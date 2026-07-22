Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?
Колумбия терма жамоаси ва Мадриднинг Реал Мадрид клуби собиқ юлдузи Джеймс Родригуез кутилмаганда эркин агентга айланди. АҚШнинг Миннесота Юнайтед жамоаси тажрибали ярим ҳимоячи билан ҳамкорликни тўхтатганини расман эълон қилди. Бу қарор футбол жамоатчилиги учун бироз кутилмаган бўлди, чунки футболчининг MLSдаги саргузаштлари бор-йўғи олти ой давом этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Ғарбий конференция вакили футболчи билан шартномани узайтириш бандидан фойдаланмасликка қарор қилган. Клуб ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида Джеймс Родригуезга миннатдорчилик билдириб, хайрлашув суратини жойлаштирди. Шу тариқа, жаҳон футболининг энг таниқли плеймейкерларидан бири яна янги жамоа қидиришга мажбур бўлмоқда.
Катта умидлар ва камтарона натижаларДжеймс Родригуез Миннесота Юнайтед сафига 2026-йилнинг феврал ойида Мексиканинг Леон клуби билан шартномани бекор қилганидан сўнг келиб қўшилган эди. Чемпионлар лигасининг икки карра ғолиби ҳисобланган футболчининг келиши АҚШда катта шов-шувга сабаб бўлган. Клуб раҳбарияти унинг тажрибаси ёш футболчиларга ўрнак бўлишига ва жамоа ўйинини янги босқичга олиб чиқишига ишонган эди.
Бироқ, олти ойлик фаолияти давомида колумбиялик юлдуз асосий таркибда мустаҳкам ўрин эгаллай олмади. Статистик маълумотларга кўра, у Миннесота либосида жами 8 та учрашувда майдонга тушди ва уларнинг фақат 3 тасини асосий таркибда бошлади. Гарчи у гол уришга муваффақ бўлмаган бўлса-да, ўз ҳисобига иккита голли узатмани ёздириб қўйишга эришди.
Кетишнинг асосий сабаблариКлуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби Джеймснинг жисмоний ҳолати ва майдондаги барқарорлиги борасида шубҳаларга борган. MLS каби жисмоний куч ва тезликка асосланган лигада 33 ёшли ярим ҳимоячининг доимий равишда юқори темпда ўйнаши қийин кечди. Шунингдек, Миннесота Юнайтед ҳозирда ўзининг маошлар фонди ва легионерлар учун ажратилган квоталарни қайта кўриб чиқаётгани ҳам ушбу қарорга таъсир қилган.
Шунга қарамай, жамоа ичидаги муҳитда Родригуез ўзини ҳақиқий профессионал сифатида кўрсатган. Жамоадошларининг таъкидлашича, у машғулотларда ёшларга маслаҳатлар бериб, ўз маҳоратини аямай ўртоқлашган. Аммо профессионал футболда натижа биринчи ўринга чиқиши сабабли, унинг майдондаги кам ҳаракати хайрлашувга асосий сабаб бўлди.
Джеймс Родригуез фаолиятидаги ушбу беқарорлик мухлисларни хавотирга солмоқда. Реал Мадрид, Бавария, Порту ва Эверто каби грандларда тўп сурган футболчи сўнгги йилларда бирорта жамоада узоқ вақт қола олмаяпти. Унинг кейинги манзили қаер бўлиши ҳозирча номаълум, бироқ эркин агент мақоми унга исталган чемпионатга йўл олиш имконини беради.
…