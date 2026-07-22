Skyворт компанияси танга қалинлигидаги ультра-ингичка Q9H Валлпапер ТВ телевизорини тақдим этди

·22·Техно
Skyворт компанияси танга қалинлигидаги ультра-ингичка Q9H Валлпапер ТВ телевизорини тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Skyворт компанияси телевизорлар бозорида ҳақиқий инқилоб ясашга қаратилган янги Q9H Валлпапер ТВ флагман моделини сотувга чиқарди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг техник имкониятлари, балки ноодатий дизайни билан ҳам соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг корпуси ўта ингичка эканлигида — ишлаб чиқарувчи уни қирраси билан қўйилган танга қалинлигига қиёсламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Skyворт Q9H корпусининг қалинлиги бор-йўғи 27,9 миллиметрни ташкил этади. Бундай ўлчам телевизорни деворга худди расм ёки декоратив панел каби деярли чоксиз маҳкамлаш имконини беради. Қурилманинг ташқи кўриниши анъанавий Хитой қоғоз ўрамларидан (свиток) илҳомланиб яратилган бўлиб, унинг кумушранг пастки модули нафислик бағишлайди.

iPhone технологияси ва юқори сифатли тасвир

Телевизорнинг ташқи қопламасини яратишда 135 хил технологик жараён қўлланилган. Шуниси эътиборлики, қурилмани бўяшда Apple компаниясининг iPhone смартфонлари ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган машҳур Япония бренди — Окуно бўёқларидан фойдаланилган. Бу эса қурилманинг ташқи кўриниши ва чидамлилигини янги босқичга олиб чиқади.

Тасвир сифатига келсак, Q9H модели фирманинг Ultra панели билан жиҳозланган. У 4K рухсатини ва 170 Hz гача бўлган кадрлар янгиланиш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Қурилма BT.2020 ранг қамровига эга бўлиб, бунга қўшимча ёритиш технологияларисиз, панелнинг ўз имкониятлари ҳисобига эришилган. Бу эса рангларнинг табиийлиги ва чуқурлигини таъминлайди.

Ҳарман тизими ва аппарат таъминоти

Янги телевизорнинг овоз тизими ҳам алоҳида таҳсинга лойиқ. Skyворт муҳандислари қурилмага Ҳарман Синема Сйстем 4.2.2 аудио тизимини ўрнатишган. Унинг чўққи қуввати 410 Вга етади, бу эса кўп ҳолларда фойдаланувчиларни алоҳида саундбар сотиб олиш эҳтиёжидан халос этади. Бундай кучли акустика ҳатто катта хоналарда ҳам кинотеатрдагидек атмосферани яратиб бера олади.

Қурилманинг ички аппарат қисми ҳам замонавий талабларга жавоб беради:

  • 4 GB оператив хотира (RAM) — тизимнинг силлиқ ишлаши учун;
  • 128 GB ички флеш-хотира — иловалар ва контентларни сақлаш учун;
  • Юқори унумдорликка эга процессор.
Ҳозирда Skyворт Q9H Валлпапер ТВ Хитой бозорида сотувга чиқди. Нархлар экраннинг ўлчамига қараб фарқланади: 75 дюймли версия тахминан 2200 доллар, 85 дюймли модел 3250 доллар, улкан 100 дюймли вариант эса 4900 доллар атрофида баҳоланмоқда. Ушбу модел яқин келажакда жаҳон бозорларида, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.

SkyвортQ9HТехнологияСмарт ТВҲарман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиNVIDIA геймерлар танқидидан хулоса қилди: DLSS 5 технологияси бутунлай қайта ишландиБугун, 18:00Anthropic муаллифлик ҳуқуқи учун 1,5 млрд доллар тўлайди: АҚШ тарихидаги рекорд келашувAnthropic муаллифлик ҳуқуқи учун 1,5 млрд доллар тўлайди: АҚШ тарихидаги рекорд келашувБугун, 16:52АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиАҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олдиБугун, 16:21Unitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиUnitree Роботикс: Гуманоид роботлар 2-3 йилдан сўнг инсонлардек мустақил ишлай оладиБугун, 15:56Хитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиХитойнинг Гравитй-1 ракетаси денгиз платформасидан муваффақиятли парвоз қилдиБугун, 15:29Киберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиКиберхавфсизликда янги давр: Глов стартапи 1,2 миллиард доллар қиймат билан бозорга чиқдиБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда