Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?

·28·Спорт
Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?

Колумбия терма жамоаси ва Мадриднинг Реал Мадрид клуби собиқ юлдузи Джеймс Родригуез кутилмаганда эркин агентга айланди. АҚШнинг Миннесота Юнайтед жамоаси тажрибали ярим ҳимоячи билан ҳамкорликни тўхтатганини расман эълон қилди. Бу қарор футбол жамоатчилиги учун бироз кутилмаган бўлди, чунки футболчининг MLSдаги саргузаштлари бор-йўғи олти ой давом этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Ғарбий конференция вакили футболчи билан шартномани узайтириш бандидан фойдаланмасликка қарор қилган. Клуб ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Джеймс Родригуезга миннатдорчилик билдириб, хайрлашув суратини жойлаштирди. Шу тариқа, жаҳон футболининг энг таниқли плеймейкерларидан бири яна янги жамоа қидиришга мажбур бўлмоқда.

Катта умидлар ва камтарона натижалар

Джеймс Родригуез Миннесота Юнайтед сафига 2026-йилнинг феврал ойида Мексиканинг Леон клуби билан шартномани бекор қилганидан сўнг келиб қўшилган эди. Чемпионлар лигасининг икки карра ғолиби ҳисобланган футболчининг келиши АҚШда катта шов-шувга сабаб бўлган. Клуб раҳбарияти унинг тажрибаси ёш футболчиларга ўрнак бўлишига ва жамоа ўйинини янги босқичга олиб чиқишига ишонган эди.

Бироқ, олти ойлик фаолияти давомида колумбиялик юлдуз асосий таркибда мустаҳкам ўрин эгаллай олмади. Статистик маълумотларга кўра, у Миннесота либосида жами 8 та учрашувда майдонга тушди ва уларнинг фақат 3 тасини асосий таркибда бошлади. Гарчи у гол уришга муваффақ бўлмаган бўлса-да, ўз ҳисобига иккита голли узатмани ёздириб қўйишга эришди.

Кетишнинг асосий сабаблари

Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби Джеймснинг жисмоний ҳолати ва майдондаги барқарорлиги борасида шубҳаларга борган. MLS каби жисмоний куч ва тезликка асосланган лигада 33 ёшли ярим ҳимоячининг доимий равишда юқори темпда ўйнаши қийин кечди. Шунингдек, Миннесота Юнайтед ҳозирда ўзининг маошлар фонди ва легионерлар учун ажратилган квоталарни қайта кўриб чиқаётгани ҳам ушбу қарорга таъсир қилган.

Шунга қарамай, жамоа ичидаги муҳитда Родригуез ўзини ҳақиқий профессионал сифатида кўрсатган. Жамоадошларининг таъкидлашича, у машғулотларда ёшларга маслаҳатлар бериб, ўз маҳоратини аямай ўртоқлашган. Аммо профессионал футболда натижа биринчи ўринга чиқиши сабабли, унинг майдондаги кам ҳаракати хайрлашувга асосий сабаб бўлди.

Джеймс Родригуез фаолиятидаги ушбу беқарорлик мухлисларни хавотирга солмоқда. Реал Мадрид, Бавария, Порту ва Эверто каби грандларда тўп сурган футболчи сўнгги йилларда бирорта жамоада узоқ вақт қола олмаяпти. Унинг кейинги манзили қаер бўлиши ҳозирча номаълум, бироқ эркин агент мақоми унга исталган чемпионатга йўл олиш имконини беради.

Джеймс РодригуезРеал МадридMLSФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?Бугун, 18:03Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийФил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийБугун, 17:52Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Бугун, 17:32Месси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиМесси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиБугун, 17:09Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Бугун, 17:03Саудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиСаудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиБугун, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"