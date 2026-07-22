«Доллардан либос» кийган аёл ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди
Ижтимоий тармоқларда маҳаллий кўчаларнинг бирида уст-бошини тўлиқ доллар купюралари тасвири туширилган қоғозлар билан безаган аёл акс этган видео кенг тарқалди. Ноодатий қиёфа атрофдагиларнинг диққатини тортиб, фойдаланувчилар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Видеода аёл одамлар гавжум жойда бемалол юриб, кўпчиликнинг эътиборини ўзига жалб қилаётганини кўриш мумкин. Унинг либоси хорижий валюта кўринишида тайёрлангани боис, айримлар унинг ҳақиқий пуллардан ясалган-ясалмагани ҳақида турли тахминларни илгари сурди.
Ноодатий манзарани кўрган йўловчиларнинг аксарияти бу ҳолатни телефонларига тасвирга олиб, ижтимоий тармоқларда улашган. Видеога изоҳ қолдирган фойдаланувчилар эса либос дизайни, унинг ғояси ва ташқи кўриниши юзасидан турли фикрларни билдирмоқда.
…