Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?
Барселона кўчалари кутилмаган вандаллик ҳаракати билан уйғонди. Испания терма жамоаси ва Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес шарафига чизилган маҳобатли деворий сурат (мурал) номаълум шахслар томонидан бўяб ташланди. Ушбу воқеа футболчи Жахон чемпионати финалида ғалаба голини киритиб, миллий қаҳрамонга айланганидан бир неча кун ўтиб содир бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Ферран Торрес Ню-Жерсидаги "МетЛифе Стадиум"да ўтган 2026-йилги Жаҳон чемпионати финалида Аргентина дарвозасига ҳал қилувчи голни уриб, Испанияга олтин медалларни тақдим этган эди. Ушбу тарихий ғалабадан сўнг таниқли кўча рассоми "ТВ Бой" Барселонанинг Грасиа маҳалласидаги Эскориал кўчасида футболчининг ғалаба онини акс эттирувчи асар яратган эди.
Сиёсий зиддиятлар ва вандалликMundo Deportivo нашрининг хабар беришича, мурал тайёр бўлганидан бир неча соат ўтмай, чоршанба куни эрталаб оқ бўёқ билан бутунлай тўсиб ташланган. Суратда Ферран Торрес Испания терма жамоаси либосида Жахон кубогини ўпаётган ҳолатда тасвирланган эди. Бу ҳолат айрим каталониялик фаолларнинг кескин норозилигига сабаб бўлгани айтилмоқда.
Вандаллар нафақат суратни йўқ қилишган, балки унинг ўрнига Испания бирлигига қарши ва Каталония спорт терма жамоаларини тан олишни талаб қилувчи ёзувларни қолдиришган. Бу ҳаракат шунчаки безорилик эмас, балки чуқур сиёсий ва спорт зиддиятлари маҳсули экани кўриниб турибди. Испания терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини нишонлаши Каталониядаги мустақиллик тарафдорлари орасида турлича кутиб олинди.
Ферран Торрес финалнинг 106-дақиқасида, қўшимча бўлимларда гол уриб, "Матадорлар"ни чўққига олиб чиққан эди. Бироқ унинг Мадридда ўтган тантанали парад вақтида айтган гаплари ва хатти-ҳаракатлари ҳам танқидлар тўлқинига сабаб бўлган. Маҳаллий мухлислар орасида Барселона клуби аъзосининг Испания байроғи остидаги муваффақияти ҳамма учун ҳам қувончли бўлмаган.
Ҳозирда шаҳар полицияси ва тегишли идоралар ушбу ҳолат юзасидан суриштирув ишларини бошлаган. Рассом "ТВ Бой" ҳозирча ўз асарининг йўқ қилинишига муносабат билдирмади. Мазкур воқеа Испанияда спорт ва сиёсат ўртасидаги ўта нозик чегара ҳамда минтақавий ўзликни англаш масалалари қанчалик долзарб эканлигини яна бир бор кўрсатиб берди.
…