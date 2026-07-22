Skyворт компанияси танга қалинлигидаги ультра-ингичка Q9H Валлпапер ТВ телевизорини тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Skyворт компанияси телевизорлар бозорида ҳақиқий инқилоб ясашга қаратилган янги Q9H Валлпапер ТВ флагман моделини сотувга чиқарди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг техник имкониятлари, балки ноодатий дизайни билан ҳам соҳа мутахассислари эътиборини тортмоқда. Янги моделнинг асосий ўзига хослиги унинг корпуси ўта ингичка эканлигида — ишлаб чиқарувчи уни қирраси билан қўйилган танга қалинлигига қиёсламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Skyворт Q9H корпусининг қалинлиги бор-йўғи 27,9 миллиметрни ташкил этади. Бундай ўлчам телевизорни деворга худди расм ёки декоратив панел каби деярли чоксиз маҳкамлаш имконини беради. Қурилманинг ташқи кўриниши анъанавий Хитой қоғоз ўрамларидан (свиток) илҳомланиб яратилган бўлиб, унинг кумушранг пастки модули нафислик бағишлайди.
iPhone технологияси ва юқори сифатли тасвирТелевизорнинг ташқи қопламасини яратишда 135 хил технологик жараён қўлланилган. Шуниси эътиборлики, қурилмани бўяшда Apple компаниясининг iPhone смартфонлари ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган машҳур Япония бренди — Окуно бўёқларидан фойдаланилган. Бу эса қурилманинг ташқи кўриниши ва чидамлилигини янги босқичга олиб чиқади.
Тасвир сифатига келсак, Q9H модели фирманинг Ultra панели билан жиҳозланган. У 4K рухсатини ва 170 Hz гача бўлган кадрлар янгиланиш тезлигини қўллаб-қувватлайди. Қурилма BT.2020 ранг қамровига эга бўлиб, бунга қўшимча ёритиш технологияларисиз, панелнинг ўз имкониятлари ҳисобига эришилган. Бу эса рангларнинг табиийлиги ва чуқурлигини таъминлайди.
Ҳарман тизими ва аппарат таъминотиЯнги телевизорнинг овоз тизими ҳам алоҳида таҳсинга лойиқ. Skyворт муҳандислари қурилмага Ҳарман Синема Сйстем 4.2.2 аудио тизимини ўрнатишган. Унинг чўққи қуввати 410 Вга етади, бу эса кўп ҳолларда фойдаланувчиларни алоҳида саундбар сотиб олиш эҳтиёжидан халос этади. Бундай кучли акустика ҳатто катта хоналарда ҳам кинотеатрдагидек атмосферани яратиб бера олади.
Қурилманинг ички аппарат қисми ҳам замонавий талабларга жавоб беради:
- 4 GB оператив хотира (RAM) — тизимнинг силлиқ ишлаши учун;
- 128 GB ички флеш-хотира — иловалар ва контентларни сақлаш учун;
- Юқори унумдорликка эга процессор.
…