Шу билан бирга, Ал-Ҳилол ҳам марказий ҳимоячи қидиришда давом этмоқда. 365Scores манбаларига кўра, клуб 2026-2027-йилги мавсум олдидан мудофаа чизиғи учун бир нечта номзодларни кўриб чиқмоқда. Алессандро Бастони варианти рад этилган тақдирда, Ар-Рийодликлар бошқа Европа юлдузларига эътибор қаратиши кутилмоқда.

Умуман олганда, замонавий футболда Саудия клубларининг молиявий қудрати Европа жамоалари учун жиддий синовга айланмоқда. Бироқ Интер каби анъаналарга эга клублар ўзининг асосий ўйинчиларини сақлаб қолиш орқали рақобатбардошликни давом эттиришга интилмоқда. Келгуси трансфер ойнаси якунига қадар бу каби қарама-қаршиликлар ҳали кўп кузатилиши табиий.

ИнтерАл-ҲилолАлессандро БастониТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лука Модрич Милан билан шартномани узайтириб, Хорватия терма жамоасидан кетмоқдаЛука Модрич Милан билан шартномани узайтириб, Хорватия терма жамоасидан кетмоқдаБугун, 20:34Жаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларЖаҳон чемпионати якунлари: Реал Мадрид ва Барселона учун кутилмаган натижаларБугун, 20:17Барселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБарселона Мейсон Гринвуд трансферини кўриб чиққани маълум бўлдиБугун, 19:55Барселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБарселона жаҳон чемпиони Аймерик Лапорте трансфери бўйича музокараларни бошламоқдаБугун, 19:50Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»Де Паул финалдан сўнг: «Бу ҳали узоқ вақт оғрийди»Бугун, 18:59Криштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаКриштиану Роналду кетганидан сўнг Португалия футболини иқтисодий инқироз кутмоқдаБугун, 18:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"