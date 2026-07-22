Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?

·32·Спорт
Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?

Барселона кўчалари кутилмаган вандаллик ҳаракати билан уйғонди. Испания терма жамоаси ва Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес шарафига чизилган маҳобатли деворий сурат (мурал) номаълум шахслар томонидан бўяб ташланди. Ушбу воқеа футболчи Жахон чемпионати финалида ғалаба голини киритиб, миллий қаҳрамонга айланганидан бир неча кун ўтиб содир бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Ферран Торрес Ню-Жерсидаги "МетЛифе Стадиум"да ўтган 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина дарвозасига ҳал қилувчи голни уриб, Испанияга олтин медалларни тақдим этган эди. Ушбу тарихий ғалабадан сўнг таниқли кўча рассоми "ТВ Бой" Барселонанинг Грасиа маҳалласидаги Эскориал кўчасида футболчининг ғалаба онини акс эттирувчи асар яратган эди.

Сиёсий зиддиятлар ва вандаллик

Mundo Deportivo нашрининг хабар беришича, мурал тайёр бўлганидан бир неча соат ўтмай, чоршанба куни эрталаб оқ бўёқ билан бутунлай тўсиб ташланган. Суратда Ферран Торрес Испания терма жамоаси либосида Жахон кубогини ўпаётган ҳолатда тасвирланган эди. Бу ҳолат айрим каталониялик фаолларнинг кескин норозилигига сабаб бўлгани айтилмоқда.

Вандаллар нафақат суратни йўқ қилишган, балки унинг ўрнига Испания бирлигига қарши ва Каталония спорт терма жамоаларини тан олишни талаб қилувчи ёзувларни қолдиришган. Бу ҳаракат шунчаки безорилик эмас, балки чуқур сиёсий ва спорт зиддиятлари маҳсули экани кўриниб турибди. Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини нишонлаши Каталониядаги мустақиллик тарафдорлари орасида турлича кутиб олинди.

Ферран Торрес финалнинг 106-дақиқасида, қўшимча бўлимларда гол уриб, "Матадорлар"ни чўққига олиб чиққан эди. Бироқ унинг Мадридда ўтган тантанали парад вақтида айтган гаплари ва хатти-ҳаракатлари ҳам танқидлар тўлқинига сабаб бўлган. Маҳаллий мухлислар орасида Барселона клуби аъзосининг Испания байроғи остидаги муваффақияти ҳамма учун ҳам қувончли бўлмаган.

Ҳозирда шаҳар полицияси ва тегишли идоралар ушбу ҳолат юзасидан суриштирув ишларини бошлаган. Рассом "ТВ Бой" ҳозирча ўз асарининг йўқ қилинишига муносабат билдирмади. Мазкур воқеа Испанияда спорт ва сиёсат ўртасидаги ўта нозик чегара ҳамда минтақавий ўзликни англаш масалалари қанчалик долзарб эканлигини яна бир бор кўрсатиб берди.

БарселонаФерран ТорресИспанияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?Бугун, 18:03Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийФил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийБугун, 17:52Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Бугун, 17:38Месси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиМесси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиБугун, 17:09Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Бугун, 17:03Саудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиСаудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиБугун, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"