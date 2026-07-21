Интер президенти Алессандро Бастони ва Ал-Ҳилол ўртасидаги миш-мишларга нуқта қўйди
Италиянинг Интер клуби президенти Гиусеппе Маротта жамоа ҳимоячиси Алессандро Бастони Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилол клубига ўтиши борасидаги хабарларга расмий муносабат билдирди. Сўнгги кунларда трансфер бозорида шов-шувга сабаб бўлган бу маълумотлар кўплаб муҳокамаларни келтириб чиқарган эди. Мароттанинг баёноти миланлик мухлисларни тинчлантиришга ва клубнинг келажакдаги режаларини ойдинлаштиришга хизмат қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
365Scores нашрига берган интервюсида Маротта Саудия клубидан ҳеч қандай расмий таклиф тушмаганини қатъий таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, италиялик ҳимоячи борасидаги гап-сўзлар шунчаки асоссиз миш-мишлардан иборат. Маротта Интер жамоасининг Алессандро Бастони борасидаги позицияси барча учун аниқ эканини ва клуб ўз етакчисини қўйиб юбормоқчи эмаслигини билдирган.
Ал-Ҳилол таркибни янгилаш ҳаракатидаСаудия Арабистони гиганти ҳисобланган Ал-Ҳилол учун ўтган мавсум кутилганидек омадли кечмади. Жамоа фақатгина Икки муқаддас масжид ходими кубоги билан чекланишга мажбур бўлди. Шу сабабли, Ар-Риёд клуби раҳбарияти 2025-2026-йилги муваффақиятсизликлардан сўнг таркибни тубдан янгилашни ва кучайтиришни мақсад қилган.
Маълумотларга кўра, Ал-Ҳилол бош мураббийи Симоне Инзагҳи клуб раҳбариятидан марказий ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун айнан Алессандро Бастони трансферини сўраган. Бироқ, Интер раҳбари бу маълумотларни рад этиб, футболчи 2026-2027-йилги мавсумда ҳам Миланда қолишини шама қилди. Бу эса саудияликларнинг трансфер режаларига жиддий тўсиқ бўлиши мумкин.
Барселона ва бошқа трансфер янгиликлариТрансфер бозоридаги вазият нафақат Италия ва Саудия Арабистони, балки Испания грандлари атрофида ҳам қизғин тус олмоқда. Хусусан, Барселона клуби Жоау Канцело ва Дарвин Нунез каби юлдузларни ўз сафига қўшиб олиш бўйича ҳаракатларни бошлагани ҳақида хабарлар тарқалган. Каталонияликлар таркибни кучайтириш орқали Европа майдонларида ўз нуфузини тиклашни кўзламоқда.
Шу билан бирга, Ал-Ҳилол ҳам марказий ҳимоячи қидиришда давом этмоқда. 365Scores манбаларига кўра, клуб 2026-2027-йилги мавсум олдидан мудофаа чизиғи учун бир нечта номзодларни кўриб чиқмоқда. Алессандро Бастони варианти рад этилган тақдирда, Ар-Рийодликлар бошқа Европа юлдузларига эътибор қаратиши кутилмоқда.
Умуман олганда, замонавий футболда Саудия клубларининг молиявий қудрати Европа жамоалари учун жиддий синовга айланмоқда. Бироқ Интер каби анъаналарга эга клублар ўзининг асосий ўйинчиларини сақлаб қолиш орқали рақобатбардошликни давом эттиришга интилмоқда. Келгуси трансфер ойнаси якунига қадар бу каби қарама-қаршиликлар ҳали кўп кузатилиши табиий.
…